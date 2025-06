Kia gaat inzichten uit data van automobilisten delen met overheden en bedrijven

Kia heeft een nieuwe dienst geïntroduceerd, waarmee automobilisten, publieke organisaties en commerciële ondernemingen inzichten kunnen krijgen uit meer databronnen. De inzichten kunnen gebruikt worden bij verbetervraagstukken, productontwikkeling of onderzoeksvragen.

Het nieuwe Kia Insights vertaalt data die door de auto wordt gegenereerd naar relevante data in de juiste context, zegt Kia in een aankondiging. Samen met eindgebruikers worden de juiste datasets geselecteerd om trends en ontwikkelingen in kaart te brengen. Daarvoor wordt data uit verschillende bronnen gebruikt. Aan de hand van die inzichten kunnen ook potentiële verbeteringen geïdentificeerd worden, zoals het optimaliseren van rijgedrag of het efficiënter inzetten van voertuigen.

Een voorbeeld van hoe die nieuwe dienst kan bijdragen aan verbetervraagstukken is een campagne uit 2022 van Kia en het ministerie van Infrastructuur. Daaruit bleek dat 33 procent van de Kia-rijders hun laadmoment verplaatsten van 18.00 uur naar 23.00 uur op basis van analyses van Kia. "Die relatief kleine gedragsverandering, gebaseerd op de verkregen inzichten, resulteert niet alleen in lagere energiekosten voor de automobilist, maar ontlast ook het elektriciteitsnet", aldus de autofabrikant.

Kia benadrukt dat Kia Insights derden alleen voorziet van inzichten op basis van de door auto's gegenereerde data. De data zelf blijft opgeslagen binnen de beveiligde omgeving van Kia. Kia-rijders kunnen ook zelf kiezen welke diensten ze willen gebruiken en welke data ze met het bedrijf willen delen.