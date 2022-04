OMT-voorzitter Jaap van Dissel gebruikte ook privé-e-mail voor werkcommunicatie

Jaap van Dissel, de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Nederlandse RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team heeft zijn privé-e-mail gebruikt voor werkgerelateerde communicatie. Eerder bleek dat minister Huge de Jonge dat ook deed.

Een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bevestigt tegenover de Volkskrant dat Van Dissel zijn privémail gebruikte. 'Gezien de grote hoeveelheden e-mail die hij ontving, maakte dit zijn werk gemakkelijker', verklaart de woordvoerder. Ook wordt aangestipt dat de RIVM-systemen 'niet altijd even bruikbaar' waren op de verschillen plaatsen waar Van Dissel werkzaam was. Dat betekende concreet dat het inloggen soms lang kon duren en dat het versturen van grotere bestanden lastig was, aldus de woordvoerder. Van Dissel bleek zijn Gmail-account te gebruiken voor mails naar bewindspersonen, ambtenaren, OMT-leden en collega's bij het RIVM.

Op basis van de stukken die op grond van de Wet openbaarheid van bestuur zijn vrijgegeven, blijkt dat aan het begin van de coronacrisis door het RIVM werd gewaarschuwd tegen het gebruik van privé-e-mail. Zo stond in een e-mail van 7 april 2020 het volgende: 'Er is een verhoogde dreiging van ongenode gasten geconstateerd'. Deze e-mail is aan tientallen medewerkers verstuurd. Er werd ook expliciet afgeraden privémail te gebruiken: 'Ook digitaal is de alertheid verhoogd vanwege pogingen in te breken. Let dus zelf ook op met vertrouwelijke informatie. Nooit via privémail, uitsluitend achter de firewall.’

Het in Bilthoven gevestigde instituut geeft aan dat Van Dissel zich bewust was van de veiligheidsrisico's en dat hij de privé-e-mail 'daarom niet voor departementaal vertrouwelijke stukken' gebruikte. De Volkskrant schrijft echter dat in door het ministerie van Volksgezondheid gepubliceerde Wob-stukken naar voren komt dat sommige bijlagen van de e-mails van Van Dissel 'dermate vertrouwelijk' zijn dat ze niet openbaar gemaakt worden.

Eerder bleek dat Hugo de Jonge in zijn tijd als minister van Volksgezondheid gebruik heeft gemaakt van een privé-e-mailadres voor zijn werk. Het gebruik van privé-e-mail werd hem niet expliciet verboden, maar wordt wel 'ernstig ontraden' in het Handboek voor bewindspersonen. Dat heeft met veiligheid te maken, maar ook met transparantie. Het maakt dat dit soort e-mails wellicht lastiger opvraagbaar zijn via de Wob, zodat de Tweede Kamer er niet altijd verzekerd van kan zijn inzage te krijgen.

Volgens het RIVM heeft Van Dissel zijn privéaccount niet gebruikt voor communicatie met het privéaccount van Huge de Jonge. Het instituut erkent dat ‘wellicht het beeld zou kunnen ontstaan’ dat de transparantie in het geding is, maar zegt dat het ‘onwaarschijnlijk’ is dat er informatie verloren is gegaan. Dat baseert het RIVM op de informatie dat Van Dissel ‘in principe’ altijd het RIVM-secretariaat of andere RIVM-adressen zou hebben ge-cc’d, waardoor zijn mails beschikbaar blijven voor Wob-verzoeken.