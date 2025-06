'Amerikaanse minister van Handel moedigt gebruik binnenlandse chipfabs aan'

De Amerikaanse minister van Handel heeft investeerders van Amerikaanse bedrijven aan-gemoedigd om chipfabrieken in de VS te gebruiken, in plaats van chipfabrieken in Taiwan. De minister deed dat na zorgen van de Intel-ceo en omwille van geopolitieke spanningen over Taiwan.

Minister Gina Raimondo had volgens de Amerikaanse nieuwszender CNBC onlangs een vergadering met Pat Gelsinger: de ceo van Intel. Die zou zijn zorgen hebben geuit over de afhankelijkheid van Amerikaanse bedrijven ten opzichte van de Taiwanese chipfabrikant TSMC en diens fabrieken in Taiwan. Raimondo zou na deze vergadering een pleidooi hebben gehouden bij investeerders van Amerikaanse bedrijven om toekomstige chips te laten produceren bij binnenlandse chipfabs. Raimondo zou hebben gewezen op de economische voordelen, maar ook op de geopolitieke spanningen die er momenteel over Taiwan zijn.

CNBC schrijft dat Intel gebaat zou zijn met een dergelijke koerswijziging. Het Amerikaanse chipbedrijf kampt sinds enkele maanden met tegenvallende bedrijfsresultaten en overweegt om zijn productontwerp en productieafdeling te splitsen. Het bedrijf bouwt momenteel enkele nieuwe chipfabrieken in de Verenigde Staten. Het Amerikaanse bedrijf opende begin 2024 een nieuwe packagingfabriek in de staat New Mexico en werkt aan een fab in Arizona. Intel wil ook een chipproductiefaciliteit openen in Ohio, maar de start van de bouw zou momenteel zijn uitgesteld tot eind 2026 wegens een tegenvallende vraag op de chipmarkt. Intel bouwt deze chipfabs met behulp van de Amerikaanse Chips and Science Act die in 2022 werd ingevoerd. De Chips and Science Act moet de nationale chipbevoorradingsketens versterken, tienduizenden nieuwe banen creëren en de afhankelijkheid van chipproducenten uit andere landen terugdringen. Tweakers schreef dit jaar een achtergrondartikel over de maatregelen die verschillende regeringen hebben genomen om de eigen chipsector te versterken.