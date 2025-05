Nederlandse ministeries overwegen overstappen naar clouddiensten

Meerdere Nederlandse ministeries zijn bezig met overstappen naar clouddiensten of onderzoeken dat, zo blijkt uit een inventarisatie. Daarbij staat de data van Nederlandse ministeries dus op buitenlandse servers van buitenlandse bedrijven.

Staatssecretaris Zsolt Szabó van Digitalisering schrijft in het overzicht dat bijvoorbeeld het ministerie van Binnenlandse Zaken een pilot doet met het gebruiken van Microsoft Teams voor meer functies dan alleen videovergaderen. "Zodoende wordt ervaring opgedaan met het samenwerken in Microsoft Teams (bv. Documenten delen en samen bewerken). Departementen bepalen zelf of ze deze functionaliteit willen gebruiken." Het ministerie van OCW doet hetzelfde.

Het ministerie van Infrastructuur gebruikt voor Caelus, een systeem voor registratie van uitstoot van luchthavens, een leverancier die data opslaat bij Amazon AWS. Een viewer voor het bekijken van luchtvaartbeperkingen van ArcGIS gebruikt Microsoft Azure-servers. Beide partijen hebben beloofd de data binnen de EU te houden. De inventarisatie is er op aandringen van de Tweede Kamer. Die wilde ook dat ministeries geen onomkeerbare stappen zouden nemen en Szabó belooft dat.