Bloomberg: TSMC wil tot 10 miljard euro investeren in Duitse chipfabriek

TSMC is in gesprek met partners om tot 10 miljard euro te besteden aan de bouw van een chipfabriek in Duitsland. Dat melden ingewijden aan Bloomberg. Het bedrijf zou de plannen in augustus kunnen goedkeuren. De fab gaat volgens Bloomberg 28nm-chips produceren.

De mogelijke fabriek zou een onderneming van TSMC, NXP, Bosch en Infineon worden en komt te staan in de Duitse deelstaat Saksen. Volgens bronnen van Bloomberg krijgt het project een budget van minimaal zeven miljard euro inclusief eventuele subsidies, maar zou dat waarschijnlijk dichter bij de tien miljard euro uitkomen. Er is nog geen definitieve beslissing gemaakt en de plannen kunnen nog veranderen.

TSMC zou de plannen voor de fabriek in augustus al kunnen goedkeuren. De fabriek zou dan gericht worden op de productie voor 28nm-chips, melden 'sommige van de bronnen' die Bloomberg aanhaalt. De focus ligt daarbij op chips voor de automotivesector. Het zou de eerste chipfabriek worden die TSMC in Europa bouwt.

TSMC meldde in 2021 al dat het bedrijf een chipfabriek in Duitsland overweegt, hoewel het daar sindsdien weinig concrete details over heeft gedeeld. In maart meldde Reuters dat onderhandelingen daarover in een vergevorderd stadium verkeerden. Een woordvoerder van TSMC zegt tegen Bloomberg dat het bedrijf de mogelijkheden om een fabriek in Europa te bouwen nog steeds onderzoekt, maar weidde daar niet verder over uit. Woordvoerders van NXP, Bosch, Infineon en het Duitse ministerie van Economie gingen niet in op vragen van het persbureau.

TSMC is onder meer in gesprek met de Duitse overheid over subsidies om de fabriek te bouwen. Die zouden worden uitgedeeld onder de European Chips Act, waar de EU in april een akkoord over bereikte. De hoogte van de mogelijke subsidie is niet bekend. Eerdere soortgelijke projecten in Duitsland werden volgens Bloomberg tot 40 procent gesubsidieerd. Onder de European Chips Act zeiden verschillende andere chipmakers eerder toe chipfabrieken in Europa te bouwen, waaronder Intel, STMicroelectronics en GlobalFoundries. Intel zei eerder echter de bouw van zijn Europese fabrieken uit te stellen en vraagt volgens bronnen van Handelsblatt om meer subsidie vanwege hoge energiekosten.