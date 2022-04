Chipfabrikant Intel schort activiteiten in Rusland op

Chipfabrikant Intel heeft besloten om alle activiteiten in Rusland op te schorten vanwege de oorlog met Oekraïne. Eerder besloot het bedrijf al te stoppen met leveren aan Rusland en Belarus. Intel heeft 1200 medewerkers in dienst in Rusland.

Dat schrijft het bedrijf in een nieuwsbericht. Intel zegt er alles aan te doen om zich uit te spreken tegen de oorlog die Rusland voert met Oekraïne. Daarom heeft het besloten per direct alle activiteiten stil te leggen in Rusland. Intel heeft in Rusland 1200 medewerkers in dienst. Wat er met hen zal gebeuren, dat zegt Intel niet, maar het zegt wel dat het zijn best doet om al zijn 'medewerkers door deze moeilijke tijd te helpen', dus ook de medewerkers in Rusland. Ook heeft het maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat stoppen in Rusland minimale impact heeft op de wereldwijde dienstverlening.

Begin maart kondigde Intel al aan dat het geen producten meer leverde aan Rusland en Belarus vanwege de oorlog. Ook startte het bedrijf een donatiecampagne voor getroffenen van de oorlog. Ook AMD stopte toen met leveren aan Rusland en Belarus. In februari zeiden verschillende chipmakers nog dat de oorlog in Oekraïne niet tot extra chiptekorten zou leiden.

Intel is niet de eerste die de werkzaamheden in Rusland stopt. Maandag kondigde gameuitgever Wargaming aan te vertrekken uit Rusland en Belarus en eerder stopten onder meer Apple, Google en Spotify ook al in Rusland, stopten onder meer Microsoft, LG, Nintendo, Sony, Ubisoft, en Samsung de verkopen in Rusland en nam Amazon geen nieuwe AWS-klanten uit Rusland en Belarus meer aan.