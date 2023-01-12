TSMC draaide vorig kwartaal recordwinst, maar verlaagt investeringen in 2023

TSMC draaide het laatste kwartaal van 2022 een recordwinst van 9 miljard euro. Dat maakt het bedrijf donderdag bekend tijdens de presentatie van zijn kwartaalcijfers. Het bedrijf gaat in 2023 echter minder investeringen doen vanwege de dalende vraag naar chips.

TSMC noteerde afgelopen kwartaal een winststijging van 78 procent ten opzichte van een jaar eerder, voor het totaal van omgerekend 9 miljard euro. Dat is een record voor het bedrijf, schrijft persbureau Reuters. De omzet steeg daarbij met 42,8 procent naar omgerekend 19,1 miljard euro. Het bedrijf haalde in het afgelopen kwartaal vooral meer omzet uit geavanceerde hpc-chips, die gebruikt worden voor datacenters en supercomputers.

Tegelijk stelt TSMC zijn verwachtingen voor het begin van 2023 naar beneden bij. Het bedrijf verwacht in het komende kwartaal 15,5 tot 16,3 miljard euro aan omzet, lager dan aanvankelijk werd verwacht. Het bedrijf gaat in het komende jaar ook minder kapitaaluitgaven doen. In het afgelopen jaar deed het bedrijf ruim 36 miljard dollar aan uitgaven, bijvoorbeeld voor r&d en de bouw van nieuwe chipfabrieken. Het bedrijf wil dit jaar 32 tot maximaal 36 miljard dollar uitgeven. TSMC-topman C.C. Wei verwacht dat de chipsector in 2023 'iets zal krimpen', maar dat TSMC 'iets zal groeien', schrijft Reuters.

TSMC stelt zijn investeringen naar beneden bij vanwege voorraadscorrecties en een dalende vraag naar chips. Dat speelt al enige tijd, vooral voor consumentenelektronica als smartphones. De vraag naar chips in andere marktsegmenten, zoals het eerdergenoemde hpc-segment, bleef tot op heden hoger. Dergelijke markten zijn minder gevoelig voor economische onzekerheid.

Dat is ook te zien aan de omzetverdeling van TSMC. De omzet uit smartphonechips daalde in het afgelopen kwartaal met 4 procent, maar TSMC haalt nog altijd 38 procent van zijn omzet uit het smartphonesegment. De omzet uit overige direct consumer electronics daalde met 23 procent en was goed voor 2 procent van TMSC's totaalomzet in de laatste paar maanden van 2022. De omzet uit hpc steeg juist met 10 procent naar 42 procent van de totaalomzet. High-performance computing is daarmee de grootste inkomstenbron van TSMC.

Verder haalde TSMC in het afgelopen kwartaal 32 procent van zijn omzet uit 5nm-procedés, tot voor kort zijn meest geavanceerde nodes. 7nm was goed voor 22 procent van de omzet. De Taiwanese chipgigant begon eind december met massaproductie op 3nm, maar resultaten op die node zijn niet meegenomen in de kwartaalcijfers.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 12-01-2023 10:21 26

12-01-2023 • 10:21

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Reacties (26)

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Ludewig 12 januari 2023 10:57
Het wordt tijd dat deze recordwinst die ten koste gaat van consumenten weer teruggaat naar een normale, gezonde winst. Hetzelfde trouwens voor GPU-fabrikanten als Nvidia en AMD.

Hopelijk krijgen we dit jaar een veel gezondere balans tussen vraag en aanbod. Dan moet men de consument weer gaan verleiden tot een aankoop, en kan men ook niet meer wegkomen met consument-onvriendelijk gedrag.

[Reactie gewijzigd door Ludewig op 23 juli 2024 23:41]

Paprika @Ludewig12 januari 2023 11:25
Dat zal ook wel gebeuren als de vraag voldoende afneemt, maar hier in de stad zie ik de jongste kinderen nog altijd met de duurste iPhones lopen en idem dat de studenten allemaal rondhuppelen met een recente MacBook (allemaal TSMC producten) of een snelle compacte MacBook-like Windows bak. Dan is er ook nog de groeiende vraag naar snellere, grotere en complexere chips in auto's en combineer dit met een bijna niet uit te putten vraag naar consoles (eindelijk iets van verbetering na ruim 2 jaar(!)), HPC doeleinden en de enthusiast gamer markt en je hebt nou eenmaal een bedrijf waar mensen in de wachtrij kunnen staan om een chip gebakken te krijgen en dan stijgt automatisch de prijs, want het heeft geen zin om tegen 2 partijen ja te zeggen en daarnaast 10 partijen naar huis te moeten sturen met 'nee, sorry er is geen plek' als je capaciteit hebt voor 2 partijen. Dat is niets anders dan bieden op een huis of ieder ander product waar de vraag het aanbod overstijgt.

