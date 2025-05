Overheid VS gaat Intel mogelijk minder subsidie geven voor chipfabrieken

De Amerikaanse overheid gaat mogelijk de subsidie voor Intel voor de bouw van chipfabrieken verminderen van 8,5 miljard dollar naar minder dan 8 miljard dollar. Dat komt door het uitstel van investeringen en een recent contract voor het leveren van chips voor het Amerikaanse leger.

Dat contract voor chips voor defensie is drie miljard dollar waard en mede daarom kan de subsidie omlaag, claimt The New York Times op basis van vier bronnen die betrokken zijn bij het traject. De subsidie krijgt Intel op basis van de Chips Act en de Amerikaanse overheid maakte dat eerder dit jaar bekend. De Chips Act werd in 2022 door de Amerikaanse president Joe Biden ondertekend en bestaat onder meer uit een subsidiepot van 52,7 miljard dollar. Die subsidie was al niet definitief.