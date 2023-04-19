Tweede Kamer stemt in met onderzoek naar monitoringskastje in auto's hardrijders

De Nederlandse Tweede Kamer heeft ingestemd met een onderzoek naar monitoringskastjes in auto's van bestuurders die zware snelheidsovertredingen begaan. Deze kastjes zouden werken als een rijslot en het rijgedrag van de bestuurder monitoren.

Met de motie vraagt de Tweede Kamer de regering te onderzoeken hoe de Wegenverkeerswet kan worden aangepast om ervoor te zorgen dat bepaalde bestuurders alleen onder toezicht van het monitoringskastje de weg op mogen. Vrijwel alle partijen stemden voor het monitoringskastje, waaronder ook de vier coalitiepartijen. Alleen de SP, het FVD en BIJ1 stemden tegen.

Het monitoringskastje moet gebruikt worden bij bestuurders 'die bijvoorbeeld structureel 70 kilometer per uur te hard rijden in woonwijken of op landwegen', staat in de motie. Dergelijke bestuurders kunnen een tijdelijk rijverbod krijgen, maar kunnen daarna zonder toezicht weer rijden. Met de motie willen de Kamerleden dat dergelijke bestuurders alleen onder toezicht van het monitoringskastje weer mogen rijden. Het kastje zou volgens de motie alleen na uitspraak van een rechter geplaatst moeten worden.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen start deze zomer met een pilot om het rijgedrag van twintig bestuurders met een kastje te monitoren. Bij die pilot meet het CBR drie maanden lang 'onder meer de snelheid en eventuele snelheidsovertredingen'. In het persbericht staat niet hoe dit moet gebeuren; het kastje zou bijvoorbeeld met gps en digitale kaarten de snelheid en de wettelijke snelheden op Nederlandse wegen kunnen monitoren.

Daarnaast gaat het CBR onderzoeken wat de technische en wettelijke mogelijkheden zijn, 'en de beperkingen die de privacywetgeving met zich meebrengt'. Het CBR verwacht de uitkomsten van de pilot volgend jaar te kunnen presenteren. Naast het CBR doen het ministerie van Infrastructuur en het Fonds Slachtofferhulp mee aan de pilot. De ministers van Verkeer en van Justitie hebben volgens RTL Nieuws eerder 'laten doorschemeren' het kastje te willen invoeren.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 19-04-2023 14:47
253 • submitter: Anonymoussaurus

19-04-2023 • 14:47

253

Submitter: Anonymoussaurus

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Joseph 19 april 2023 14:58
Het begint met een kastje bij notoire hardrijders. Natuurlijk slaagt die proef... en dan komen ze er achter dat ze er meteen meer data uit kunnen halen.

Weet je wat? Laten we die kastjes preventief gaan verplichten voor iedereen, of autofabrikanten verplichten die in te bouwen. Natuurlijk is dat laatste niet helemaal hetzelfde, maar de stap is erg klein. Via een firmwareupdate zou het al kunnen, immers zijn de auto's al voorzien van een datakaart.

En dan gebruiken we dat ook meteen voor de kilometerheffing, handig! Kunnen we ook meteen volgen waar iedereen is. Ja, privacy is belangrijk, maar er moet wel een achterdeurtje in voor de opsporing.

Bedenk goed: bij elke vrijheid die we weggeven is het éénrichtingsverkeer. Er is geen weg meer terug. Daarom bekijk ik de CBDC ook met argusogen. Stel nou eens dat we dat aan elkaar gaan koppelen, bijvoorbeeld voor iets wat lijkt op een sociaal kredietsysteem? Uiteraard noemen we dat niet zo, maar doen we dat onder de dekmantel van kinderporno, terrorisme, criminaliteit en witwassen. Daar kan toch niemand tegen zijn?

Weet je, die ene journalist komt nu wel heel dichtbij met z'n onderzoek. We hebben zijn gegevens al... toch maar even een stokje voor steken.

En wat ik nu het ergste vind? De overgrote meerderheid vind het dikke prima en komen er pas achter wat ze weggegeven hebben, als het te laat is.

Nee, je hebt wél iets te verbergen. Tot zover even mijn rant...
84hannes @Joseph19 april 2023 16:00
Het begint met een kastje bij notoire hardrijders. Natuurlijk slaagt die proef... en dan komen ze er achter dat ze er meteen meer data uit kunnen halen.
Is dit niet gewoon een variant op het enkelbandje? Digitaal huisarrest zorgt er ook voor dat ze altijd weten waar je bent, maar ik heb nog nooit gehoord dat ze plannen hebben om zo'n enkelband bij iedere burger te verplichten.
SirQuack @84hannes19 april 2023 22:16
Klopt, daar heb je tegenwoordig een smartphone voor, die kant dat veel beter.

Je geniet er wel wat bescherming mee, maar met zaken als een sleepwet staat die bescherming ook maar zo vast als de poltieke zin op dat moment is.

Het is wat doemdenken, maar biedt wel een tegenbeeld waar een risico te zien is.

[Reactie gewijzigd door SirQuack op 23 juli 2024 02:26]

Verwijderd @84hannes20 april 2023 10:08
Maar moeten we dit willen? Als mensen echt met crimineel intent achter het stuur zitten, moeten we ze dan in een auto laten rondrijden met wel of geen kastje?

Verder kan je als overheid ook afvragen waarom mensen te hard rijden (drugs en alcohol daargelaten, die moet je sowieso opsluiten) ? De snelheid limieten in Nederland liggen er laag, terwijl de weger erg goed zijn. Op rustige momenten kan er wat mij betreft een stuk harder gereden worden in Nederland, en mogen de snelheidslimiet wel opgehoogd worden om bijv de Duitsers te matchen.

Daarnaast zijn autos steeds veiliger (betere rem en slip systemen, beter verlichting, airbags, lane assist) geworden maar zijn de maximum snelheden steeds verder verlaagd.
84hannes @Verwijderd20 april 2023 10:28
Daarnaast zijn autos steeds veiliger (betere rem en slip systemen, beter verlichting, airbags, lane assist) geworden maar zijn de maximum snelheden steeds verder verlaagd.
Tot de stikstofcrisis was het omgekeerde het geval; de snelheid ging steeds vaker van 100 naar 120 of zelfs 130. Alleen op bijvoorbeeld ringwegen is de snelheid hier en daar verlaagd om de doorstroming en de luchtkwaliteit te verbeteren. De stikstofcrisis laat dan ook een van de twee belangrijkste redenen zien om de snelheid te verlagen, naast veiligheid is dat het milieu.
offtopic:
Veel zaken als verbruik/uitstoot en misschien ook wel bandenslijtagen nemen kwadratisch toe met de snelheid, dus de winst bij meer dan 100km/uur is in Nederland laag, terwijl de kosten hoog zijn. Wat mij betreft hoeft de Rutte-limiet na de stikstofcrisis helemaal niet afgeschaft te worden. Ik ben niet zo van het vroem-vroem.
Als mensen echt met crimineel intent achter het stuur zitten, moeten we ze dan in een auto laten rondrijden met wel of geen kastje?
Dat kan alleen als we een auto als niet-noodzakelijk gaan zien. Zelf zou ik graag in een samenleving wonen waar je met OV en betaalbare taxi's, alsmede leenfietsen en wandelpaden helemaal geen auto nodig hebt, maar buiten de Randstad is dat helaas een utopie.
Buurtjes60 @Joseph20 april 2023 09:00
Er staat expeciet in dat de rechter beslist. Deze heeft nu geen mogelijkheden om in te grijpen, zodat herhaling kan worden voorkomen.
Wouterie @Joseph19 april 2023 16:22
Nah, ik denk niet dat het zo'n vaart loopt. Dit lijkt op de aanpak met 'draaideurcriminelen' waarbij het van toepassing is op mensen die geregeld de fout in zijn gegaan. Niks mis mee.
LongTimeAgo @Wouterie19 april 2023 21:00
Maar daar heeft die het toch over? De glijdende schaal. Eerst de super-hardrijders die veel boetes maken, dan de hardrijders, dan de mensen die andere verkeersboetes maken, etc etc.
En geloof me, terugklimmen op die gladde schaal gaat bijna nooit.
hwopereis @LongTimeAgo19 april 2023 23:26
Op dezelfde voet kunnen we ook zeggen dat enkelbanden een glijdende schaal zijn, terwijl ik toch wel heel graag het dat die toegepast blijven in sommige gevallen, waar risico op moord is. En dat is hier in principe net zo goed aan de hand.

70 km p.u te hard in een woonwijk is gewoon 100 km/u op een straat waar kinderen kunnen spelen.
70 km p.u. te hard op een landweg is gewoon 130/150 km/u langs fietsers op een smalle weg.
Met alle respect, er zit toch echt wel een groot verschil tussen 85 rijden op een buitenaf weg of 130 rijden.
Structureel.

Misschien dat het handiger is om in opstand te komen wanneer de redelijkheid ver te zoeken is. Dit lijkt me niet meer dan redelijk. Dit gaat niet om iemand die een keer een foutje heeft gemaakt.

Blijft natuurlijk wel belangrijk om op te letten dat hier geen betuttelende vervolgstap aan gegeven wordt.
Als ze snelwegen er ook bij gaan betrekken, dan wordt dat al wel wat trickier wat betreft die glijdende schaal.
Skiddie @hwopereis20 april 2023 07:12
Een enkelband kan je niet standaard op de enkel laten inbouwen.... ;)
naftebakje @Skiddie20 april 2023 10:07
Er zijn er die geloven dat microchips in vaccins zitten, en sommige vaccins zijn verplicht...
Als je gelooft in "slippery slope" van dit geval, dan is er geen reden om niet aan te nemen dat een "ingebouwde enkelband" verplicht wordt.

Ja, we moeten op onze vrijheden staan, en nee, dit is imho geen voorbeeld. Als hardrijder met een kastje in je auto heb je nog steeds de vrijheid om dronken te snel te rijden en zo een klasje schoolkinderen te pureren. En je krijgt net wat efficiënter de gevolgen gepresenteerd van jou vrije keuze.
Stoney3K
@Skiddie20 april 2023 11:47
Niet in je enkel, maar vergeet niet dat iedereen inmiddels al bijna 10 jaar met een 'digitale enkelband' rond loopt waar ze via een update prima ervoor kunnen zorgen dat je 24/7 getracked wordt.

De enige remedie daartegen is dan om je telefoon zo veel mogelijk thuis te laten. Net zoals je de auto kan laten staan als je een probleem hebt met die verplichte kastjes.
Skiddie @Stoney3K21 april 2023 17:36
Goed dat je gelijk geeft dat we aan beide kanten ertegen moeten vechten.
LongTimeAgo @hwopereis20 april 2023 09:19
Misschien dat het handiger is om in opstand te komen wanneer de redelijkheid ver te zoeken is. Dit lijkt me niet meer dan redelijk. Dit gaat niet om iemand die een keer een foutje heeft gemaakt.
Eens.
maar de afgelopen 3 jaar hebben goed laten zien hoe een hoop mensen slaafs alles doet wat de overheid zegt én zelfs hun 'gekregen macht' gebruiken en misbruiken om anderen neer te drukken en hoe de overheid zelf geen ene ruk geeft om protesten, opstanden, of watdanook. Ze houden toch genoeg macht en zetels op een manier.

