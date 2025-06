Aantal boetes voor vasthouden smartphone in verkeer stijgt in NL met 11 procent

Het aantal boetes voor het vasthouden van een smartphone in de auto of op de fiets is in 2023 gestegen tot bijna 200.000. In 2022 ging het in Nederland nog om bijna 180.000. De politie zegt het afgelopen jaar hierbij fors te hebben ingezet op de handhaving.

Het gros van de bekeuringen was voor het vasthouden van een smartphone in de auto, blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau. Ruim 62.000 boetes waren voor het vasthouden van een smartphone op de fiets. Dit was een stijging van zo'n 9000 ten opzichte van een jaar eerder. Wie bekeurd wordt voor het vasthouden van een smartphone achter het stuur, moet vanaf 1 maart 2024 een boete van 420 euro betalen. Voor fietsers is de boete 160 euro. Beide bedragen zijn exclusief administratiekosten.

Het aantal boetes voor het gebruiken van smartphones in het verkeer stijgt al jaren en nam vorig jaar toe met ruim 21.000. In 2021 ging het nog om 140.000 boetes, een jaar later was het toegenomen tot 180.000. Sinds de zomer van 2021 gebruikt de politie de MONOcam om het vasthouden van mobiele telefoons te detecteren.