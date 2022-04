Hugo de Jonge gebruikte privé-e-mail 'uit gemak' en stopte daar deze week mee

Minister Hugo de Jonge is deze week gestopt met het gebruik van zijn privé-e-mail voor zakelijke berichten. De minister voor Volkshuisvesting zegt dat het gebruik van het zakelijke systeem door de beveiliging gebruiksonvriendelijk was en het daarom praktischer was privé te mailen.

Dat zegt de minister tegen onder andere de NOS. Hugo de Jonge is de voormalig minister van Volksgezondheid en zit momenteel in het kabinet als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Eerder deze week bleek dat De Jonge tijdens de coronacrisis met regelmaat gebruikmaakte van zijn persoonlijke iCloud-e-mailadres voor zakelijke communicatie. Het was niet bekend hoe vaak dat gebeurde; er was in ieder geval sprake van één geval, in de zaak rondom de mondkapjesaffaire van Sywert van Lienden. Nu zegt De Jonge dat hij zijn privé-e-mailadres tot deze week gebruikte. "Ik ben er deze week op gewezen dat dat ernstig wordt ontraden. Daarom ben ik er nu mee gestopt."

De Jonge zegt dat op het ministerie van Volksgezondheid 'een nogal zwaarbeveiligd en daardoor nogal gebruiksonvriendelijk mailsysteem' werd gebruikt. Hij noemt als voorbeeld het probleem dat kabinetsstukken in het Rijksoverheidssysteem niet kunnen worden aangepast. "Maar dat kan wel heel makkelijk op mijn iPad", zegt hij. Bovendien verliep regelmatig het wachtwoord en had De Jonge dat niet voorhanden.

Het gebruik van privé-e-mailadressen door politici is niet expliciet verboden. Wel wordt het streng afgeraden, zowel vanwege de veiligheidsrisico's als vanwege de transparantie. Privéberichten zijn bijvoorbeeld moeilijker te achterhalen via de Wet openbaarheid van bestuur. Volgens De Jonge behandelde hij in zijn eigen inbox stukken die vanuit een VWS-account werden gestuurd. Daarmee vallen die wel onder de Wob. Daarnaast onderzoekt het ministerie van VWS momenteel het privéaccount van De Jonge om te zien welke zakelijke mails daarin staan.