[Reactie gewijzigd door Paprika op 23 juli 2024 23:41]

911GT2 @Paprika12 januari 2023 14:36
maar hier in de stad zie ik de jongste kinderen nog altijd met de duurste iPhones lopen en idem dat de studenten allemaal rondhuppelen met een recente MacBook (allemaal TSMC producten)
Je laat het nogal verwijtend klinken?
Paprika @911GT212 januari 2023 15:49
Het is meer een manier om aan te geven dat het niet helemaal fair is om naar TSMC te wijzen en te zeggen jullie maken te veel winst, terwijl er grote vraag is naar de producten/diensten (chips bakken) die zij verkopen. We hebben het hier namelijk dus niet alleen over zakelijke klanten, maar ook over de jonge consumenten (jeugd, studenten etc) waar budget veelal een grotere beperking op zal leveren dan bij een volwassen persoon met een full-time baan of andere manieren van inkomen vergaren, laat staan de zakelijke markt waar er altijd een kosten-baten analyse zal worden gedaan.

[Reactie gewijzigd door Paprika op 23 juli 2024 23:41]

sircampalot @Ludewig12 januari 2023 11:20
Een winst van 9 miljard op een omzet 19 is inderdaad wel extreem hoog.
Tintel @sircampalot12 januari 2023 13:17
Maar wat ik niet weet is of deze winst niet een indirect gevolg is van bepaalde investeringen die in een ander kwartaal/jaar zijn gedaan en of die investeringen worden meegerekend als kosten.
Want 50% marge is echt extreem idd.

Wat ik grappig vindt is de opmerking 'minder investeren' - vorig jaar was dit ruim 36 miljard en dit jaar wordt dit gemaximaliseerd op 36 miljard... :? Dus het kan nog bijna 1 miljard zijn, het verschil maar zo groot lijkt dit verschil dus niet. Als je zegt ruim 36 miljard dan verwacht ik eigenlijk een waarde onder de 36.5 miljard. Dus een verschil van maximaal een half miljard.
dasiro @Ludewig12 januari 2023 12:01
zolang ze een quasi monopolie hebben op de kleinste productieprocédé's zal dit jammer genoeg niet snel veranderen. Meer nog: doordat Intel nu ook bij hen laat manufacturen zal het nog verergeren, net zoals ASML honderden miljoenen kan vragen voor hun machines, omdat niemand anders ze kan maken (oa door het opkopen van/investeren in toeleveranciers).
Pe Nis @dasiro12 januari 2023 14:56
Die machines kosten eenmaal zoveel en er is geen vrije vraagprijs voor.
GoBieN-Be @Ludewig12 januari 2023 18:40
Nee hoor, ze nemen gewoon budget weg van investeringen en R&D.
Winstcijfers zijn heilig voor beursgenoteerde bedrijven.
Ludewig @GoBieN-Be12 januari 2023 22:01
Dat zou heel dom zijn, want dat gaat sterk ten koste van de concurrentiekracht in de toekomst. Juist in deze industrie loop je dan snel heel erg achter.
Iblies @Ludewig12 januari 2023 11:38
Hopelijk
Je bedoelt dat ze aan het bedelen zijn in de EU en VS om daar fabrieken te “bouwen”…
Soortgelijk geld overigens ook voor Intel.

Ondertussen wordt er hier symbolisch wordt er op de trom geroffeld dat productie terug moet komen en er zijn flinke zakken met belastinggeld gereserveerd om ze hier te lokken.


Heel erg sociaal….
m0nkz 12 januari 2023 11:33
Is er wel een dalende vraag naar chips vraag ik mij af. Uiteindelijk komt alles op het bordje van de consument terecht. Dan zitten deze chips vaak in de producten die je, weliswaar noodzakelijk uit gaat stellen vanwege de huidige prijsontwikkelingen.
Ludewig @m0nkz12 januari 2023 13:11
Vanuit de chipindustrie wordt aan alle kanten gerapporteerd dat de vraag afneemt en wordt daarop gereageerd door zowel minder te produceren, maar ook te bezuinigen. Dat laatste is zeker goed voor consumenten, want dat, samen met lagere marges (en dus lagere winsten voor bedrijven), zorgt ervoor dat de prijzen omlaag kunnen.
m0nkz @Ludewig12 januari 2023 13:28
De vraag neemt af vanwege de hoge prijs. Door minder te produceren houdt je dit toch in stand? Bezuinigen zal dan ook op personeel zijn omdat ze minder gaan produceren.
Ludewig @m0nkz12 januari 2023 13:50
De vraag was tijdelijk heel hoog vanwege de toename in het thuiswerken door corona en omdat men sociale hobbies & reisvakanties opgaf om meer te gaan gamen. Ondertussen heeft iedereen die is gaan thuiswerken zijn nieuwe laptop wel en zijn de sociale hobbies duidelijk weer sterk aan het herstellen, zoals theaterbezoek, maar ook toerisme lijkt dit jaar weer bijna op normaal niveau te komen. In 2022 was de omzet van de horeca alweer hoger dan voor corona.

De consument had ook tijdelijk ook veel meer geld om aan technologie te besteden omdat allemaal andere kosten wegvielen. Die kosten zijn er echter voor een groot deel weer terug en door de gestegen inflatie is de koopkracht eerder aan het afnemen.

