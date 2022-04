Hugo de Jonge gebruikte als minister privé-e-mail voor zakelijke communicatie

Hugo de Jonge heeft in zijn tijd als minister van Volksgezondheid gebruiktgemaakt van een privé-e-mailadres voor zijn werk. Kamerleden vrezen nu dat onderzoek naar zijn handelen daardoor moeilijker wordt. Zo zijn dergelijke e-mails lastiger opvraagbaar onder de Wob.

De minister zou gebruik hebben gemaakt van een iCloud-adres om zakelijke e-mails af te handelen, blijkt uit openbaar gemaakte documenten die waren opgevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur. Die mailwisseling werd ontdekt in documenten rondom de mondkapjesaffaire met Sywert van Lienden door de Volkskrant. Die onthulde op basis van die documenten dat De Jonge zich daar persoonlijk mee had bemoeid, maar ook dat hij daarvoor communiceerde via een privéadres.

Het ministerie van Volksgezondheid erkent tegenover de Volkskrant dat De Jonge inderdaad een privéaccount gebruikte. "Het gaat om een persoonlijke afweging van de voormalige minister van VWS." Het gebruik van privé-e-mail is niet expliciet verboden, maar wordt wel 'ernstig ontraden' in het Handboek voor bewindspersonen. Dat heeft deels met veiligheid te maken, maar ook met transparantie.

Zakelijk e-mailverkeer valt in ieder geval onder de Wet openbaarheid van bestuur. Dat betekent dat iedereen in Nederland die informatie kan opvragen. Als een bewindspersoon privé-e-mail gebruikt, ligt dat mogelijk anders. Die informatie zou dan in theorie kunnen worden opgevraagd, net zoals dat met bijvoorbeeld WhatsApp-berichten zou kunnen, maar bij privébeheer kan niet altijd exact worden nagegaan of alle informatie is verstrekt en of er niks verloren is gegaan.

Laurens Dassen van Volt, Jesse Klaver van GroenLinks en onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt hebben Kamervragen gesteld aan minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en aan premier Mark Rutte. De brief is niet gericht aan De Jonge zelf. Dat kan niet, omdat inmiddels Ernst Kuipers minister van Volksgezondheid is en daarmee verantwoordelijk is voor zaken die in het verleden op het departement zijn voorgevallen.

De zaak is lastig, omdat Hugo de Jonge momenteel onder een vergrootglas ligt in verband met de mondkapjesdeal. De Tweede Kamer eist daar opheldering over. Daarnaast komt er in de nabije toekomst een parlementair onderzoek naar het afhandelen van de coronacrisis, waar De Jonge een hoofdpersoon in was. Voor beide kwesties moet het handelen van De Jonge worden gereconstrueerd, onder meer via zijn e-mails.