Dus ergens snap ik heel goed je punt en ben ik het er mee eens. Maar ergens mag van mij deze huidige overheid/kabinet geen centimeter aan controle extra krijgen. Zelfs als het nog redelijk is. Dus het wringt.
hwopereis @LongTimeAgo24 april 2023 15:28
Dus ergens snap ik heel goed je punt en ben ik het er mee eens. Maar ergens mag van mij deze huidige overheid/kabinet geen centimeter aan controle extra krijgen. Zelfs als het nog redelijk is. Dus het wringt.
Daar ben ik het dan weer mee eens. Integriteit is al een tijdje ver te zoeken, met al dat gelieg en gedraai van de afgelopen jaren.
Wouterie @LongTimeAgo20 april 2023 09:58
Redelijkheid is waar we onze rechtstaat op baseren. Ik weet dat het kabinet er alles aan doet (deed) om de achterdeurtjes en de mazen in de wet te vinden, maar ik heb toch nog vertrouwen in het corrigerend vermogen van onze manier van samenleven.
De glijdende schaal is altijd een punt van aandacht, maar het moet geen dogma worden waarop elke nieuwe methode om criminaliteit aan te pakken, op stukloopt en we uiteindelijk geen stappen kunnen maken omdat we bang zijn voor onze wetgevers.
m4ikel @Wouterie20 april 2023 01:37
Sinds wanneer valt hardrijden onder het strafrecht? De enkelband is een enorm zware maatregel (wordt na toetsing van een rechter toegekend), wie is het CBR om dit zonder rechtelijke uitspraak te mogen bepalen?

[Reactie gewijzigd door m4ikel op 23 juli 2024 02:26]

Opa @m4ikel20 april 2023 12:44
Van https://www.om.nl/onderwe...t%20strafblad%20genoemd).

Strafrecht
Relatief kleine overtredingen krijgen een boete.

Overtredingen van de snelheid van meer dan 30 km/uur (en op de snelweg met 40 km/uur) vallen onder het strafrecht. Dit wordt vastgelegd bij de Justitiële Informatiedienst (voorheen werd dit strafblad genoemd).

[Reactie gewijzigd door Opa op 23 juli 2024 02:26]

Cybertinus994 @m4ikel20 april 2023 07:25
Dat mogen ze dus ook niet. Uit het artikel:
Het kastje zou volgens de motie alleen na uitspraak van een rechter geplaatst moeten worden.
bzuidgeest
@Joseph19 april 2023 23:43
Wat een dwaasheid. We stoppen criminelen ook in de gevangenis. Betekend dit dat uiteindelijk alle burgers in de gevangenis komen? Enkelbanden met zo iets, krijgt iedereen een enkelband?

Vrijheden moet je bewaken, zeker. Maar vrijheden moet je ook verdienen, of tonen dat je ze waard bent. Criminelen of mensen die veel te hard rijden, of die zuipen achter het stuur hebben bewezen die vrijheden niet te verdienen, dus ik ga die niet beschermen tegen hun straf zoals jij lijkt te willen.
Verwijderd @bzuidgeest20 april 2023 10:03
"Vrijheden moet je bewaken, zeker. Maar vrijheden moet je ook verdienen, of tonen dat je ze waard bent. Criminelen of mensen die veel te hard rijden, of die zuipen achter het stuur hebben bewezen die vrijheden niet te verdienen, dus ik ga die niet beschermen tegen hun straf zoals jij lijkt te willen. "
Vrijheid moet je zeker bewaken, en stap 1 daarin is juist de so called criminelen beschermen. Een "straf" wet word altijd aangenomen om "Criminelen" te bestrijden, er word nooit gezegd we stellen een wet voor om de brave middenstander te pesten.

Het begint al met drug gebruikers en zuipers achter het stuur vergelijken met hardrijders. Wat mijn betreft moeten ze die eerste groep HARDER aanpakken aangezien een dronken of stoned bestuurder on toe rekening vatbaar is. De normale hard rijders worden al aangepakt door de huidige methodes, en ik zie niet in waarom we die mensen hun privacy verder willen scheden?
bzuidgeest
@Verwijderd20 april 2023 12:20
So called criminelen?
Het gaat over een groep die met meer dan 50% te hard in de bebouwde kom word gepakt en waar het niet de eerste keer is.
Dat zijn gewoon criminelen van een soort, zeker na de veroordeling van een rechter die nodig is voor deze monitoring. Dan heb je het al hee bont gemaakt.

De privacy van een crimineel heb ik geen boodschap aan. Wat een flut reden om aan te voeren. En denk jij werkelijk dat als iemand een geliefde aan zo een bestuurder verliest dat het die uitmaakt dat er geen drugs bij waren?

De huidige methodes zijn voor een kleine groep niet toereikend. Ik heb weinig respect voor die mensen en ik heb weinig belang bij hun privacy.

Zoals ik al zei vrijheden moet je verdienen en als je die niet verdiend pakken we ze af. De basis van strafrecht.
Als die mensen serieus hun leven willen aanpassen dan hebben ze van de monitoring geen last. Het enige bezwaar is dat ze niet willen aanpassen. En dat zegt genoeg.
Verwijderd @bzuidgeest21 april 2023 00:56
De privacy van een crimineel heb ik geen boodschap aan
Ontzettend kinderachtige optelling als u het mij vraagt. Omdat de "criminelen" zich niet aan de nummertjes houden op verkeersbord vind u dat ze geen recht op hun privacy hebben?

Omdat iets volgens de wet niet mag, maakt het het nog niet a moraal. Als de mensen bewust te hard langs een schoolplein reiden, of onder invloed achter het stuur gaan zitten, kan beginnen te spreken van crimineel intent, en zelf die mensen hebben gewoon recht op privacy.

Daarnaast snap ik niet wat men verwacht te ontdekken met dit onderzoek, vanzelf sprekend gaan ze meten dat mensen die veroordeel zijn voor veel te hard rijden, daadwerkelijk te hard rijden..

Laat ze een random sample nemen van Nederlanders en dan objectief onderzoek doen naar de relatie tussen snelheid en verkeer ongevallen, dan leert men er nog wat van.
En denk jij werkelijk dat als iemand een geliefde aan zo een bestuurder verliest dat het die uitmaakt dat er geen drugs bij waren?
p.s dit is een aandoenlijk betoog, maar de wet is niet gebaseerd op emoties en op de "eye for an eye" mentaliteit.
TomDZ1979 @Verwijderd20 april 2023 13:07
Er bestaan geen normale hard rijders. De maatschappij is gewoon te laks en aanvaardt hardrijden te gemakkelijk, omdat ze zich niet bewust zijn van de impact. En er heerst een cultuur om hard rijden cool en een eigenschap van een goede bestuurder te vinden, terwijl het echter juist duidt op slechte bestuurders.
friemelss @TomDZ197920 april 2023 14:34
wat een onzin
Verwijderd @TomDZ197921 april 2023 01:01
Er zijn Ernstigere verdrijven dan te hard rijden, ik zie mensen liever te hard rijden, dan bijv na een voetbal wedstrijd een stad afbreken. Te hard rijden != slechte bedoelingen, in tegenstelling tot de meeste misdrijven. Te hard rijden KAN wel ernstig zijn natuurlijk, denk maar aan road rage situaties, of wanneer men geen control heeft over het voertuig etc.
Er bestaan geen normale hard rijders. De maatschappij is gewoon te laks en aanvaardt hardrijden te gemakkelijk, omdat ze zich niet bewust zijn van de impact.
P_Tingen @Joseph19 april 2023 21:00
Lichtelijk overdreven reactie als je het mij vraagt. Ja, natuurlijk is het allemaal mogelijk wat je schetst maar dit voorstel lijkt wat mij betreft meer op het alcoholslot zoals we dat nu al hebben dan op een poging tot algehele automobilistencontrole. Van het alcoholslot zou je ook net zo'n verhaal kunnen houden maar tot nu toe heb ik daar nog niets van gemerkt.

Overigens, als je "structureel 70 km per uur" te hard rijdt dan mag je wat mij betreft definitief je rijbewijs inleveren, maar da's een andere discussie.
m4ikel @P_Tingen20 april 2023 01:42
Verschil: alcoholslot == valt binnen overtreding wetboek van strafrecht, snelheids overtreding == een ambtelijke boete (Wet Mulder), nét als verkeerd parkeren. Kortom: glijdende schaal!
Korben @m4ikel20 april 2023 08:28
Dit is onjuist. Zowel rijden onder invloed als ernstige snelheidsovertredingen (waar het hier om gaat) zijn misdrijven. De Wet Mulder is specifiek alleen voor (bijvoorbeeld) lichte snelheidsovertredingen.

Als je staande wordt gehouden voor een snelheidsovertreding van meer dan 50 km/h, dan ben je ook gelijk je rijbewijs kwijt en wordt de straf bepaald door de officier van justitie.
Verwijderd @Korben21 april 2023 01:05
Gelukkig is er vervolgens weinig verschil met 50 of 150km te hard rijden (afhankelijk van de situatie, uitgaande van een eerste overtreding), als je dan toch te hard rijdt.
Bitzer @Joseph19 april 2023 16:02
Het is slechts een kwestie van tijd tot er snelheidsbegrenzers in de auto's komen. De onderliggende structuur daarvoor is al aanwezig in nieuwe auto's.

Hier heb ik ook dubbele gevoelens over. Enerzijds is het een enorme aantasting van de vrijheid. Anderzijds is het wel duidelijk dat de eigen verantwoordelijk ver te zoeken is in het verkeer. Als ik gewoon met de toegestane maximum snelheid over de autosnelweg rijd is het geen enkeling meer die me te snel rijdend passeert. Dat is structureel.

In de 30km zone waar ik woon rijden misschien 2 van de 100 bestuurders ook inderdaad 30km/u. Verder rijd iedereen veel tot heel veel sneller.

Als mensen de verantwoording van vrijheid niet aankunnen dan kun je er op wachten dat die ingeperkt word.
m4ikel @Bitzer20 april 2023 01:40
Mensen kunnen prima met vrijheden omgaan (verkeersslachtoffers dalen al jaren), de de overheid heeft de laatste 20 jaar echter een enorme controle drang. Vraag is, wat deze drang zo drijft?
donny007 @m4ikel20 april 2023 05:51
(verkeersslachtoffers dalen al jaren)
Heb je hier toevallig ook cijfers bij?

Als ik de statistieken van het CBS bekijk zie ik dat het aantal verkeersdoden een tijd lang gelijk is gebleven en nu juist weer aan het stijgen is.
Sloeber @donny00720 april 2023 10:19
Omdat een absoluut aantal verkeersdoden niet zoveel zegt. Ik heb heel snel een skere grafiek gemaakt van verkeersdoden per 1 miljoen inwoners en aantal personenvoertuigen per 1 miljoen inwoners. De data is niet geweldig en je kan er absoluut geen trend uit concluderen maar op zijn minst:

- Relatieve verkeersdoden zijn enorm gedaald sinds de jaren '80 (meer dan gehalveerd).
- Uiteraard zal er een dip geweest zijn rond 2019-2021 wegens wuflu.
- Stijging personenauto's/1m inwoners stagneert.

