'Google test integratie van direct speelbare online games op YouTube'

Google wil mogelijk online games integreren in YouTube, schrijft The Wall Street Journal op basis van een interne e-mail die de krant heeft ingezien. Met dit product moeten gebruikers spellen rechtstreeks kunnen spelen via de webbrowser en iOS- en Android-versies van het videoplatform.

Volgens de e-mail zouden werknemers van YouTube nu de mogelijkheid hebben om de functie, die 'Playables' wordt genoemd, te testen, schrijft The Wall Street Journal. Een van de games die gedurende de interne testperiode speelbaar is, is het mobiele arcadespel Stack Bounce. Voorbeelden van andere games worden niet genoemd. Ook noemt de krant geen aanvullende details over de Playables-functie.

Een woordvoerder van YouTube zegt tegen The Wall Street Journal dat gaming altijd al een belangrijke focus is geweest voor het platform, maar dat het bedrijf momenteel niks heeft om aan te kondigen.