Microsoft maakt cloudlogging gratis voor zakelijke klanten na hackerophef

Microsoft gaat cloudlogs gratis beschikbaar stellen aan zakelijke klanten. Dat doet het bedrijf na ophef eerder deze week, toen Microsoft logs alleen nog beschikbaar stelde aan bepaalde betalende klanten, terwijl het bedrijf ook waarschuwde voor staatshackers.

Microsoft schrijft in een blogpost dat het cloudlogs in de komende maanden algemeen beschikbaar maakt voor alle zakelijke klanten, ongeacht hun abonnement. Het gaat om logs die worden gemaakt in clouddiensten zoals Exchange Online of Microsoft 365. Beheerders daarvan moeten extra betalen als zij uitgebreide logs willen zien; daarvoor was Microsoft Purview Audit nodig, of een pakket waarin dat zat, zoals Enterprise E5 of G5 voor Microsoft 365.

Purview Audit wordt nu gratis beschikbaar voor alle klanten met een cloudabonnement. Wel wordt het pakket opgesplitst. De gratis versie heet Standard en bevat logs van e-mailtoegang en 'dertig andere types logdata die eerder alleen voor betalende klanten beschikbaar waren'. De standaard bewaartermijn gaat ook omhoog. Die was altijd 90 dagen, maar dat worden er 180.

Daarnaast komt er een betaalde versie van Purview Audit uit. Die heet Premium. Dat pakket is beschikbaar voor E5- en G5-klanten. Die heeft dezelfde mogelijkheden als Standard, maar heeft ook extra analyses en kan met een api in Office 365 worden geïntegreerd. Ook is de bewaartermijn langer met standaard één jaar, maar optioneel zelfs tien jaar.

Microsoft zegt dat het voor het aanbieden samenwerkt met de Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Security Agency of CISA. Welke vorm die samenwerking heeft, is niet bekend. Het is dus niet duidelijk of de Amerikaanse overheid geld betaalt om het programma te bekostigen.

De stap wordt gezet nadat er vorige week ophef ontstond over Microsofts logbeleid. Het bedrijf waarschuwde toen dat de vermoedelijk Chinese staatshackersgroep Storm-0558 in de inboxen van klanten was binnengedrongen. Klanten die wilden weten of zij potentieel slachtoffer waren, konden dat opzoeken in logs, maar die waren alleen beschikbaar als zij betaalden. CISA zegt blij te zijn met de stap. "Bedrijven vragen om te betalen voor noodzakelijke logging zorgt voor onvoldoende zichtbaarheid bij het onderzoeken van cybersecurityincidenten." Hackers zouden daarmee 'gevaarlijke successen kunnen boeken in het aanvallen van Amerikaanse organisaties', zegt de overheidsinstantie.