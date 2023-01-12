TSMC draaide vorig kwartaal recordwinst, maar verlaagt investeringen in 2023

TSMC draaide het laatste kwartaal van 2022 een recordwinst van 9 miljard euro. Dat maakt het bedrijf donderdag bekend tijdens de presentatie van zijn kwartaalcijfers. Het bedrijf gaat in 2023 echter minder investeringen doen vanwege de dalende vraag naar chips.

TSMC noteerde afgelopen kwartaal een winststijging van 78 procent ten opzichte van een jaar eerder, voor het totaal van omgerekend 9 miljard euro. Dat is een record voor het bedrijf, schrijft persbureau Reuters. De omzet steeg daarbij met 42,8 procent naar omgerekend 19,1 miljard euro. Het bedrijf haalde in het afgelopen kwartaal vooral meer omzet uit geavanceerde hpc-chips, die gebruikt worden voor datacenters en supercomputers.

Tegelijk stelt TSMC zijn verwachtingen voor het begin van 2023 naar beneden bij. Het bedrijf verwacht in het komende kwartaal 15,5 tot 16,3 miljard euro aan omzet, lager dan aanvankelijk werd verwacht. Het bedrijf gaat in het komende jaar ook minder kapitaaluitgaven doen. In het afgelopen jaar deed het bedrijf ruim 36 miljard dollar aan uitgaven, bijvoorbeeld voor r&d en de bouw van nieuwe chipfabrieken. Het bedrijf wil dit jaar 32 tot maximaal 36 miljard dollar uitgeven. TSMC-topman C.C. Wei verwacht dat de chipsector in 2023 'iets zal krimpen', maar dat TSMC 'iets zal groeien', schrijft Reuters.

TSMC stelt zijn investeringen naar beneden bij vanwege voorraadscorrecties en een dalende vraag naar chips. Dat speelt al enige tijd, vooral voor consumentenelektronica als smartphones. De vraag naar chips in andere marktsegmenten, zoals het eerdergenoemde hpc-segment, bleef tot op heden hoger. Dergelijke markten zijn minder gevoelig voor economische onzekerheid.

Dat is ook te zien aan de omzetverdeling van TSMC. De omzet uit smartphonechips daalde in het afgelopen kwartaal met 4 procent, maar TSMC haalt nog altijd 38 procent van zijn omzet uit het smartphonesegment. De omzet uit overige direct consumer electronics daalde met 23 procent en was goed voor 2 procent van TMSC's totaalomzet in de laatste paar maanden van 2022. De omzet uit hpc steeg juist met 10 procent naar 42 procent van de totaalomzet. High-performance computing is daarmee de grootste inkomstenbron van TSMC.

Verder haalde TSMC in het afgelopen kwartaal 32 procent van zijn omzet uit 5nm-procedés, tot voor kort zijn meest geavanceerde nodes. 7nm was goed voor 22 procent van de omzet. De Taiwanese chipgigant begon eind december met massaproductie op 3nm, maar resultaten op die node zijn niet meegenomen in de kwartaalcijfers.