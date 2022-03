Ministerie van Justitie wint Big Brother-oeuvreprijs voor privacyschendingen

Bits of Freedom heeft de Big Brother Award Expertprijs van 2021 toegekend aan het ministerie van Justitie en Veiligheid, onder andere vanwege etnisch profileren op basis van algoritmes. Demissionair minister Hugo de Jonge wint de publieksprijs.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid krijgt de Big Brother Award Expertprijs als oeuvreprijs vanwege vijf redenen, zo meldt Bits of Freedom. Naast etnisch profileren op basis van algoritmes noemt de organisatie het volgen van burgers op sociale media zonder bevoegdheid door het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Ook wint het ministerie vanwege het op grote schaal inzetten van gezichtsherkenningstechnologie door de politie en vanwege meerdere experimenten met gebrekkige communicatie: "Burgers weten vaak niet welke technologie er in de openbare ruimte hangt, welke gegevens er over hen worden verzameld, voor welk doel, door wie, wat ermee gebeurt etc." Ten slotte noemt de privacyorganisatie dat de minister voor Rechtsbescherming tot een bijrol beperkt is.

De publieksprijs gaat naar demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge. De reden is het invoeren van coronatoegangsbewijzen. Volgens BoF is niet goed onderbouwd waarom die invoering nodig is en ontbreekt het aan waarborgen. De Felipe Rodriguez Award voor voorvechters van privacy gaat naar mensenrechtenadvocaat Nani Jansen Reventlow, oprichter van Digital Freedom Fund.