Met andere woorden, ik denk dat per jaar naar relatieve doden kijken weinig zegt. Bekijk je het over 10-jarige tijdvakken, zou ik zeggen dat het aantal doden verwaarloosbaar is vergeleken andere oorzaken.
niekw @donny00720 april 2023 10:41
Ik hoorde dit gisteren ook op het nieuws. Het blijken vooral de ouderen met hun e-bikes te zijn die vaker slachtoffer worden.

Dus dat er sprake is van een stijging door andere oorzaken zoals hard rijden en alcohol gebruik kun je ook niet stellen.

Tenzij alle hardrijders en alcoholisten toevallig die oudere op de e-bike omver rijden natuurlijk...
Roflmao @Joseph19 april 2023 15:49
Je hebt geen enkel idee hoe gelijk je hebt.

Ik trek een parallel met de toezichtfunctie die banken nu hebben, iedereen schreeuwt lekker in koor "maar ik heb niets te verbergen" maar vanaf dit jaar worden zelfs gewone mensen lastig gevallen omdat ze iets doen met hun bank wat niet in het patroon past...

Don't believe me? Check hier maar eens:
Het is moeilijk voor te stellen dat Ruud Zonneveld crimineel geld witwast. Hij is een ‘nette spaarder’, zegt hij zelf, die zijn salaris niet in crypto of in contanten steekt maar op de bank bewaart - ING, in zijn geval. Hij begrijpt dan ook niet waarom zijn vrouw en hij achtereenvolgens bericht hebben gekregen van ING. Of ze willen vertellen hoeveel vermogen ze in totaal hebben. En waarom heeft Ruud het afgelopen jaar duizenden euro’s betaald aan de Albert Heijn bij hem in de buurt? (Het antwoord: boodschappen.)
https://radar.avrotros.nl...sschien-door-alle-banken/

En ja ik begin steeds vaker van her en der te horen dat de bank moeilijk doet voor transacties die buiten het patroon vallen...

De grap is: je pakt hier geen criminelen mee!. Criminelen gaan echt geen tientallen K's aan zwart geld op hun rekening gooien, dan ben je toch dom? Die gaan alles cash doen, inclusief het cash kopen van auto's in Duitsland want daar kan het nog steeds. Maar Nederland? Die wilt het beste jongetje van de klas uithangen.

Ik vind dit echt eng worden en ik meen het echt.

[Reactie gewijzigd door Roflmao op 23 juli 2024 02:26]

Skiddie @Roflmao20 april 2023 07:23
Je wilt een computer bestellen. Heb je alle onderdelen schoon in je winkelmandje, ga je om af te rekenen, wordt je kaart geweigerd. OK, ander kaart? Ook geweigerd. 3de kaart dan maar. Ook geweigerd. Wat is me dat?

Na 15min vloeken en zoeken wat er mis is wordt je opgebeld door iemand dat claimt voor de bank te werken. Op een zaterdag nacht. Met de vraag of je online aankopen wil uitvoeren. Tuurlijk wil je dat. Bij welke winkel en voor hoeveel? Dat zal je zien als de betaling uitgevoerd wordt. Waarom is het geblokkeerd? Krijg je dan geen deftig antwoord op.

Lees je de contracten en regels na. Staat er nergens concreet vermeld wat er misgelopen is. Enkel een vage "bank zal de nodige acties doen bij vermoeden van misbruik".

Zit een kameraad naast je dat exact hetzelfde besteld. Geen issue, geen gezever. Andere bank natuurlijk.
Byte @Joseph19 april 2023 15:03
Ik kan er weinig aan toevoegen, ben het helemaal met je eens. Het is eng hoeveel ze met zoiets kunnen. Nu zal het in het begin niet zo zijn, maar omdat het met kleine stappen wordt gedaan valt het minder op.
gooos @Joseph19 april 2023 15:13
Inderdaad, gezonde argwaan jegens de overheid ten aanzien van dit soort maatregelen/proefjes is zeker op zijn plaats!
senna2301 @Joseph19 april 2023 22:12
wat betreft het kasje denk ik dat iedereen wel voorstander is.
Wat betreft de CBDC trek ik je wel in twijfel. Bijna iedereen die ik ken is erop tegen.
Mensen zijn bewust geworden dat een wetgeving niks meer voorstelt na Corona.
bobby022 @Joseph20 april 2023 00:11
Mag wel een rant wezen, maar je denk er goed over na, en helaas kan ik geen +3 geven, want dat is jou visie zeker waard.
Aldy @Joseph20 april 2023 14:49
Volgens mij kun je bij de meeste nieuwe auto al kijken wat te snelheid geweest is (bij bijvoorbeeld een aanrijding). Het verschil met het voorgestelde kastje is dat er altijd gekeken wordt bij notoire snelheidsovertreders. Tenminste, dat begrijp ik.
Daarnaast is het alleen nog maar de proef waar de meerderheid van de kamer mee instemt. Ben benieuwd hoe er gestemd wordt als er daadwerkelijk een kastje moet komen. Vraag mij gelijk ook af of zo'n kastje te omzeilen is.
En 70 km te hard door een woonwijk. Weg met dat rijbewijs! Lijkt mij een veel beter plan.
Verwijderd @Joseph21 april 2023 02:24
Ik vind dit inderdaad prima, en zou zelfs nog verder mogen gaan als je ziet wat voor waanzin er zich elke dag afspeelt op onze openbare weg.

Zolang dat er mensen zich achter het stuur bevinden en geen autonome AI kan het eigenlijk allemaal niet streng genoeg zijn, er is nog HEEL VEEL volk op de baan dat daar helemaal niets te zoeken heeft.
mfkne 19 april 2023 14:51
structureel 70 kilometer per uur te hard rijden in woonwijken
In woonwijken geldt mijns inziens doorgaans 30 als snelheidslimiet, dus het gaat om mensen die daar structureel 100 of sneller rijden? Volgens mij zou dat in de meeste woonwijken niet eens lukken omdat de straten daar te smal zijn of veel bochten hebben (even afgezien van rechts-voor-links), dus over hoeveel mensen gaat het dan?
Marve79 @mfkne19 april 2023 14:54
Of 120 waar 50, ik ken genoeg wegen waar je dat makkelijk haalt. Maar iemand die zo rijdt zou na 3 keer gewoon z'n rijbewijs kwijt moeten zijn en rijonbekwaam moeten worden verklaard. Ik snap niet wat zo'n kastje daarbij gaat helpen. Zulke mensen horen gewoon niet op de weg met of zonder kastje.

Ze kunnen ook gewoon eens een keer het puntenrijbewijs invoeren net als in Frankrijk en Engeland, dat werkt een stuk beter.
Alxndr @Marve7919 april 2023 15:19
Weer eens een keer invoeren? Iedereen in NL heeft al jaren een puntenrijbewijs.

Je bedoelt neem ik aan dat je niet alleen punten voor rijden onder invloed moet kunnen krijgen, maar voor anders zaken, zoals nu alleen voor beginnersrijbewijzen geldt?
Marve79 @Alxndr19 april 2023 15:21
Zo te zien is dat enkel mbt alcholgebruik.
Alxndr @Marve7919 april 2023 15:28
ja idd, drugs/medicijnen worden niet eens genoemd. Ik snap niet waarom het niet gewoon zoals in zoveel andere Europese landen is.

Hier in Spanje krijg je 12 punten (beginners 8 ). je riem niet om is al 4 punten, een fietser inhalen met minder dan 1,5 meter afstand is zelfs de maximale 6 punten, hetzelfde als een telefoon in je hand hebben. (Punten op? Zes maanden niet rijden en opnieuw examen doen.)

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 23 juli 2024 02:26]

Daikirai @Alxndr19 april 2023 16:22
een fietser inhalen met minder dan 1,5 meter afstand..
Als dat hier ingevoerd werd zou je op veel plekken niet meer kunnen rijden.
Of is dit nog een overblijfsel van de pandemie? 8)7
Marco076 @Daikirai19 april 2023 16:38
Als dat hier ingevoerd werd zou het na een half jaar lekker rustig zijn op de weg... Klinkt als win-win 😁
loki504 @Marco07619 april 2023 19:06
En zijn de co2 doelen behaald. Maar wel een nadeel dat iedere vrachtwagenchauffeur ook zijn rijbewijs kwijt zal zijn. Dus geen producten of eten in de winkels of restaurants. Dat vind ik toch niet zo.
Musical-Memoirs @Daikirai19 april 2023 19:14
Nouja, 1,5 meter is ruim, maar afhankelijk van de manier hoe de wet gedefinieerd is kan ik het goed voorstellen.
Als je duidelijk de intentie toont dat je ruim om de fietser wou gaan, je snelheid wat ingeperkt had en op een gat tussen de tegenliggers wacht, maar toch wat dichtbij komt. Dan zie ik geen reden voor problemen.
Maar ga je op volle snelheid met ongeduld voor tegenliggers een fietser inhalen, terwijl je geen eens anderhalve meter ruimte had. Dan vind ik het helemaal terecht dat je hierop bestraft wordt! Met een beetje geduld zijn er genoeg veilige momenten om in te halen.
Als dat hier ingevoerd werd zou je op veel plekken niet meer kunnen rijden.
Dat is wel heel enorm overdrijven. Want hier in Nederland hebben we extreem veel fietspaden, waar geen fietspaden zijn kan je sowieso niet harder dan 50.
Op uitzonderlijke landweggetjes na waar een deel van de berm gebruikt moet worden bij het passeren zijn de meesten wegen meer dan ruim genoeg voor 2 autos, dus ook voor een auto die een fietser met 1,5 meter afstand inhaalt.
En de meeste eenrichtingswegen die te krap zijn zijn niet heel lang, dus ook daar is even geduld hebben meer dan genoeg.

Om nog even over de anderhalve meter te hebben.
Niet elke fietser kan even goed een duidelijke baan aan houden. Je moet al snel rekening mee houden dat een fietser zelf al makkelijk een halve meter van de huidige baan kan slingeren. Vooral bij ouderen en kinderen.
Dan moet je ook rekening houden dat je als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig ook niet altijd de beste afstand schattingen zal maken en soms de fout in kan gaan, dus is een tweede marge van een halve meter voor eigen fouten ook verstandig.
En stel dat jij en de fietser een fout tegelijk maakt dan zou je nog tegen elkaar knallen, dus dan nog eens een 3e halve meter voor de zekerheid en je komt op 1,5 meter.

Ook moet je rekening houden met het feit dat een lichte fietser veel invloed van wind heeft, maar ook van het zuigende effect van de lage druk achter een voertuig dat dicht langs rijd. Bij harde wind van links die spontaan verdwijnt door blockade van een inhalende auto en dan nog de zuigende werking van de lage druk achter een voortuig kan soms een fietser al van zijn fiets geslingerd worden. Hoe kleiner de afstand, hoe extremer het effect en hoe kleiner de marge op fouten.

Anderhalve meter klinkt mij heel reëel als richtlijn voor minimale afstand.
Als een weg daar echt niet geschikt voor is, dan is het tijd dat die specifieke weg aangepast wordt. Die zou gewoon een fietspad moeten krijgen of verbreed wordt.
Waterbeesje @Musical-Memoirs19 april 2023 20:43
Ik ben het ten volle met je eens dat we als automobilist de fietser als zwakke bestuurder moeten ontzien.

