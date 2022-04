TSMC meldt omzetstijging van 36 procent in eerste kwartaal

De Taiwanese chipfabrikant TSMC heeft in de aanloop naar de volledige kwartaalcijferpublicatie van 14 april laten weten dat de omzet over het eerste kwartaal met 35,5 procent is gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company meldt dat de omzet in maart uitkwam op omgerekend 5,95 miljard dollar. Voor de periode van januari tot en maart is dat omgerekend ongeveer 17 miljard dollar. Dat is een stijging van 35,5 procent ten opzichte van de eerste drie maanden uit 2021. Bloomberg spreekt van een recordomzet voor TSMC in het eerste kwartaal.

Ook de behaalde omzet van 5,95 miljard dollar van de afgelopen maand is een stijging van 33,2 procent ten opzichte van maart 2021. Het is ook een stijging van 17 procent afgezet tegen het omzetcijfer van februari 2022. In de afgelopen drie maanden was er sprake van een jaar-op-jaar-stijging van meer dan 30 procent. TSMC biedt nog geen context of additionele cijfers en geeft nu alleen nog de belangrijkste cijfers. Op 14 april zal het Taiwanese bedrijf de officiële kwartaalcijfers presenteren, inclusief een bijbehorende mondelinge toelichting.

De omzetstijging zal ongetwijfeld samenhangen met de grote vraag naar chips en producten waar de halfgeleiders in verwerkt zijn, want er is nog altijd sprake van tekorten. TSMC bouwt momenteel meerdere nieuwe fabrieken. Het bedrijf sprak pas ook zijn zorgen uit over toenemende kosten in de toeleveringsketen en dat er tekenen zijn die wijzen op een minder grote vraag naar consumentenelektronica. Volgens de topman van het bedrijf speelt dat met name bij smartphones, pc's en televisies, en dan vooral in China, de grootste consumentenmarkt.