Bits of Freedom nomineert vier politici voor Big Brother Awards

Vier politici zijn genomineerd voor een Big Brother Award van Bits of Freedom. De digitale burgerrechtenorganisatie nomineert ministers Bruins Slot en Yeşilgöz-Zegerius, burgemeester Femke Halsema en Eurocommissaris Ylva Johansson als grootste privacyschender van het jaar.

Kiezers kunnen vanaf woensdag stemmen op vier genomineerden voor de Big Brother Awards. Dat is een prijs voor de grootste privacyschender van het jaar die door digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom wordt uitgereikt. Het gebeurt niet vaak dat er alleen maar politici op de shortlist van genomineerden staan.

De vier genomineerden zijn:

Hanke Bruins Slot - minister van Binnenlandse Zaken

"Vanwege het faciliteren van de grenzeloze datahonger van de geheime diensten en het afbreken van het toezicht op diezelfde diensten."

"Vanwege het faciliteren van de grenzeloze datahonger van de geheime diensten en het afbreken van het toezicht op diezelfde diensten." Femke Halsema - burgemeester van Amsterdam

"Vanwege de structurele en indringende inmenging in de levens van kinderen en jong­volwassenen in de Top 400 door de gemeente Amsterdam."

"Vanwege de structurele en indringende inmenging in de levens van kinderen en jong­volwassenen in de Top 400 door de gemeente Amsterdam." Ylva Johansson - Eurocommisaris

"Vanwege het wetsvoorstel van de Europese Commissie om vertrouwe­lijkheid op het internet op te heffen."

"Vanwege het wetsvoorstel van de Europese Commissie om vertrouwe­lijkheid op het internet op te heffen." Dilan Yeşilgöz-Zegerius - minister van Justitie en Veiligheid

"Voor de poging van het ministerie van Justitie en Veiligheid om de illegale surveillance­praktijken van de Nationale Coördinator Terrorisme­bestrijding en Veiligheid (NCTV) te legaliseren."

De ministers zijn genomineerd om verschillende redenen. Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken krijgt de nominatie vanwege haar voornemen om het toezicht op de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten te versoepelen. Momenteel moet iedere hackoperatie in die wet vooraf worden getoetst door de TIB. Die wet is nu aangepast zodat toezicht niet meer vooraf, maar in real time mag worden uitgevoerd. Bruins Slot stuurde daarvoor, samen met haar collega Kajsa Ollongren van Defensie, onlangs een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Door ophef over die wet stapte eerder onder andere een kritisch lid van de toezichtscommissie op.

Minister Yeşilgöz wordt genomineerd vanwege het voornemen om de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meer bevoegdheden te geven om data van Nederlandse burgers te verzamelen. Technisch gezien lag dat voorstel er al tijdens het vorige demissionaire kabinet, maar Yeşilgöz is daar nu eindverantwoordelijk voor.

Ook burgemeester Femke Halsema van Amsterdam wordt genomineerd. Ze krijgt die nominatie vanwege het Top400-programma in de hoofdstad. Met dat programma wordt een lijst samengesteld van 400 jongeren en jongvolwassenen die eerder met de politie in aanraking zijn gekomen. Daar gaan hulp- en zorginstellingen dan extra aandacht aan besteden, maar critici vrezen voor privacyschendingen in dat programma.

Tot slot krijgt ook de Zweedse Eurocommissaris Ylva Johansson een nominatie. Zij stelde in oktober vorig jaar voor om alle tekstberichten die in de Europese Unie worden verzonden te scannen op kindermisbruikmateriaal.

Bits of Freedom heeft van alle genomineerden een uitgebreide beschrijving online gezet over de reden achter de nominatie. Bits of Freedom heeft de genomineerden geselecteerd vanuit een lijst aanbevelingen en tips. De stichting kijkt daarbij naar onder andere hoe ernstig de overtredingen waren, hoe lang die duren en hoe de privacyschender daar zelf mee omgaat.

Uit de genomineerden wordt een 'winnaar' gekozen op basis van publieksstemmen. Daarnaast kiest een jury van experts ook een eigen winnaar. Tijdens de Big Brother Awards wordt ook een positieve prijs uitgereikt. De Felipe Rodriguez Award wordt aan iemand gegeven die juist veel voor privacy heeft gedaan.

De awards vinden plaats op 13 februari. Stemmen is mogelijk via bigbrotherawards.nl.