De andere kant van de medaille is dat te veel fietsers iedere mogelijke regel met de voeten poogt te treden. Dan kijk ik vooral naar scholieren die meer lol maken dan op de weg letten en wielrenners die willens en wetens overal voor/tussen/onder proberen te komen om het ritgemiddelde maar hoog te houden om te kunnen pochen tegen zijn wielermaten.

Let wel, ik wil ze niet over een kam scheren, maar ik kom te veel onvoorspelbaar zwalkende scholieren tegen en te veel wielrenners die op de autoweg (100km/h weg!!!) rijden omdat het fietspad te oncomfortabel is. Met de beste wil van de wereld moet je echt capriolen uithalen om ze niet ondersteboven te rijden en ik mag God op mijn blote knieën bedanken dat ik er nog nooit een heb meegenomen op de voorbumper.

Afijn, laten we met zijn allen (automobilisten, truckers èn fietsers) meegaan in een puntensysteem op alle soorten overtredingen en bij elke overtreding een paar punten inleveren, dan wordt weg vanzelf veiliger :)
Musical-Memoirs @Waterbeesje19 april 2023 23:07
Helaas gaat het moeilijk worden om van de idioten op de weg af te komen. Politie heeft te weinig mensen en wettelijk is alles 1 grote rompslomp waardoor er te veel met hun ongein weg komen zelfs al worden ze gepakt... Zelfs met een uitgebreider punten systeem zal de verbetering waarschijnlijk klein blijven.

Zelf denk ik in ieder geval altijd, het beste wat je kunt doen is het goede voorbeeld geven. Respectvol, geduldig en veilig verkeer begint bij jezelf. En met een beetje geluk heeft dat een positieve invloed op een ander.
Alxndr @Daikirai19 april 2023 18:50
Ze noemen Nederland een fietsland, maar ik heb nog nooit zoveel wielrenners gezien. Dat is hier echt volkssport nummer 1. Het heeft ongeveer hetzelfde effect als achter een trekker rijden in NL, wachten tot je er veilig langs kan. Leuk joh op bochtige bergweggetjes waar je geen overzicht hebt.

Ik geloof dat de regel al ver voor de pandemie gold, maar ze zijn sowieso erg met verkeersveiligheid bezig. Zo is sinds vorig jaar de standaard maximum snelheid binnen de bebouwde kom 30 geworden.
i-chat @Alxndr19 april 2023 15:55
een uitgebreider puntenrijbewijs zou ik AB SO LUUT voorstander van zijn,

waar ik alleen wel moeilijk mee heb is het feit dat er geen verschil wordt gemaakt in overtredingen gemaakt op langzaam verkeer en snel verkeer... dat wil zeggen. overtredingen gemaakt op de fiets zouden geen invloed mogen hebben om je motor of auto rijbewijs. (wat natuurlijk niet betekent dat er geen fixe boetes uitgedeeld mogen worden). aan de andere kant, fietsen onder invloed is nou eenmaal anders dan met je mercedes en je dronken kop een winkelstraat oprijden ;)

stel dat je een puntenrijbewijs zou invoeren voor letterlijk alle overtredingen (die anderen in gevaar kunnen brengen - dus nee nee, niet voor parkeerboetes... tenzij je ergens een brandgang blokkeert)


dat wil zeggen je krijgt (fictief voorbeeld) jaarlijk 5 punten toegewezen, elke overtreding kost je resp 1 2 3 of 5 punten...
> waarbij dingen zoals door rood rijden of kleine snelheidsovertredingen <10% + wettelijke correctie te hard 1 of 2 punten.
> grote snelheids overtredingen, rijden onder invloed en overig gevaarlijk rijgedrag 3 t/m 5 punten,

wanneer je punten totaal 0 is of lager krijg je ofwel een tijdelijke ofwel een permanente rijontzegging.
DNN!S @i-chat19 april 2023 16:27
Fietsen onder invloed is niet verboden omdat je met je fiets zoveel schade kunt veroorzaken in een winkelstraat. Maar je zou als nuchtere automobilist maar een onverwacht slingerende of vallende dronken fietser doodrijden, dan mag je daarmee leren leven. Maar helaas, ik zie heel regelmatig alcoholcontroles bij ons langs de doorgaande weg, fietsers worden nooit gecontroleerd.

[Reactie gewijzigd door DNN!S op 23 juli 2024 02:26]

kzin @DNN!S19 april 2023 16:37
In artikel 8 van de Wegenverkeerswet staat beschreven dat het verboden is een voertuig onder invloed te besturen. Dit geldt voor alle voertuigen dus ook voor de fiets. Je kunt voor fietsen onder invloed bekeurd worden wanneer er meer dan 0,5 promille alcohol in je bloed zit.
https://wetten.overheid.n...22/2023-01-01#HoofdstukII
DNN!S @kzin19 april 2023 16:42
Ik bedoelde niet dat het niet verboden is, maar dat het om een andere reden net zo verboden is. Op de fiets gaat het er niet zo zeer om dat je zelf zoveel schade veroorzaakt, maar je kunt wel doodgereden worden door iemand die je gedrag niet meer kon opvangen.

[Reactie gewijzigd door DNN!S op 23 juli 2024 02:26]

Solinx @DNN!S19 april 2023 23:14
Door jouw rare fiets gedrag steek je ineens de weg over, schrikt een vrachtwagen bestuurder, wijkt deze snel uit, en overziet hierbij het feit dat hij daardoor een paar andere fietsers schept.

Ook op de fiets kun je, indirect, heel veel schade aanrichten.
StefanJanssen @i-chat19 april 2023 16:30
En op rijden zonder rijbewijs mag van mij best een flinke gevangenis straf staan (verboden wapenbezit?)
Marco076 @StefanJanssen19 april 2023 16:40
Dan liever iets wat echt aankomt...auto/motor in beslag nemen bv
StefanJanssen @Marco07619 april 2023 16:47
Dat gebeurd nu al bij de derde keer, ook als de auto van een zus is bv. Dit komt er dus bovenop.
J.E. Weinor @i-chat19 april 2023 20:04
Straks krijg je rekening rijden met een (box) in je auto kunnen ze alles registreren kunnen ze ook het puntensysteem makkelijker invoeren en wie weet de hardrijders makkelijker beboeten.
Caelorum @Alxndr19 april 2023 15:27
Ik vermoed dat het over dit gaat:
Verkeerspsycholoog Tertoolen : Handhaven, de pakkans moet omhoog, en een andere manier van straffen, vindt hij: "Ik ben voorstander van een puntensysteem, dat je je rijbewijs eerder kwijtraakt als je echt grote overtredingen maakt. Boetes zijn vervelend, maar als je ze hebt betaald, ga je doen wat je altijd al deed. Als je je rijbewijs kwijt bent, is dat een heel ander verhaal."
Aldy @Alxndr20 april 2023 14:51
Ik heb geen puntenrijbewijs, nu niet en nooit gehad ook.
Alxndr @Aldy21 april 2023 00:08
Je hebt geen (Nederlands) rijbewijs? Dat kan.

Als je wel een Nederlands rijbewijs hebt, klik voor de gein ff op die link naar de officiële pagina van de overheid die ik plaatste. :)
Aldy @Alxndr21 april 2023 09:11
Gelezen. Je hebt gelijk. Gelukkig geldt dit niet voor mij aangezien ik nooit drink als ik moet rijden. Maar ben wel wijzer geworden door deze link.
Jeroenneman @Marve7919 april 2023 15:16
Maakt niet uit. Dat soort idioten gaan namelijk ook zonder rijbewijs de weg op.
Sircuri @Jeroenneman19 april 2023 15:38
Precies dat. Zonder auto daarintegen is het lastig rijden. Dus volgens mij is de oplossing heel eenvoudig. Op den duur zullen ook anderen hem geen auto meer willen lenen, want dan zijn ze hem kwijt en kun je hem voor een X bedrag weer uit het depot halen.
En daarnaast moet de pakkans veel en veel groter worden. Dagelijks zie je idioten op de weg en die komen er toch elke keer weer mee weg.
Jeroenneman @Sircuri19 april 2023 15:47
Daarom huren die hufters in Duitsland op naam van familie een auto. Datzelfde zie je gebeuren bij veel trouwstoeten. Auto's in puin, en heel lastig voor de verhuurbedrijven om diegene nog te pakken te krijgen.
The Zep Man
@Jeroenneman19 april 2023 17:18
Daarom huren die hufters in Duitsland op naam van familie een auto.
Als Nederlander wonende in Nederland in Nederland met een buitenlands kenteken rijden is ook not done. Daarmee kunnen ze een straf erbovenop gooien. Of geldt dat niet voor huurauto's?

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 02:26]

PhilipsFan @The Zep Man19 april 2023 17:35
Dat klopt wel, maar is geen verkeersovertreding. Het is belastingontduiking, omdat je dan in een auto rijdt waarover geen wegenbelasting is betaald. Als je hierop wordt betrapt, dan krijg je dus een naheffing van de belastingdienst.

Overigens zijn ze daar wel coulant mee, want soms kan het gewoon niet anders. Als je in het buitenland een ongeluk hebt gehad met je eigen wagen, dan krijg je dus een buitenlandse huurauto. Daarmee moet je toch gewoon naar huis kunnen rijden?
The Zep Man
@PhilipsFan19 april 2023 17:55
Overigens zijn ze daar wel coulant mee, want soms kan het gewoon niet anders.
Geen rijbewijs hebben en daarom maar in het buitenland op de naam van een ander een auto huren om in Nederland mee te rijden lijkt mij hier niet onder te vallen. Ook aanpakken voor belastingontduiking.
J.E. Weinor @PhilipsFan19 april 2023 20:15
Maar hoe zit het dan als je in Nederland woont en je hebt een eigen zaak in Duitsland, maar je rijdt in Nederland al jaren met een Duits kenteken en staat gewoon geparkeerd op je oprit, en ook gebruik van prive bezit, neem aan dat het voertuig op eigen zaak is geregistreerd in Duitsland en daar de belasting betaald. en geen Nederlandse motorrijtuigenbelasting betaald.
PhilipsFan @J.E. Weinor19 april 2023 21:23
Dat mag dus niet. Als je met een Nederlands rijbewijs in een buitenlandse auto binnen Nederland rijdt, kun je om principe een naheffing verwachten.
Goldwing1973 @The Zep Man19 april 2023 18:55
Jij mag gewoon een auto in Duitsland huren en op de Nederlandse weg ermee rijden.
Zolang je bij controle het huurcontract op jouw naam maar kan overleggen.

