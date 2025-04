Medeverantwoordelijke van grote Twitter-hack in 2020 krijgt vijf jaar celstraf

Een 24-jarige Brit is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel aan verschillende hacks, waaronder de grootschalige Twitter-hack van 2020. Bij die hack werden de accounts van prominente gebruikers overgenomen om cryptoscams te verspreiden.

De 24-jarige man, die online bekendstaat onder de alias PlugwalkJoe, is schuldig bevonden aan tien misdaden, waaronder voor computerhacking, wire fraud en cyberstalking. Op de aanklachten stond een maximale gevangenisstraf van 77 jaar. De aanklagers van het Amerikaanse ministerie van Justitie wilden dat de Brit minstens zeven jaar moest brommen.

PlugwalkJoe werd al in 2021 opgepakt en zit sindsdien in voorlopige hechtenis. Hij hoeft daarom nu ongeveer nog de helft van zijn vijfjarige straf uit te zitten. Naast de gevangenisstraf moet de man 794.000 dollar afstaan die werd buitgemaakt in een simswappingzaak die losstaat van de Twitter-hack. Ook moet hij schadevergoedingen betalen aan slachtoffers.

De grote Twitter-hack vond in juli 2020 plaats. Daarbij wist PlugwalkJoe samen met enkele medeplichtigen toegang te krijgen tot de interne systemen van Twitter. Daarmee werden de accounts van meer dan 130 bekende gebruikers overgenomen, waaronder die van Apple, Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk en Joe Biden. De overgenomen accounts werden vervolgens gebruikt om cryptoscams te verspreiden, waarmee destijds voor 104.000 euro aan bitcoins werd buitgemaakt. Vorige maand bekende PlugwalkJoe schuld aan deze hack en andere cyberdelicten.

Er zijn al meerdere mensen opgepakt voor de Twitter-hack, waaronder een man uit Florida die de aanval opgezet zou hebben en later schuld bekende voor 30 aanklachten. Hij was 17 jaar ten tijde van de aanval en werd in 2021 veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar.