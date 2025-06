Zweedse rechtbank legt betalingsdienst Klarna AVG-boete van 670.000 euro op

Klarna krijgt een boete van omgerekend 670.000 euro wegens het overtreden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het Zweedse fintechbedrijf zou gebruikers onvoldoende hebben geïnformeerd over de opslag en verwerking van persoonlijke gegevens.

Het gaat in de zaak om privacyverklaringen die tussen maart en juni 2020 werden gebruikt, meldt Reuters. In de tussentijd zijn de privacyverklaringen bijgewerkt. De Zweedse rechtbank stelt dat de informatie die Klarna verstrekte, onduidelijk of moeilijk toegankelijk was. Op grond van de AVG zijn Europese bedrijven wettelijk verplicht om gebruikers en klanten te informeren over de persoonlijke gegevens die ze bewaren en voor hoelang.

De Zweedse rechtbank legt Klarna een boete op van 7,5 miljoen Zweedse kronen, omgerekend 670.000 euro. Dit bedrag is gelijk aan wat de Zweedse gegevensautoriteit oorspronkelijk eiste. Een lagere rechtbank oordeelde een jaar geleden nog dat Klarna 6 miljoen Zweedse kronen moest betalen: rond de 536.000 euro.

Klarna is een financiële dienstverlener die achteraf betalen mogelijk maakt. Klanten die een product bestellen via een webshop, krijgen het bestelde product opgestuurd en hebben na aankoop maximaal 30 dagen om voor het product te betalen. Klarna biedt daarnaast spaarrekeningen aan.