Daarbij, mijn (bejaarde) ouders wonen net over de grens in Duitsland en ik kan gewoon hun auto pakken om boodschappen in Nederland voor hun te doen, ik mag hier gewoon rijden zolang de auto niet op mijn naam staat en ik kan bewijzen dat hij van familie is (en ik mantelzorg doe)
Als de auto op mijn naam staat moet ik ontheffing aanvragen en mag ik maximaal 2 weken in Nederland ermee rijden.
Aldy @Goldwing197320 april 2023 14:55
Dat is weinig, twee weken. (was vroeger zes maanden) En als je langer dan die twee weken in die auto met Duits kenteken wil rijden? Kan mij voorstellen dat je in Duitsland woont en werkt en dat je drie weken voor je vakantie in Nederland op familiebezoek gaat.
Goldwing1973 @Aldy20 april 2023 20:04
Als je in Duitsland woont is er niks aan de hand, dan ben je als het goed is daar ook ingeschreven en ben je dus een Duitser.
Aldy @Goldwing197321 april 2023 09:02
Logisch. Bedankt.
i-chat @Sircuri19 april 2023 15:58
een tracker in iedere auto en deze laten uitlezen tijdens de wettelijk verplichte keuring....

of als alternatief, self driving cars... als alle auto's in de nabije toekomst een 'semi'-automatische pilioot hebben kun je er vrij gemakkelijk voor zorgen dat je de snelheidslimieten niet (zomaar) kunt overtreden.

er moeten (tenzij voor echte hackers enzo), toch maatregelen zijn die voor 80% van het volk wél werken.
Aldy @i-chat20 april 2023 15:00
Ik wil geen tracker in mijn auto, afgezien dat het nog jaaaaaren duurt voordat ik een verplichte keuring heb. Ik ben geen notoire hardrijder en daarom vind ik dat ik geen tracker hoef.
Met een voor iedereen verplichte tracker staat een politiestaat voor de deur. Daar pas ik voor.
player-x @Jeroenneman19 april 2023 15:53
Ja, maar op rijden zonder, staan van milde tot stevige boetes op.
Voor het rijden zonder rijbewijs riskeert u:
  • een geldboete van 1.600 tot 16.000 euro;
  • een rijverbod van acht dagen tot vijf jaar;
  • een gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar.
Dus als je wordt gepakt met een gedeactiveerd kastje, zal je best zwaar hangen!

Maar zo een kast helpt niet echt als er niet gehandhaafd wordt, rij dagelijks naar de Botlek voor mijn werk, en kom naast alle andere idioten, wekelijks dezelfde idioot tegen die links & rechts inhalend plak gas over de A15 rijd, zelfs 3x door gegeven, inclusief 1x met dashcam video, en gistermorgen reed hij er weer. >_<

Er is ongeveer 1~2% bestuurders die als aso's rijden, en dat kan omdat er geen controle op de (snel)wegen meer is, en door die idioten sta ik wekelijks wel weer een keer in de file, vanwege een ongeluk.

En dat terwijl snel rijden nauwelijks wat op levert, op een traject van 40km rij ik er letterlijk minder dan 5min langer er over, dan als ik 110~120 rij, en bespaar ook nog eens 30~40% brandstof, dat scheelt mij 100 euro per maand, dat ik niet aan die klote oliemaatschappijen hoef te betalen.

Wat ook zou helpen is, Dagboetes naar inkomen, net als in Duitsland en Scandinavië, 12j geleden, mijn directeur van het bedrijf waar ik werkte, werd zondag ochtend gepakt met alcohol op, toen hij naar familie ging, terwijl hij de avond er voor als een echte Noor had lopen zuipen, kreeg een Dagboete van 85 dagen wat neer kwam op ongeveer 120.000 euro, 6 maanden rij ontzegging, dat werkt echt! ^_^

[Reactie gewijzigd door player-x op 23 juli 2024 02:26]

LaTiNo156 @Jeroenneman19 april 2023 15:34
Ja de pakkans is zeer klein, ik ben in 25 jaar nog nooit gevraagd naar mijn rijbewijs tijdens controles :|
IrBaboon79 @LaTiNo15619 april 2023 15:43
Komt redelijk overeen met mijn ervaring - in pakweg 25 jaar misschien 4x of 5x gecontroleerd en 2 ervan waren oefeningen inclusief alcoholtest waarbij men netjes vroeg of ik mee wilde doen, rijbewijs is misschien 2x gevraagd…
Evolixe @LaTiNo15619 april 2023 18:51
Dan rij je vast niet zo veel. Ik ben als beroepschauffeur toch al menig keer aan de kant gezet ter controle.
En dat had lang niet altijd een directe aanleiding. Ze plukken je soms ook gewoon van de weg om maar even te kijken hoe of wat. En dat mag ook. Verder geen moeite mee ofzo. Maar met 10 jaar rijden zijn dat toch zo'n.. nou, 6 á 8 interacties?

Da's wel met én zonder aanleiding.

Neemt niet weg dat ik het met je eens ben dat de pakkans voor hardrijden veels te laag is.

[Reactie gewijzigd door Evolixe op 23 juli 2024 02:26]

LaTiNo156 @Evolixe19 april 2023 18:54
Ik reed pre-corona 30-40k per jaar.
Evolixe @LaTiNo15626 april 2023 19:07
Je mag dat voor mij nu vervijfvoudigen
De miljoen kilometer ben ik wel overheen in die 10 jaar.

Omgeving en tijdstippen waar je rijdt maakt ook wel uit, op de snelweg overdag kom je sowieso niet snel iets tegen. Bijv. 's Avonds/Nachts in de stad is de kans wat groter dat je wordt gecontroleerd
StefanJanssen @Jeroenneman19 april 2023 16:32
En dan moet je ze berechten voor poging doodslag (is dat überhaupt een ding?) en verboden wapenbezit.
HooksForFeet @mfkne19 april 2023 14:57
Het is maar een voorbeeld he? De details over wat een structurele hardrijder is worden ongetwijfeld uitgewerkt in het definitieve wetsvoorstel. Dit gaat alleen nog maar om het onderzoek of de wet aangepast kán worden.

Daarnaast: het zou je verbazen. Genoeg woonwijken met lange rechte wegen in Nederland.
Het.Draakje @mfkne19 april 2023 15:01
Ik ken een stukje weg in Alkmaar, zo'n paar honderd meter langs de molens. (De zeswielen zie kaart) https://www.google.com/ma...d4.7533754!16zL20vMHBzOGM

Daar heeft men toch iemand gepakt met (gecorrigeerd) 170 km/uur.

Je wilt echt niet weten hoe hard sommige idioten kunnen gaan.
Verwijderd @Het.Draakje19 april 2023 16:40
Een paar jaar geleden besloten twee mafkezen dat het een leuk idee was om ons deel van de wijk (30km met basisschool) als circuit te gebruiken. Ze bestaan, hoor; Idioten.
JEightyFive @Verwijderd20 april 2023 09:39
Niet zo lang geleden nog een idioot racend en met piepende banden door de bochten hier in de woonwijk.
Enige wat ik dan altijd hoop is dat er ergens een boom staat met zijn naam erop en dat ie geen onschuldige mensen raakt.
dr86 @mfkne19 april 2023 15:26
Ik heb hier 2x in de straat meegemaakt dat er een auto op zn kop terecht is gekomen. In een 30 zone, met om de paar meter flinke drempels en redelijk wat bochten.

Je vraagt je dan ook af hoe hard ze wel niet gereden moeten hebben
Kenhas @dr8619 april 2023 15:39
Je moet echt niet ongelooflijk hard rijden om op je dak terecht te komen. Samenloop van omstandigheden en ongelukkige reacties kunnen meer effect hebben dan overdreven snelheid.

Dat er mensen ongelooflijk hard rijden in totaal onaangepaste omstandigheden, klopt helemaal maar omdat iemand op zijn/haar dak belandt automatisch koppelen aan te hoge snelheid, is beetje erg kort door de bocht (pun intented ;) )

De vraag is natuurlijk in hoeverre zo'n kastje gaat helpen. Als mensen zo asociaal zijn, gaan ze zich ook niet veel aanpassen aan zo'n kastje en "gewoon" een andere auto nemen. Dan is dan ook al aangenomen dat de wagen van overtreding op hun naam staat.

[doemdoenkmodus aan]
Aan de andere kant, is de volgende stap dan niet om zo'n kastje toe te wijzen aan alle <23-jarigen (om maar een leeftijd te zeggen)? En dan alle 60-plussers. En dan ...
[doemdoenkmodus uit]
ggj87 @Kenhas19 april 2023 16:02
Idd ja. Genoeg filmpjes waarbij auto's die van een oprit rijden ineens op hun dak rollen door pure onkunde van de bestuurder
i-chat @Kenhas19 april 2023 16:16
zolang zo'n kastje niet online is, en dus alleen kan worden uitgelezen, nadat je staande bent gehouden: en dus verdacht moet zijn van een strafbaar feit waarvan ze je ook op de hoogte moeten stellen welk feit dat dan zou zijn (53sv jo. 27, 27a, 27b sv) en waarvan je eventueel nog mag eisen dat er een advocaat bij aanwezig is voordat men het uitgaat lezen.

lijkt zo'n kastje me niet eens een slecht idee, ja het kan helpen bij je veroordeling voor wegmisbruik, maar het kan ook bewijzen dat jij niet de gene was die te hard reed bij dat ongeluk.
aaradorn @Kenhas19 april 2023 19:49
[doemdoenkmodus aan]
Uitlezen wanneer iemand zijn knipperlicht niet gebruikt bij wisselen van rijbaan, bocht of rotonde
En dan... (iemand anders?)
[doemdoenkmodus uit]
peewee. @dr8619 april 2023 16:14
Dat zegt niet zo heel veel over de snelheid. Ik heb ooit een grader weer overeind moeten zetten die in zijn achteruit was omgeslagen.
jellybrah @mfkne19 april 2023 15:33
Assendorperstraat in Zwolle (waar je 30 mag) na winkelsluitingstijd gaan auto's en vooral motoren er niet 50 of 70, maar gemakkelijk 100. Met bijhorend brullend geluid.
obimk1 @mfkne19 april 2023 16:13
Alcohol mag ook gemonitored worden, vind ik.
Maarten16 19 april 2023 14:52
Sorry hoor, maar mensen 'die bijvoorbeeld structureel 70 kilometer per uur te hard rijden in woonwijken of op landwegen' horen toch helemaal niet op de weg thuis? Die moeten simpelweg het rijbewijs ontnomen worden.
wildhagen
@Maarten1619 april 2023 14:54
Ja, maar helaas kunnen ze zonder rijbewijs nog altijd achter het stuur kruipen.

