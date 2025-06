YouTube krijgt tientallen gratis kleine games

YouTube brengt tientallen gratis 'lichtgewicht' games naar het platform. De dienst noemt de games Playables en zegt dat ze vanaf nu naar gebruikers komen. Het gaat onder meer om een schaakgame en een Angry Birds-titel.

De games zijn direct speelbaar in de YouTube-app voor Android en iOS, en in de browserversie. Het platform brengt de games gefaseerd naar gebruikers en zegt dat dit proces maanden kan duren. YouTube spreekt over 'lightweight, entertainende games zoals Angry Birds Showdown, Words of Wonders, Cut the Rope, Tomb of the Mask en Trivia Crack'. In totaal komen er meer dan 75 games naar het platform. De voortgang en scores worden opgeslagen.