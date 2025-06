Kia rust EV3-auto uit met webOS-infotainmentsysteem

Kia rust zijn elektrische auto EV3 uit met een infotainmentsysteem dat gebaseerd is op webOS van LG. Het besturingssysteem is naar verluidt aangepast om te kunnen functioneren als infotainmentsysteem en biedt ook ondersteuning voor webOS-apps van derde partijen.

LG noemt het aangepaste infotainmentsysteem Automotive Content Platform, kortweg ACP. De software was eind vorig jaar al beschikbaar in bepaalde Kia-auto's die enkel in Zuid-Korea werden verkocht, maar doet nu ook zijn intrede in de EV3. De Zuid-Koreaanse fabrikant schrijft in een persbericht dat ACP ondersteuning biedt voor apps die voorheen enkel via webOS-televisies beschikbaar waren. Het bedrijf vermeldt apps van streamingdiensten zoals Netflix, maar ook de YouTube-app en andere apps van socialemediabedrijven.

Automotive Content Platform zou regelmatig worden bijgewerkt. Het is niet duidelijk of de ontwikkeling van het infotainmentsysteem gelijk loopt met die van het webOS-platform. Het is ook nog niet duidelijk of er nog meer auto's van Kia, of andere autofabrikanten, worden uitgerust met de software.

LG besloot in 2019 dat het webOS wil inzetten als besturingssysteem binnen de categorieën automotive, robotica en smart home. Het bedrijf had daarvoor een overeenkomst gesloten met Qt Group. Dit Finse softwarebedrijf werkt sinds 2014 al samen met LG aan webOS, nadat LG het besturingssysteem in 2013 van HP overnam. Qt Group had onder meer een nieuwe gebruikersinterface voor webOS ontwikkeld waardoor het gemakkelijker op slimme televisies en slimme koelkasten gebruikt kon worden. LG bracht in 2018 een opensourceversie van webOS uit, met als doel het besturingssysteem naar meer apparaten te kunnen brengen.

WebOS kent een lange geschiedenis. Het is oorspronkelijk door Palm ontwikkeld voor smartphones en moest het ontwikkelaars makkelijk maken om apps te ontwikkelen door het gebruik van webtechnieken als HTML, JavaScript en CSS. Het bracht Palm niet het gehoopte succes, waarna HP het in 2010 kocht. Ook dit bedrijf wist de software niet succesvol in te zetten.