Met dit kastje kan dat dus niet meer.
Vinnie.1234 @wildhagen19 april 2023 14:57
Want als je geen rijbewijs hebt kan je niet een andere auto van 100 euro kopen en alsnog gewoon achter het stuur kruipen? Desnoods zet je hem op iemand anders zijn naam. Als je al zonder rijbewijs rijd, lijkt me fraude plegen op andere plekken ook niet het grootste probleem...
HooksForFeet @Vinnie.123419 april 2023 14:59
Er zit natuurlijk wel nogal een verschil tussen "in de auto stappen zonder rijbewijs" en "speciaal een nieuwe auto kopen en fraude plegen met de tenaamstelling".
Aganim @HooksForFeet19 april 2023 15:12
Je hebt wettelijk geen rijbewijs nodig om een auto op je naam te zetten, dus de vlieger van fraude gaat daar niet bij op. Verzekeren zou overigens wel lastiger kunnen worden, weinig verzekeraars waar je zonder rijbewijs een autoverzekering kan afsluiten bij mijn weten.
Marve79 @Aganim19 april 2023 15:22
Iemand die zonder rbw rijdt zal zich niet snel druk maken om de verzekering vermoed ik.
JKremer88 @Marve7919 april 2023 15:42
Dan staat het kenteken wel geregistreerd als niet verzekerd. Waar dus een ANPR hit uit volgt als dit voertuig voor een politie camera komt.
Marve79 @JKremer8819 april 2023 15:49
En hoe groot is die kans?
JKremer88 @Marve7919 april 2023 15:51
Beetje afhankelijk waar je woont. In de Achterhoek zal die kans kleiner zijn in vergelijking met omgeving Rotterdam.
Clevergyno @Marve7919 april 2023 16:52
bij elke flinke snelweg ben je de sjaak.
i-chat @Marve7919 april 2023 16:19
dat zou dan dom zijn want overal in nederland staan camera's en rijden auto's rond om kentekens te scannen ben je onverzekerd dan wordt je direct van de weg gehaald.. en zonder rijbewijs heb je dan ECHT een probleem. sws mag je dan vermoedelijk een paar nachtjes slapen in hotel de bajes op kosten van de maatschappij ;)
Marve79 @i-chat19 april 2023 16:22
Volgens mij gebeurt dat niet actief hoor. Enkel bij doelgerichte controles. Dat mag volgens mij niet eens.
Orphu @Aganim19 april 2023 16:13
Uit ervaring kan ik zeggen dat je zonder motor-rijbewijs je gewoon een motor kunt verzekeren, althans bij de verzekeraar waar ik bij zit. Ik had de motor 3 weken voor mijn examen al gekocht en in de garage laten parkeren ;).
Marve79 @Orphu19 april 2023 16:21
Klopt maar je hebt wel een autorijbewijs nodig volgens mij.
HooksForFeet @Aganim20 april 2023 00:10
Let op dat de poster waar ik op reageerde het specifiek heeft over “op de naam van iemand anders zetten.”
Cybertinus994 @Aganim20 april 2023 07:31
Ik heb afgelopen juli een motor gekocht en meteen verzekerd, zonder problemen. Ook gewoon bij een fatsoenlijke verzekering, geen hakkie-takkie sleazy verzekerings bedrijf.
Afgelopen oktober heb ik mijn motorrijbewijs pas gehaald. Met de auto lijkt me dit dus ook geen enkel probleem.
Themperror @HooksForFeet19 april 2023 15:10
of de auto van je vrouw/man/moeder/zus/broer/etc.. lenen?

[Reactie gewijzigd door Themperror op 23 juli 2024 02:26]

TIGER1125 @Vinnie.123419 april 2023 15:13
Beetje ver gezocht vind je ook niet? Lijkt me praktischer om gewoon de auto van je maat te lenen.

Ik ben vooral benieuwd hoe ze de term kastje zien, wanneer het alleen om het monitoren gaat en het kastje verder geen rol speelt in het gebruik van een voertuig, zoals bijvoorbeeld het alcoholslot. Dan hoeft dat kastje ook niet ingebouwd te worden en kun je er een verplichting aan hangen om hem bij je te hebben op het moment dat je in een auto stapt.

Laten we hopen dat het vooral zoiets praktisch is, en niet één of andere inbouw oplossing, waardoor je dus met een minimale inspanning alsnog zonder toezicht op pad kunt.
Marve79 @TIGER112519 april 2023 15:23
Misschien is een enkelband met snelheidsmeter een betere oplossing dan maakt het niet uit in welke auto je zit. Wel lastig alleen als je passagier bent :P
PalingDrone @Marve7919 april 2023 16:26
Die hogere snelheid mag hij dan ook achteraf gaan verklaren, houd gelijk z'n matties een beetje in toom.
Stelselmatig >70 km/h te hard mag gewoon een enkelbandje om hoor, daar hoeft geen nieuw systeem voor opgetuigd worden.
Cid Highwind @PalingDrone19 april 2023 18:19
Lijkt me wel een leuke technische uitdaging om te voorkomen dat zo'n kastje triggert vanwege een fly-over of parallelweg van de snelweg. Het karrespoor wat er onderdoor / parallel aan loopt kon wel eens een limiet van 30 of 50 km/h hebben. Daar ga je met een volledig legale 130 km/h toch echt nat.
Stoney3K
@Cid Highwind20 april 2023 14:43
Aan de andere kant zouden ze zo'n kastje wel kunnen gebruiken om af te dwingen dat mensen niet onder rode kruizen door rijden of te hard rijden bij matrixborden.
Cid Highwind @Stoney3K20 april 2023 14:49
Klopt, ware het niet dat je dan met exact dezelfde risico's zit. Bewijs maar eens dat het geen glitch was? Dat er niet ergens een foutje in was geslopen omdat het kastje intern nog op wintertijd liep?

The road to hell is paved with good intentions.
Stoney3K
@Marve7920 april 2023 14:42
En dan krijg je een bekeuring omdat je 200 kilometer per uur gereden hebt bij Lage Zwaluwe...
...over de rails.

Dus ik zie daar zo veel randgevallen aan dat het echt niet goed gaat werken.
Marve79 @Stoney3K20 april 2023 14:54
Dat is toch vrij een eenvoudig te detecteren? Als iemand 900 gaat kun je er ook vanuit gaan dat hij in een vliegtuig zit en niet in een auto. Zo zijn er met de trein ook wel factoren. Desnoods leg je google maps erover en gebruik je de gps.
Sircuri @TIGER112519 april 2023 15:42
Maar dan moet er nog steeds gehandhaafd worden. En laat dat nu net een issue zijn. De pakkans is veel te laag. Dus wie gaat controleren dat deze bestuurder zijn "kastje" bij zich heeft. Ik vind dit weer een niet haalbare regel die bedacht wordt in de torens van den haag.
i-chat @TIGER112519 april 2023 16:24
kwestie van aanpassen van de wet, ik zie namelijk wel mogelijkheden om het strafbaar te stellen een voertuig uit te lenen aan iemand die kennelijk niet bevoegd is deze te besturen.

hee maat, ik vind het goed als je m'n bak leent vanavond maar mag ik wel even je rijbewijs checken dat ie niet verlopen is ofzo voordat ik straks met 500 euro boete zit?
Twitch007 @Vinnie.123420 april 2023 09:20
Kan, en dan bij periodieke controle de vaststelling dat die auto structureel over de schreef gaat. Katvanger aanpakken en kijken hoe lang diegene de schuld van de fraudeur op zich wilt nemen.
SuperDre @wildhagen19 april 2023 22:17
Tuurlijk kunnen ze dat wel, gewoon een andere auto pakken.
thomas_n @Maarten1619 april 2023 14:57
Ik neem aan dat deze mensen nu al hun rijbewijs enkele jaren moeten inleveren, deze oplossing zou voor de periode daarna zijn.

Iemand die zich als twintiger vreselijk misdraagt op de weg een rijverbod geven dat ook nog geldt als hij/zij zestig is, gebeurt in Nederland niet. Dit zou een middel zijn om zo iemand, na afloop van het tijdelijke rijverbod, onder toezicht te laten aantonen dat hij/zij zich inmiddels beter weet te gedragen in het verkeer.
Kevinp @Maarten1619 april 2023 14:56
Mee eens.

Maar het CBR gaat deze testen doen. En ik heb inmiddels voldoende gehoord van het CBR dat deze organisatie niet geschikt is om objectief te handelen.

Ze hebben voordelen bij het uitdelen van kastjes en bijhouden van deze data dat levert ze geld op. Net als die (veel te dure) cursusen die ze mogen voorschrijven.

Dit terwijl we in Nederland zo ver ik weet niet iemand 2x mogen straffen voor hetzelfde vergrijp is hier een omweg gevonden. Erg kwalijk zeker als dit mogelijk straks buiten de rechtbank om kan gebeuren.
HooksForFeet @Kevinp19 april 2023 15:02
Het CBR is een ZBO en heeft geen winstoogmerk.
Kevinp @HooksForFeet19 april 2023 15:08
Dat kan zo zijn, maar de kosten voor een aantal cursusen lijken toch heel erg hoog:

https://nos.nl/artikel/24...ders-en-jonge-hardrijders

Dat is echt wel met een flinke winst. Waar die naartoe gaat geen idee.
Jeroenneman @Kevinp19 april 2023 15:18
Bijzondere redenering: de kosten voor cursussen zijn hoog, dus moet het CBR wel een winstoogmerk hebben en erop gebrand zijn zoveel mogelijk mensen een kastje aan te smeren.

Iets met bocht en kort.
Kevinp @Jeroenneman19 april 2023 16:11
Als je naar die bedragen kijkt kan je dat op 2 vingers natellen toch?
Jeroenneman @Kevinp19 april 2023 16:21
Drie dagdelen voor 1099 euro? Dat is een relatief goedkope cursus eerlijk gezegd.
xoniq @Kevinp19 april 2023 15:28
843 / 8 uren (2 dagdelen) = 105,38 per uur. Niet veel duurder dan een praktijkexamen van een uurtje rijden toch? En daarover gesproken, waar denk je dat theorie en praktijk examen inleg heen gaat? Gaat allemaal naar hetzelfde potje. Waar dit heen gaat en hoeveel het CBR 'omzet' is terug te vinden in hun jaarverslagen.

Daarnaast is het niet zo dat het CBR geen winst mag maken:
Een stichting mag wel winst maken, er zijn alleen wat voorwaarden aan verbonden.

"Een stichting is een organisatie om een bepaald doel te verwezenlijken. Een stichting mag winst maken, maar de uitkering hiervan moet een ideële of sociale strekking hebben."
Voor bijvoorbeeld investeringen aan het bedrijf, infrastructuur, locatie, personeel enz.

[Reactie gewijzigd door xoniq op 23 juli 2024 02:26]

i-chat @Kevinp19 april 2023 16:29
lariekoek .... iets met klok en klepel...

Je wordt in ieder geval niet 2x gestraft voor hetzelfde vergrijp....

wat er gebeurt is dat je een boete krijgt een een rijontzetting... dat is de straf,
vervolgens kun je die rijontzetting afkopen door te bewijzen dat je je weer normaal kunt gedragen...
daarvoor bestaan cursussen.

wat jij nu lijkt te beweren is dat een persoon die een ongeluk heeft veroorzaakt zelfs 3x wordt gestraft...
namelijk: hij betaalt een boete, hij moet de schade van de andere betrokkenen van het ongeluk betalen, en hij moet zijn eigen auto laten repareren.
Kevinp @i-chat19 april 2023 17:46
Zeker wel. Je krijgt een boete en moet 1100 euro cursus betalen.

En dat ergens juridisch iets is geregeld dat dit mag is iets anders dan wat 80% van de mensen zal ervaren.

En dat is simpel dat je en een boete krijgt en een curcus moet doen en die moet betalen.

