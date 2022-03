Rusland krijgt eigen alternatief voor Google Play Store

Rusland krijgt een Russisch alternatief voor de Google Play Store. De ontwikkeling van de NashStore ligt bij een nonprofit en de alternatieve downloadwinkel moet op 9 mei live gaan. De site van het project is live.

NashStore

De stap is nodig, omdat Russen geen betaalde apps en abonnementen meer kunnen afsluiten via de Play Store, zegt nonprofit ANO Digital Platforms. Die organisatie ontwikkelt de alternatieve downloadwinkel, die onder meer manieren belooft voor Russische ontwikkelaars om geld te verdienen aan apps en zegt relatief weinig commissie te rekenen.

De site voor de NashStore staat al live. De naam betekent 'onze winkel' en moet uitkomen op 9 mei, de dag van de herdenking van de overwinning op de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Het is onbekend welke betaalmethodes er bij release mogelijk zijn in de downloadwinkel en of ontwikkelaars van buiten Rusland mee willen en zullen doen.

De aankondiging volgt nadat Google betalingen in de Play Store heeft opgeschort door de sancties na de Russische inval in Oekraïne, waardoor gebruikers alleen nog gratis apps kunnen installeren vanuit de software. ANO Digital Platforms zegt bovendien zich voor te bereiden op een tijd, waarin Google zich helemaal terugtrekt uit Rusland.