Microsoft: meerdere Russische cyberaanvallen zijn onderschept

Microsoft zegt dat het meerdere hackpogingen vanuit Rusland heeft tegengehouden. Volgens het bedrijf probeerden de spionnen in te breken bij Oekraïense en Amerikaanse doelen. Ook enkele EU-instanties zouden een doelwit zijn geweest.

In een blogpost schrijft Microsoft dat Strontium, hackersgroepen die banden hebben met de Russische militaire inlichtingendienst GRU, zeven internetdomeinen heeft gebruikt om overheidsorganen en denktanks in Europa en de Verenigde Staten te bespioneren. Enkele Oekraïense instellingen, waaronder mediaorganisaties, zijn via die domeinen aangevallen, zegt het bedrijf.

Microsoft had woensdag een gerechtelijk bevel gekregen om de domeinen over te nemen. Die heeft deze domeinen omgeleid naar een sinkhole die het bedrijf beheert. Hierdoor kan Strontium de domeinen niet of beperkt gebruiken. Daarna heeft Microsoft de slachtoffers en doelwitten op de hoogte gebracht, waaronder de Oekraïense regering.

"We denken dat Strontium probeerde om langdurig toegang te krijgen tot de systemen van haar doelwitten, tactische ondersteuning wil bieden voor de fysieke invasie van Oekraïne en uit is op gevoelige informatie", schrijft Microsoft.

Welke organisaties en instellingen er precies zijn getroffen, is niet bekend. Ook zegt Microsoft niet welke domeinen zijn gebruikt in Strontiums aanvallen. Het Amerikaanse bedrijf doet sinds 2016 onderzoek naar Strontium. Naar eigen zeggen heeft Microsoft al meer dan honderd domeinen van de Russische hackersgroep overgenomen.