En ja tuurlijk ben je schuldig.
surfin @Maarten1619 april 2023 14:54
Niet voordat die persoon 100 kansen heeft gekregen om zijn of haar gedrag aan te passen, of iemand dood rijd.
darkpluisje @Maarten1619 april 2023 14:55
Structureel 70 te hard klinkt als iets waar niemand bezwaar tegen kan hebben, wat het makkelijker maakt hier wetgeving voor aan te nemen. Zodra hij is aangenomen gaat dat structureel 70 te hard binnen een jaar of 5 richting "ooit gepakt met 30 te hard" en nog wat jaren later rijdt iedereen met zo'n kastje rond :Y)
blorf @darkpluisje19 april 2023 15:05
Dat verwacht ik niet. Er zijn al lang voldoende middelen om hardrijden zo goed als helemaal te stoppen zonder verplicht kastje in de auto, maar dan kunnen die zich niet meer terugverdienen.
Die redenering ook. 70 km per uur in een woonwijk moet een grens voor limiterende maatregelen voor een bestuurder voorstellen? Ze zijn niet goed wijs geworden, blijkbaar...
ShadLink @darkpluisje19 april 2023 17:50
Inderdaad, dit is dan ook weer een mooie voorloper op "rekeningrijden", en rijd je dan 1km/u te hard? Direct een dikke bon op je deurmat. Helaas is deze regering zo doorzichtig.
gooos @Maarten1619 april 2023 15:11
Die 'bijvoorbeeld structureel 70 kilometer per uur te hard rijden in woonwijken of op landwegen' is natuurlijk het begin om dit eens uit te testen. Als het ze bevalt dan zal het ongetwijfeld in de loop der tijd verruimt worden naar een steeds lagere snelheidsovertreding en op meer plaatsen.

Ik heb ergens altijd wel enige achterdocht jegens de overheid als ze met dit soort big brother controle praktijken aan de slag willen.
Verwijderd 19 april 2023 15:02
Mn zusje rijd al met zo’n app rond, maar dan vanuit de verzekering. Werkt prima. Meet je remsnelheid, acceleratie, topsnelheid etc. Rijd ze normaal dan krijgt ze korting op dr verzekering.
Het.Draakje @Verwijderd19 april 2023 15:28
En dat is exact de weg waar we eigenlijk niet naar toe willen. Een verzekering die je gedrag bijhoudt en als dat niet mag krijg je een boete (de 'gemiste" korting). En uiteraard bepaalt de verzekering wat 'normaal' gedrag is.
Mathijs Kok @Het.Draakje19 april 2023 15:42
Ik zie je punt maar het gaat net zo makkelijk de andere kant op. Nu betaal jij voor de mensen die niet veilig willen rijden. Daarnaast, wat normaal weggedrag is niet erg moeilijk te bepalen, om te beginnen de wet niet overtreden!
Sp3ci3s8472 @Mathijs Kok19 april 2023 15:54
Nee, want daarom heb je een aantal schadevrije jaren wat je opbouwt.
Daarnaast zijn de variabelen in het kastje veels te weinig om te beoordelen of iemand wel of niet veilig rijdt.

Normaal weggedrag is wel moeilijk te bepalen. Als iemand niet zit op te letten en 90 achter een vrachtwagen rijdt dan is hij gevaarlijker bezig dan iemand die 120 rijdt en de volle focus heeft.
koppie @Sp3ci3s847219 april 2023 16:39
Yep, echt te weinig variabelen. Zo kan 30 km/h in een drukke winkelstraat veel en veel te hard zijn, en 60 km/h op een 80 km/h weg veel te langzaam, zodat de ellende om je heen gebeurt, en misschien ook niet zit op te letten. Dat laatste is er met alle snelheidsverlagingen ook echt wel uitgeramd. We mogen zelf niet meer nadenken, dus een hoop mensen doen dat ook niet meer.

Datzelfde geldt of iemand goed oplet / kijkt bij het naderen van rotondes (vooral voor fietsers) Dat zie je allemaal niet met dat kastje. Idem of iemand goed kijkt bij het wisselen van rijbaan, niemand snijdt en veilig invoegt.
Xfade @Sp3ci3s847219 april 2023 16:39
Wat het kastje heeft opgeslagen op het moment van een ongeluk kan wel enorm helpen.
En zo'n kastje kan prima bepalen of 80 rijden in de bebouwde kom mag of niet, want gps.
batjes @Sp3ci3s847219 april 2023 22:29
Niet alleen moeilijk te bepalen. Een app op de telefoon.

Laat het nou veel te simpel zijn om je GPS en andere sensoren te faken. Of gebruik gewoon een andere telefoon en alleen de telefoon met je verzekeringsapp meenemen als je netjes rijdt of in de bus zit.
Het.Draakje @Mathijs Kok19 april 2023 15:55
Dat is de essentie van verzekering. Je betaalt (ook) voor de fouten van een ander, net zoals een ander die betaalt voor jouw fouten.

Verder ben ik het niet met jouw eens, normaal weggedrag is juist wel moeilijk te bepalen. Is het normaal om (bijvoorbeeld op de snelweg) 100 te rijden waar je 120 mag of juist niet. Is het normaal om boven op je rem te staan of niet.

Iedereen overtreedt wel eens de verkeerswet. Kilometer te hard, even vergeten richting aan te geven (weg is verder leeg).

De wet zegt wat toelaatbaar is (de grens), niet wat normaal is.
InfinityG35 @Verwijderd19 april 2023 15:43
Maar ja, is "normaal" rijden ook veiliger? Mensen die "veilig" met 80 over de snelweg tuffen met een mobieltje in de hand, slok op, of wat pep in de mik? Of iemand die met volle aandacht 120 rijdt?
Sp3ci3s8472 @Verwijderd19 april 2023 15:23
Raar dat dit een ding is, het zegt namelijk vrij weinig of iemand wel of niet goed rijdt. Wordt je afgestraft als iemand ineens zijn auto er voor gooit, die persoon heeft een constante snelheid en is goed bezig; jij bent stout want je remde hard.
Topsnelheid zegt ook weer niks over of het wel of niet veilig is (gaat dat eraf in Duitsland??). Daarnaast moet je je namelijk aan het verkeer aan passen en goed vooruit kijken en als het drukker is ga je gewoon trager.

Dit komt er bij mij dus nooit in, het aantal schade vrije jaren wat ik heb geeft mij al genoeg korting dat ik met een auto met "veel" pk en risico groep voor jongeren WA+ maar 25 euro hoef te betalen per maand. Had ik een Clio'tje genomen dan was dat waarschijnlijk nog lager.
Hoeveel % korting geeft dat dan? Alles onder de 50% lijkt het mij in ieder geval niet waard.

Edit:
Nog over die veiligheid, ik zie het zo gebeuren dat mensen dus minder hard gaan remmen tenzij het echt nodig is, of wat dachten we van invoegen met 60km/h want accelereren is fout. Krijg je situaties dat mensen zo weinig remmen en er daardoor maar een halve auto ruimte is, want gaat je korting eraf :Y).
Het systeem is waarschijnlijk ook niet transparant; iets wat mij ook niet gewenst lijkt.

Edit 2:
https://www.consumentenbo.../korting-voor-je-rijstijl
Rijd je veilig, dan krijg je 10% tot 35% korting.
Daar kom ik mijn nest niet voor uit, veels te weinig gezien de inbreuk op je privacy. Zo krijg je dus een systeem waar mensen die het minder ruim hebben wel zo'n kastje moeten. Wat een "Klasse" systeem :+.

[Reactie gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 23 juli 2024 02:26]

batjes @Sp3ci3s847219 april 2023 22:35
Lol
Let op
Bij langdurig onveilig rijgedrag kunnen de meeste aanbieders de polis beëindigen. Je kunt na zo'n opzegging door de verzekeraar bijna nergens meer terecht.
Computer says no en je auto is praktisch permanent onverzekerbaar geworden.
Die slechte score haal je best makkelijk volgens mij
Met een score tussen de 0 en 55 punten betaal je de volledige premie en krijg je geen korting. Haal je een score van 35 punten of minder? En is dit in een periode van 1 jaar voor 2 of meer maanden? Dan kan FBTO je verzekering stoppen. Dit geldt ook als je geen schade veroorzaakt.
55 is dus waar de norm voor 'netjes rijgedrag' begint. Dan is 35 niet ver daar onder om te kwalificeren voor slecht rijgedrag.

Je kan die app toch gewoon op een tweede telefoon installeren? Leg je die bij je rustig rijdende buurvrouw in de auto.
Autofan1985 @Verwijderd19 april 2023 15:30
En moet ze hard remmen omdat 1 of andere *** hem ertussen knalt moet ze bijbetalen? Dat vraag ik me nou altijd af bij dergelijke systemen namelijk.

[Reactie gewijzigd door Autofan1985 op 23 juli 2024 02:26]

dakka @Autofan198519 april 2023 15:40
Lijkt me frappant (en extra ruis/administratie werk voor de verzekeraar, wat ze weer meer geld kost) als ze geen gemiddelde nemen.

[Reactie gewijzigd door dakka op 23 juli 2024 02:26]

kodak
@Verwijderd19 april 2023 16:05
Dat werkt omdat de bestuurder er zelf voordeel in ziet zich niet alleen aan de wet te houden maar zelfs genoegen te nemen met de extra voorwaarden.
Het wetsvoorstel is dat personen die structureel geen behoefte hebben zich aan de wet te houden maar hun rijbewijs terug krijgen omdat ze zich aan extra wetgeving moeten houden.
De voorstanders van de wet lijkt het niet te doen om het aantal structurele wetsovertreders te verminderen, maar om overtreders zo veel mogelijk vrijheid te laten houden en te besparen werkelijke handhaving en dat geld te investeren in een paar bedrijfjes die deze kastjes verkopen, de controleservices verkopen om al die kastjes uit te lezen en te onderhouden.
voxl_ @Verwijderd19 april 2023 17:41
Daar gaan we. Jammer dat dit al bestaat. Korting? Boete bedoel je, als je het omdraait. Vreselijk.
SinergyX 19 april 2023 15:18
En wie weerhoud zo'n persoon om gewoon een andere auto te pakken? :? Braaf netjes rijden met de monitorkast-auto, planken in het weekend met de golf van de achterbuurman.

Zou de cijfers wel eens willen zien van 120km/h+ cijfers/ongelukken vs mobiel-gebruik cijfers/ongelukken.
dakka @SinergyX19 april 2023 15:32
"Dag buurnan, mag ik je auto lenen van het weekend?"
"Hoezo?"
"Ja er zit in die van mij zo'n kastje omdat ik als een maniak rijd"
"En jij denkt dat ik je mijn auto uitleen die je vervolgens in de prak rijd, droom verder buurman"
Groningerkoek @SinergyX19 april 2023 15:43
Niemand weerhoud zo'n persoon daarvan, maar die persoon is wel onbevoegd om een auto zonder zo'n kastje te besturen en dus ook onverzekerd en bij controle of een ongeval zwaar de klos. Sommigen boeit dat niet, anderen zal het zeker weerhouden.
ShadLink @Groningerkoek19 april 2023 17:54
Iemand die zo'n kastje heeft vermoed ik van niet.
kujinshi @SinergyX19 april 2023 15:33
Monitorkast kan je inpakken met folie-loodbox etc. Dan registreert hij niks.
dakka @kujinshi19 april 2023 15:38
Want snelheid kan je niet met een kabel uitlezen.
Autisme_tech 19 april 2023 18:58
Ze zouden dat gewoon bij iedere auto moeten inbouwen, als je hier ook ziet hoeveel mensen er minimaal 50 rijden in een wijk met kinderen waar je 30 mag. Sommigen presteren het zelfs om een klein stukje vanaf een drempel tot aan een kruising even flink op te trekken
Verwijderd @Autisme_tech20 april 2023 09:33
I.P.V alleen naar de nummertjes te kijken, kunnen ze beter naar verantwoordelijkheidsgevoel kijken. Mensen die hard rijden waar kinderen spelen moet je gewoon hun rijbewijs afpakken.

