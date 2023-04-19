Tweede Kamer stemt in met onderzoek naar monitoringskastje in auto's hardrijders

De Nederlandse Tweede Kamer heeft ingestemd met een onderzoek naar monitoringskastjes in auto's van bestuurders die zware snelheidsovertredingen begaan. Deze kastjes zouden werken als een rijslot en het rijgedrag van de bestuurder monitoren.

Met de motie vraagt de Tweede Kamer de regering te onderzoeken hoe de Wegenverkeerswet kan worden aangepast om ervoor te zorgen dat bepaalde bestuurders alleen onder toezicht van het monitoringskastje de weg op mogen. Vrijwel alle partijen stemden voor het monitoringskastje, waaronder ook de vier coalitiepartijen. Alleen de SP, het FVD en BIJ1 stemden tegen.

Het monitoringskastje moet gebruikt worden bij bestuurders 'die bijvoorbeeld structureel 70 kilometer per uur te hard rijden in woonwijken of op landwegen', staat in de motie. Dergelijke bestuurders kunnen een tijdelijk rijverbod krijgen, maar kunnen daarna zonder toezicht weer rijden. Met de motie willen de Kamerleden dat dergelijke bestuurders alleen onder toezicht van het monitoringskastje weer mogen rijden. Het kastje zou volgens de motie alleen na uitspraak van een rechter geplaatst moeten worden.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen start deze zomer met een pilot om het rijgedrag van twintig bestuurders met een kastje te monitoren. Bij die pilot meet het CBR drie maanden lang 'onder meer de snelheid en eventuele snelheidsovertredingen'. In het persbericht staat niet hoe dit moet gebeuren; het kastje zou bijvoorbeeld met gps en digitale kaarten de snelheid en de wettelijke snelheden op Nederlandse wegen kunnen monitoren.

Daarnaast gaat het CBR onderzoeken wat de technische en wettelijke mogelijkheden zijn, 'en de beperkingen die de privacywetgeving met zich meebrengt'. Het CBR verwacht de uitkomsten van de pilot volgend jaar te kunnen presenteren. Naast het CBR doen het ministerie van Infrastructuur en het Fonds Slachtofferhulp mee aan de pilot. De ministers van Verkeer en van Justitie hebben volgens RTL Nieuws eerder 'laten doorschemeren' het kastje te willen invoeren.