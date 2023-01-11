Vliegtuigen in VS blijven aan de grond vanwege grootschalige computerstoring

Overal in de Verenigde Staten staan vliegtuigen woensdagmiddag aan de grond vanwege softwareproblemen. De federale luchtvaartautoriteit heeft al meer dan 1200 binnenlandse vluchten vertraagd of geschrapt, al is de aard van de problemen onduidelijk.

De Federal Aviation Administration, de landelijke toezichthouder op het luchtvaartverkeer, schrijft in een korte verklaring dat alle binnenlandse vluchten tijdelijk niet mogen opstijgen of landen. Dat geldt in ieder geval tot 15.00 uur Nederlandse tijd, wat tussen 6 en 9 uur in de ochtend is in Noord-Amerika. Enkele vluchten van en naar het land zijn eveneens geschrapt of vertraagd.

De vluchten zijn vertraagd door een storing in het notice to air missions-systeem, of notam. Dat is een systeem waarbij vluchtcrews en luchtvaartleiders op het laatste moment actuele informatie over een vlucht binnenkrijgen. Het gaat dan ook bijvoorbeeld over informatie van de vertrek- of aankomstvliegvelden, of over procedures en het weer op een route. Dat systeem is momenteel in het hele land verstoord, zegt de FAA.

De FAA probeert momenteel het systeem opnieuw te starten nadat dat 'gefaald heeft'. De luchtvaartautoriteit geeft geen details over wat er precies misgaat bij het systeem en wat de oorzaak van de vertraging is. Zo zegt de FAA niet of het gaat om bijvoorbeeld een foutieve update of om een cyberaanval, ondanks veel speculatie over het laatste.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 11-01-2023 14:05 70

11-01-2023 • 14:05

70

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Reacties (69)

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GekkePrutser 11 januari 2023 14:09
Vreemd, een NOTAM is niet meer dan een lijstje opmerkingen in tekst formaat. Zou je toch ook wel op papier moeten kunnen verspreiden. Ze veranderen ook niet echt regelmatig, die van vandaag uitprinten is voldoende.

Het bevat meldingen van tijdelijke luchtruim sluitingen, tijdelijke obstakels (bijvoorbeeld grote kranen) en vliegveld onderhoud, dus afwijkingen van normaal.

Anders dan het artikel zegt gaat het niet over het weer. Daar zijn de METARs voor. Als dat systeem ook verstoord is, dan is het wel een groter probleem ja want het weer is veel veranderlijker.
De vluchten zijn vertraagd door een storing in het Notice to Air Missions-systeem, of Notam.
Vreemd, vroeger is mijn verteld dat dit stond voor Notice to AirMen.

Is dit wegens emancipatie aangepast ofzo?

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 19:02]

wildhagen
@GekkePrutser11 januari 2023 14:13
Vreemd, vroeger is mijn verteld dat dit stond voor Notice to AirMen.

Is dit wegens emancipatie aangepast ofzo?
Nee hoor, dit is in december 2021 aangepast om meer in lijn te komen met ICAO-afspraken.
The following changes are made to align the order with current NOTAM policies/processes and to ensure compliance with ICAO standards and contractions. These changes include modifying the acronym NOTAM from Notice to Airmen to the more applicable term Notice to Air Missions.
Zie deze PDF van de FAA: https://www.faa.gov/docum....2S_Chg_2_dtd_12-2-21.pdf

Voor de mensen die het niet weten, de ICAO is dus de International Civil Aviation Organization, een onderdeel van de VN dat gaat over civiele luchtvaart wereldwijd.
GekkePrutser @wildhagen11 januari 2023 14:17
Maar die afspraken zijn niet voor niets aangepast natuurlijk. Ik vraag me alleen af waarom.

In de tijd dat de originele naam werd bedacht waren piloten natuurlijk vrijwel alleen mannen. Dus ook wel logisch. Alleen missions klinkt zo militair.
dakka @GekkePrutser11 januari 2023 14:21
Alleen missions klinkt zo militair.
Dat zal ook de reden zijn, zodat er minder verwarring kan ontstaan bij bijv. radiocommunicatie, net zoals dat het NATO alfabet gebruikt wordt.

[Reactie gewijzigd door dakka op 22 juli 2024 19:02]

batjes @GekkePrutser11 januari 2023 14:32
~16,4% van de piloten wereldwijd zijn vrouw, is nog steeds voornamelijk een mannenwereld.

Zelf val ik hier dan weer niet over. Maar vind ik b.v. weer raar dat (o.a.) Tweakers b.v. "bemenst" gebruikt i.p.v. "bemand", terwijl man in deze context de volgende betekenis heeft: "Mens".

"Men" is in deze context namelijk niet onzijdig, maar juist mannelijk.
The_Woesh @batjes11 januari 2023 14:44
Waarom bemand schijven als je je dus met man mens bedoeld? Dan schrijf je toch bemenst?

