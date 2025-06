Avast krijgt 16,5 miljoen dollar boete voor verkopen van data aan adverteerders

Avast krijgt in de Verenigde Staten een boete van 16,5 miljoen dollar omdat het jarenlang gebruikersdata verkocht aan adverteerders. Ook krijgt het antivirusbedrijf per direct een verbod om dat nog verder te doen, al was Avast daar al sinds 2020 zelf mee gestopt na ophef.

De boete is afkomstig van de Amerikaanse Federal Trade Commission. De handelstoezichthouder zegt in een uitspraak dat het de eerste keer is dat de toezichthouder een niet-medisch bedrijf een verbod oplegt om nog gebruikersdata te verkopen aan adverteerders. "De browsegeschiedenis van een persoon kan extreem gevoelige informatie bevatten", begint de FTC zijn klacht. "Een samenvatting van de websites die iemand bezoekt kan alles weergeven, van iemands romantische interesses, financiële worstelingen of onpopulaire politieke meningen tot pogingen gewicht te verliezen, een baan kwijtgeraakt te zijn of een gokverslaving te hebben."

Antivirusbedrijf Avast begon in 2014 met het aanbieden van een browserextensie waarmee onder andere trackingcookies werden geblokkeerd. Maar die extensie verzamelde zelf juist gegevens van gebruikers. Avast verkocht die door aan advertentieplatformen, al zei het bedrijf altijd dat de data 'anoniem en geagreggeerd was'. Het bedrijf deed dat via een apart bedrijfsonderdeel genaamd Jumpshot.

Over die anonimiteit denkt de FTC anders. "Avast maakte die data beschikbaar in geïndividualiseerde, heridentificeerbare vorm." Daardoor konden de gegevens naar specifieke personen worden herleid. Verder hekelt de FTC dat Avasts manier van data verzamelen oneerlijk was. Het bedrijf raadde de software juist aan om de privacy van gebruikers te beschermen.

De FTC vindt ook de hoeveelheid data die Avast verzamelde reden voor een hoge boete. Vanaf het moment dat Jumpshot in 2014 begon tot het moment dat de praktijken werden stopgezet, verzamelde Avast ruim acht petabyte aan data.

Avast kwam in 2020 al onder vuur te liggen voor dezelfde praktijken. Toen onderzochten Vice en PCMag de datahandel van het bedrijf. Avast zei kort daarna dat het daarmee zou stoppen. Sinds 2020 is Avast ook, voor zover bekend, niet doorgegaan met de dataverkoop. Nu heeft de FTC daar ook formeel een verbod voor opgelegd.