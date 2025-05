Nederlandse politie start aanbesteding voor elektrische politieauto's

De Nederlandse politie is de aanbestedingsprocedure gestart voor elektrische basispolitievoertuigen. Bij die aanbesteding zit niet alleen de auto zelf, maar ook onder meer de aanschaf van laadpalen. De politie-EV's moeten medio volgend jaar gaan rijden.

Het was al bekend dat de Nederlandse politie elektrische politieauto's wilde kopen, maar de politie gaf eerder aan dat die aanbesteding medio vorig jaar zou starten. In de aankondiging van de aanbesteding die deze week is gepubliceerd, geeft de politie niet aan waarom deze later is gestart. Uit de aankondiging blijkt ook dat de EV's later moeten gaan rijden; eerst werd nog gesproken over januari 2025 in plaats van medio volgend jaar.

Bij de aanbesteding worden politiemedewerkers die de auto's dagelijks gaan gebruiken nauw betrokken om ervoor te zorgen dat de EV's geschikt zijn voor het politiewerk. Overigens gebeurt dit ook bij de aanbesteding van fossiele politievoertuigen. Bij de aanbesteding kijkt de politie ook naar de laadpalen bij politielocaties, kennis van reparatie van politie-EV's en de actieradius van de voertuigen. Bij die actieradius kijkt de politie naar de actieradius op verschillende snelheden.

De EV's zijn onderdeel van de duurzaamheidsdoelstellingen van de politie. Een derde van de basispolitievoertuigen moet volledig elektrisch zijn. De politie kondigde eerder aan dat twee derde wordt ingevuld door de fossiele versies van de BMW X1 en Ford Kuga, waarvan er 1100 stuks worden besteld. De Nederlandse politie gaat dus rond de 550 elektrische basispolitievoertuigen kopen.

Naast de basispolitievoertuigen kunnen recherchevoertuigen, dienstvoertuigen en bestelauto's voor algemeen gebruik ook elektrische voertuigen zijn. Bij toekomstige aanbestedingen voor voertuigen wil de politie ook kijken of dit elektrische voertuigen kunnen zijn. De politie voerde eerder een pilot uit met elektrische versies van de Kia e-Niro en Hyundai Kona Electric. Op basis hiervan zegt de politie dat de basispolitiezorg 'in veel basisteams goed uit te voeren is met een elektrische auto, mits aan bepaalde eisen wordt voldaan'.