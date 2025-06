MONOcam leidt tot snellere stijging boetes voor vasthouden telefoon in verkeer

De Nederlandse politie heeft afgelopen jaar meer boetes uitgedeeld voor het vasthouden van de telefoon in het verkeer dan in de jaren daarvoor. Relatief steeg het aantal boetes voor automobilisten het hardst en dat komt door de inzet van de MONOcam.

De MONOcam is in gebruik sinds de zomer van 2021, waardoor 2022 het eerste volledige jaar is waarin de camera operationeel was. De camera kan het vasthouden van een mobiele telefoon in auto's detecteren vanuit een vast opstelpunt. Het aantal boetes voor automobilisten steeg mede daardoor met 35 procent, meldt de politie.

Het aantal boetes voor het vasthouden van de smartphone in het verkeer steeg ook bij onder meer fietsers en motorrijders, maar daarbij was de stijging niet zo hoog. Daarom schrijft de politie de stijging grotendeels toe aan de MONOcam.

Het gaat om een mobiele camera die op een statief staat en zowel binnen als buiten de bebouwde kom kan worden geplaatst. De camera werkt met software die kan detecteren wanneer een bestuurder een apparaat in de hand houdt. De politie focust met de MONOcam voornamelijk op smartphones. In de praktijk staat de MONOcam vooral op viaducten en in bestelbusjes. Als de software een overtreding constateert, checken agenten dat voordat er een boete komt.

Volgens de politie zijn er vermoedelijk meer boetes voor het vasthouden van smartphones in het verkeer doordat BOA's ook boetes mogen uitschrijven. Die zitten niet in deze cijfers. In Nederland is het vasthouden van een telefoon in het verkeer verboden omdat het daadwerkelijke gebruik lastiger te zien is.