Dus mijn verwachting is dat de vraag op een lager niveau blijft dan tijdens de coronaperiode en de consument eenvoudigweg niet meer bereid is om zoveel te betalen. Dus de prijzen moeten dan verder gaan normaliseren om de verkopen weer op peil te krijgen.
computerjunky 12 januari 2023 11:21
Tja het mag niemand nog verrassen dat er record winsten geboekt worden. Het graai gedrag dat de wereld rond gaat is ronduit misselijkmakend te noemen!
Ik kan niet wachten op de record winsten voor bedrijven als Unilever, Ahold, Lidl en ook bedrijven als Vattenval en co zullen zich 3x in de rondte lachen net als groot houders van windmolenparken en zonneparken.
Van mij mag de overheid een flinke graai doen in de winsten van deze bedrijven als zijnde boete en als ze die woekerwinsten aan blijven houden gewoon onteigenen. We zijn de hele economie om zeep aan het helpen en mensen hun pensioen aan het afbreken en Den Haag staat er bij en kijkt er naar.
theobril @computerjunky12 januari 2023 13:35
"We zijn de hele economie om zeep aan het helpen en mensen hun pensioen aan het afbreken en Den Haag staat er bij en kijkt er naar." Sorry? Bedrijfswinsten gaan deels naar aandeelhouders. Grote aandeelhouders zijn de pensioenfondsen. Voor pensioengerechtigden is het dus juist gunstig als bedrijven veel winst maken. Geen idee waarom dat populistische gebrul "pensioenen worden afgebroken" een +1 krijgt.
Neelon @theobril12 januari 2023 16:38
Als de pensioenen en lonen nu ook eens evenredig met alle prijsstijgingen etc meestegen, maar dat gaat niet gebeuren. De verhouding inkomsten / uitgaven blijft slechter en slechter worden, en daar gaat dat gedeelte winst voor de pensioenfondsen dus echt niet verhelpen. Dat is het hele probleem met deze economie en bedrijven die alleen maar harder en harder winst willen maken.
theobril @Neelon12 januari 2023 17:03
Dat laat onverlet dat gepensioneerden bijvoorbeeld het afgelopen jaar meer baat hadden bij de beleggingen dan bij de obligaties in de portefeuille, dwz er kwam relatief meer binnen qua dividend dan qua rente. En dat maakt winsten voor bedrijven nou net gunstig voor gepensioneerden. Ik vermoed dat je dit zelf ook wel weet. Computerjunkie doet alsof bedrijfswinsten ten koste gaan van pensioenen. En dat is niet zo.
computerjunky @theobril12 januari 2023 19:06
Pensioen stijgt historisch nooit mee met de inflatie en dus worden nu door de hoge winsten prijzen hoger en hoger maar pensioen stijgt niet evenredig mee kortom je pensioen is geen snars meer waard.
NIK0 @computerjunky12 januari 2023 12:48
@computerjunky Aparte logica...als ik die volg dan mogen bedrijven als het slecht gaat dus wel extreme verliezen lijden(Shell tijdens corona bijv met een negatieve olieprijs maar wanneer ze winst maken moet de overheid maar gaan graaien?)
Door die houding hebben bedrijven zoals Unilever en Shell, Nederland al de rug toegekeerd.
Neelon @NIK012 januari 2023 12:56
Een gezonde winst is niks mis mee. Waar wel een probleem is, is met de drang om constante winst GROEI te moeten hebben, want anders worden de aandeelhouders nukkig.

Je kunt niet blijven groeien, dat is gewoon niet houdbaar.
1Mark @Neelon12 januari 2023 14:43
Maar het is in deze periode van de mensheid toch op zich wel logisch dat de chip-industrie groeit..
Tintel @NIK012 januari 2023 13:25
Met Shell hoeven we niet echt medelijden te hebben denk ik. En het geknoei met olieprijzen is ook een gevolg van de aandelenmarkt waar het bijv. mogelijk is om niet bestaande olie te verhandelen. Vervolgens werden die negatieve olie prijzen weer gebruikt door anderen (en misschien ook Shell zelf) om enorme winsten te maken als het lukte om tegen die prijs (dus geld toe), olie in te kopen en een (kort) tijdje vast te houden. Want het spul heeft natuurlijk wel degelijk waarde.

Ik weet nu niet of de winsten na belasting ook zo hoog zijn maar ik vermoed van wel. Het is toch een hard gelag dat juist iedereen die werkt dankzij de pandemie en de huidige inflatie juist alleen maar verliezen lijdt. Dus geen enkel kwartaal kan roepen dat een flinke winst is gemaakt - dus ook op geen enkele manier de verliezen heeft kunnen compenseren.
Neelon @computerjunky12 januari 2023 11:44
Daar zitten hun droombaantjes na de Den Haag periode, ik zie het nog niet gebeuren dat er grote dingen aangepast worden.

Onze hebzucht wordt nog eens onze ondergang, eerder vroeger dan later...

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