Mensen die te hard rijden op een verlaten snelweg om half 8 in de avond, moet je lekker hun gang laten gaan (mits ze opnieuw natuurlijk verantwoordelijk te hard rijden, bijv niet dronken of met slecht zicht).

Het leven (gek genoeg) moet leuk zijn, dat is het hele idee van leven in een rijk, vrij een democratisch land. Als we echter liever alles micro managen, kunnen we ons net zo goed bij de CCP aansluiten, dan hoeven we ons ook niet langer aan Rutte te ergeren :)
laracroftonline @Autisme_tech19 april 2023 20:02
Ik snap je beredenering maar wanneer houd de complete monitoring van de overheid op.
multikoe
@laracroftonline19 april 2023 22:41
In dit geval: op het moment dat we als samenleving besluiten dat bepaalde risico's acceptabel zijn. Of meer nauwkeurig: als we als samenleving besluiten dat we er genoeg energie, tijd en geld in gestopt hebben, maar dat verdere actie niet nodig is.
Als wij vinden dat 100 dode fietsers acceptabel is, dan is een helmplicht niet nodig. Als wij accepteren dat er af en toe een kind wordt platgereden door een idioot in een verlaagde Golf, dan hoeven die monitorkastjes niet.
Verwijderd @multikoe20 april 2023 09:29
Het probleem is dat meningen verschillen, dus meer accuraat tot de meerderheid gerustgesteld is.

Persoonlijk hou ik helemaal niet van elk risco proberen dicht te timmeren, in het westen wellen we graag console hebben over elk aspect van het leven.

Dat er af en toe mensen dood gaan aan ongelukken of aanslagen is nu niet 100% te voorkomen, en om die laatste paar % nog te redden ben ik niet bereid meer vrijheid op te geven. Ik leef liever wat korter dan in een gouden kooi.
multikoe
@Verwijderd20 april 2023 09:54
Helemaal mee eens. Het probleem is, en dat probeerde ik duidelijk te maken, dat veel mensen dat ook denken, maar op het moment dat het henzelf of iemand in hun directe omgeving betreft vinden ze het opeens wel belangrijk om risico's uit te sluiten. En al helemaal dat iemand anders daar over beslist :)
Verwijderd @multikoe20 april 2023 10:12
Ja dat is waar, maar dat is een bias die men bijna met alles heeft.
Ik collecteer voor de dieren bescherming en men geeft daar over het algemeen vrij weinig, maar als ze zelf bijv een random zeldzame ziekte krijgen, dan geven ze ineens graag geld voor onderzoek in dat veld.
Mensen zijn wat dat betreft hypocriet, geen geweldige eigenschap voor het maken van wetgeving.
justgopown @multikoe20 april 2023 08:32
De wereld is sowieso al overbevolkt dus hoe minder hoe beter, klinkt misschien raar maar dat is het niet. Ik had ook liever gehad dat ze corona zijn gang lieten gaan, geen vaccinaties en niks. Dan heb je ook al een stuk minder last van het stikstofbeleid enzovoort.
multikoe
@justgopown20 april 2023 09:24
Heb je hier echt over nagedacht of roep je maar wat?
Kijk eens om je heen. Naar je moeder of vader bijvoorbeeld. Misschien heb je een partner van wie je houdt, of kinderen. Loop eens naar ze toe en zeg: Echt, ik ben knettergek op je, maar in het grote geheel der dingen is jullie leven niet zo erg belangrijk. Sterker nog: als jullie doodgaan dan profiteren gaat de wereld er alleen maar op vooruit, dus ik ga me niet druk maken om hardrijders in je straat. Durf je dat, of laat je dat liever over aan politici?
justgopown @multikoe20 april 2023 09:29
Daarover heb ik zeker nagedacht, wij mensen zijn emotioneel, wij denken vaak niet na wat beter is voor de wereld of voor ons op langer termijn, wij zijn egoistisch en denken altijd aan ons zelf en het nu. Het is een feit dat de wereld beter af zou zijn met minder mensen en het is een feit dat met een groei als van tegenwoordig de wereld sowieso naar de klote gaat :)
Sicos 19 april 2023 14:53
Dat ze die kastjes dan ook maar toevoegen aan motoren want gisteren avond kwam hier zo'n grapjes langs met een veel te hoge snelheid. Die dacht dat vast dat ie op een racebaan zat.
Marve79 @Sicos19 april 2023 14:59
Nu zijn de gevallen waarbij een motorrijder een ander dan zichzelf doodrijdt toch wel wat zeldzamer. Die zijn zich toch meer bewust van hun kwetsbaarheid dan automobilisten. Ik denk dus dat het probleem daar niet zo groot is bij die groep. Tuurlijk hangen ze weleens aan het gas dat deed ik ook maar vaak wel alleen als het ook echt kon op dat moment.

En ja idioten heb je altijd natuurlijk in beide groepen.
hiostu @Sicos19 april 2023 14:55
Als ze dan toch bezig zijn mag er op het grootste deel van de motoren ook meteen fatsoenlijke dempers of DB killer gezet worden. Het is weer goed weer en het enige wat je nog hoort buiten hier zijn motorrijders. En vooral lekker overal het gas opentrekken om zoveel mogelijk lawaai te produceren.
Intergalactic @hiostu19 april 2023 15:19
in elke fatsoenlijke uitlaat zit een DB-killer, het probleem ligt bij de mensen die ze er uithalen en die boetes zijn niets soeps deze dagen.

recent nog 450 euro+ wok op het nieuws
GertMenkel
@Intergalactic19 april 2023 16:48
Boetes zijn alleen maar nuttig als ze ook daadwerkelijk uitgeschreven worden. Met de hoeveelheid lawaaimotors die ik voorbij hoor komen in een zonnige week heb ik het idee dat de politie er geen moeite in wil steken.
Intergalactic @GertMenkel20 april 2023 08:11
Dan moet je er een melding van maken, al zijn ze controlles langs dijken aan het opschalen.
Ik ben ook tegen het overlast ondanks dat ik zelf rij, iedereen verdient zijn of haar rust.
PhilipsFan 19 april 2023 17:41
Het idee is leuk, maar dit is totaal onuitvoerbaar. Daar hoef je geen onderzoek voor te doen. Iemand die zonder rijbewijs de weg op gaat, deinst er ook niet voor terug om dat met de auto van een ander te doen. Een auto lenen, een auto stelen, dat los je er niet mee op. Daarnaast is de pakkans gewoon veel te laag. Iemand die dat kastje thuis laat, loopt geen enkele kans om betrapt te worden. Als hij tenminste een beetje normaal rijdt, that is.

Ze moeten er gewoon standaard gevangenisstraffen op zetten. 1e keer rijden zonder rijbewijs: boete. 2e keer: standaard een maand de bak in. Geen rechters die over 'omstandigheden' gaan jammeren, gewoon een standaard straf. 3e keer: Een jaar de bak in, standaard straf, geen rechter nodig. 4e keer of vaker: 10 jaar de bak in.

Je moet iedereen een 2e kans geven, maar mensen die zich herhaaldelijk niet gedragen en daarbij anderen in gevaar brengen, die moet je gewoon opsluiten. Want blijkbaar leren ze niet.
Cid Highwind @PhilipsFan19 april 2023 18:40
Om de auto van een ander te pakken, moet de piraat in kwestie eerste de sleutels daarvoor zien te krijgen. Ik weet niet hoe makkelijk jij de sleutels aan iemand meegeeft, maar die van mij zouden enkel aan m'n partner of allerbeste maten meegaan van wie ik weet dat ze niks op hun kerfstok hebben en fatsoenlijk kunnen rijden.

Sowieso zou de eerste vraag zijn "hoezo?"
Iemand die een eigen auto voor de deur heeft staan maar desondanks om de jouwe vraagt is een aardige red flag.

Volledig eens overigens qua lik op stuk bij het rijden terwijl het rijbewijs is ingenomen. Auto direct inleveren is het minste. Niemand stapt in z'n auto zonder er zeker van te zijn of z'n rijbewijs wel of niet ingenomen is.
thunder8 19 april 2023 14:53
De lage pakkans en het simpel in een andere auto kunnen stappen, maken dat dit project, ongeacht de uitkomst, bij voorbaat tot falen gedoemd is. Als notoire hardrijder rij je een x aantal kilometer met de auto met kastje, om te laten "zien" dat je je netjes aan de regels houdt. De rest rij je in een andere auto. En ja, de keer dat je wel staande wordt gehouden in een auto zonder kastje ben je wel de pineut, maar je wil denk ik ook niet weten hoeveel mensen zonder rijbewijs rondrijden. (En daarmee ook onverzekerd)

[Reactie gewijzigd door thunder8 op 23 juli 2024 02:26]

Tortelli @thunder819 april 2023 14:56
Gewoon een andere auto gebruiken en het probleem is opgelost, compleet nutteloos onderzoek.
wildhagen
@Tortelli19 april 2023 14:58
Tsja, je kunt nu eenmaal niet alles dicht timmeren. Je moet ergens beginnen.

Maar hoe groot is dit probleem nu echt? Hoeveel mensen hebben meer dan één auto? Dat zal zeker niet iedereen zijn.
nhanssen @wildhagen19 april 2023 15:10
Huurauto's via-via is nu al een standaard onder veelplegers zonder rijbewijs.
SuperDre @nhanssen19 april 2023 22:19
Maar hoe huren ze de auto als ze geen rijbewijs kunnen overleggen?
nhanssen @SuperDre20 april 2023 11:52
Een met rijbewijs huurt een auto en leent het uit aan iemand zonder rijbewijs. Oftewel via-via.

Voorbeeld: Agent Jan-Willem heeft hier eentje voor de 10e keer te pakken.

[Reactie gewijzigd door nhanssen op 23 juli 2024 02:26]

kodak
@thunder819 april 2023 16:11
Het faalt natuurlijk niet voor de bedrijven die hiermee een flinke investering kunnen verwachten. Dat lijkt ook hier de bedoeling: investeer geen geld in de politie zelf, maar zorg dat een paar bedrijven minstens even de gelegenheid hebben van overheidsgeld te genieten en het als marketing te kunnen gebruiken. En als de resultaten voldoende zijn zal vermoedelijk herhaaldelijk dus extra overheidsgeld omgezet worden naar winst.
MAD_Sofia 19 april 2023 14:54
"bestuurders 'die bijvoorbeeld structureel 70 kilometer per uur te hard rijden in woonwijken of op landwegen"

Hier denk ik echt, hoe dan? En dan ook nog structureel. Ik verbaas mij er over dat enerzijds dit soort bestuurders bestaan, en anderzijds dat dit soort bestuurders een kostbaar ICT systeem aangemeten krijgt om alsnog de weg op te mogen.

N.b. ik dacht dat bij 50km/uur je rijbewijs al wordt ingenomen zijnde het tijdelijk, en dan de bestuurders in dit artikel doen er nog een schepje bovenop maar krijgen alsnog kans weer mee te mogen doen aan het verkeer.. moet er niet een grens zijn waarbij men uberhaubt niet meer mag rijden, en na 10 jaar de kans zal krijgen opnieuw rijlessen te gaan nemen en examen te doen?

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