Microsoft is begonnen met uitbreiden van gratis logging voor zakelijke klanten

Microsoft heeft cloudlogging beschikbaar gemaakt voor alle zakelijke klanten. Het bedrijf verhoogt ook de maximale bewaartermijn naar 180 dagen. Microsoft beloofde dat eerder nadat bleek dat Chinese staatshackers bedrijven aanvielen, wat die bedrijven niet makkelijk konden ontdekken.

Microsoft zegt dat het cloudlogs voortaan standaard beschikbaar maakt voor alle zakelijke klanten, ongeacht hun abonnement. Dat gebeurt via Purview Audit, dat klanten met een Microsoft 365 Enterprise-pakket voorheen nog altijd apart moesten afsluiten. Nu kunnen alle zakelijke klanten Purview Audit gebruiken om gedetailleerdere logs in te zien, die ook in de cloud kunnen worden bewaard.

Microsoft heeft ook de standaard bewaartermijn verhoogd. Die gaat van 90 dagen naar 180 dagen. Purview Audit is nu opgesplitst in een gratis en een nieuw betaald pakket. Het betaalde pakket, Premium, is beschikbaar voor E5- en G5-klanten en bevat extra analyses en een api om het in Office 365 te integreren. De bewaartermijn kan daarbij ook naar tien jaar worden opgehoogd.

De stap komt niet helemaal vanuit Microsoft zelf, maar is min of meer afgedwongen door Amerikaanse overheidsinstellingen. Onder andere het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency en de Office of the National Cyber Director 'werkten mee' aan het beschikbaar maken van die logs, schrijft het CISA. De nieuwe logmogelijkheden zijn daardoor onder meer beschikbaar voor Amerikaanse overheidsinstellingen, wat het CISA graag wilde.

Microsoft zei vorig jaar in de zomer al dat het cloudlogs gratis beschikbaar zou stellen met behulp van het CISA. Dat zou 'in de maanden daarna gebeuren'. Nu is die stap ook echt gezet. Microsoft besloot daartoe nadat eerder dat jaar bleek dat Chinese staatshackers de inboxen van Microsoft-klanten hadden geïnfiltreerd. Er ontstond ophef, onder andere bij het CISA, toen bleek dat de bedrijven geen toegang hadden tot adequate logs om die hack op te sporen omdat ze daar niet voor betaalden.