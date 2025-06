Google rolt Shazam- en SoundHound-achtige functie uit voor YouTube op Android

Gebruikers van YouTube en YouTube Music op Android kunnen met de nieuwste update nummers laten identificeren door te neuriën, zingen, fluiten of een opname af te spelen. De functie is vergelijkbaar met Shazam en SoundHound.

De functie is te gebruiken via het vergrootglas in de YouTube- en YouTube Music-app op Android-apparaten. Naast het icoon van de microfoon aan de rechterzijde van de zoekbalk is een nieuw icoon te vinden om de Shazam-achtige functie te starten. Door een lied af te spelen, te zingen, te fluiten of te neuriën laat de gebruiker de app naar een match zoeken.

Het techbedrijf is vorig jaar gestart met het testen van de functie voor YouTube om nummers te laten herkennen door te neuriën. De functie is sinds de laatste update beschikbaar voor Android-gebruikers. Het is nog niet bekend wanneer de Shazam-achtige functie wordt uitgebracht voor gebruikers van YouTube en YouTube Music op iOS. In 2020 bracht Google een soortgelijke functie naar Google Assistent.