Taal veranderd nou eenmaal. Ik hoor ook niemand meer GSM zeggen.

Het is nogal off-topic dus alvast excuses voor wie dit niet wilt lezen.
batjes @The_Woesh11 januari 2023 14:55
Omdat taalgeschiedenis. Waarom zo geforceerd de betekenis/nuance van woorden veranderen. Woorden met meerdere betekenissen of een betekenis afhankelijk van de context zijn juist punten die (onze) taal zo mooi maken.

Dit heeft meer weg van "je mening opdringen aan anderen". Als je die weg inslaat om onze taal te verbouwen omwille van gekwetste mensen..... Dan is er geen houden meer aan. Alles is kwetsend tegenwoordig. Dan blijft er niets meer van onze taal over :)

Tijd om de, het en een maar af te schaffen! Beetje mannelijke, vrouwelijke en onzijdige woorden gebruiken kan niet meer! Lekker net als in het Engels, alles wordt "het". Wordt onze taal wel makkelijker van.

GSM wordt nog genoeg gebruikt :) In de meer zuiderlijke Nederlands sprekende taalgebieden wordt GSM meer gebruikt dan smartphone.

[Reactie gewijzigd door batjes op 22 juli 2024 19:02]

Timmiejj @batjes11 januari 2023 15:09
Waarom zo geforceerd de betekenis/nuance van woorden veranderen. Woorden met meerdere betekenissen of een betekenis afhankelijk van de context zijn juist punten die (onze) taal zo mooi maken.

Omdat voor de meeste mensen taal een tool is, de meeste mensen zijn geen taal puristen :)
Aerkhanite @Timmiejj11 januari 2023 16:24
Uhm... Taalpuristen is één woord O-) .
Verwijderd @The_Woesh11 januari 2023 15:06
Taal veranderd nou eenmaal.
Niemand klaagt over de natuurlijke verandering van taal.
Arrogant @The_Woesh11 januari 2023 15:26
Taal veranderd nou eenmaal.
verandert :+
dakka @batjes11 januari 2023 16:24
Bemenst staat anders al sinds 1999 in de dikke van Dale, dussss...
2green @dakka11 januari 2023 18:53
Aanvullend is bemenst al rond 1980 in gebruik.

43 jaar later zijn er helemaal klaar voor om het woord dan ook echt te gaan gebruiken ;).
evilution @batjes11 januari 2023 19:17
Bemensing is al decennia lang een normale term dus ik snap niet wat je er raar aan vindt.
Bemensen moet rond 1980 zijn ontstaan en staat sinds 1999 in de Dikke Van Dale als ‘politiek correct’ synoniem van bemannen.
Bron: https://www.trouw.nl/cult...n-voorlopig-dan~b3cc0f93/
batjes @evilution11 januari 2023 20:22
Tja
nieuws: NASA stelt lancering Orion-capsule voor bemande langeafstandsreizen u...
nieuws: NASA lanceert Orion-capsule met succes

Dat was nog niet zo lang geleden hier de gebruikte term. Bemenste is van de laatste jaren. Wel toevallige samenloop dit.
Keypunchie @GekkePrutser11 januari 2023 16:41
Tegenwoordig natuurlijk ook al veel drone-piloten. Die gaan niet de lucht in… En straks (of nu al?) is dit ook data voor autonoom vliegende objecten.

Overigens is “airman” de standaard benaming voor een Amerikaanse luchtmachtmilitair. (equivalent aan ‘marine’ (US Marine Corps), ‘sailor’ (US Navy), ‘soldier’ (US Army) en ‘guardian’ (US Space Force).

In die zin is de term ook al lang niet meer correct, omdat het belang al lang niet meer luchtmacht/militair maar ook de andere branches en vooral civiel is.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 22 juli 2024 19:02]

RJG-223 @GekkePrutser11 januari 2023 17:15
Vreemd, een NOTAM is niet meer dan een lijstje opmerkingen in tekst formaat. Zou je toch ook wel op papier moeten kunnen verspreiden
Zonder de infrastructuur om die op papier bij te houden en te verspreiden (want die infrastructuur is ongetwijfeld allemaal al lang geleden gedigitaliseerd...), alsmede de bijbehorende procedures (zeer belangrijk!), gaat dat niet lukken.

Twitter en Whatsapp zou je ook op papier kunnen verspreiden, als de servers down zijn. Zie jij dat als realistisch ?
GekkePrutser @RJG-22311 januari 2023 17:24
Nee, maar NOTAMs zijn precies iets dat traditioneel altijd al op een prikbord wordt geprikt, en dat in het verleden dagelijks via de telex werd verstuurd.
RJG-223 @GekkePrutser11 januari 2023 17:37
Nee, maar NOTAMs zijn precies iets dat traditioneel altijd al op een prikbord wordt geprikt, en dat in het verleden dagelijks via de telex werd verstuurd.
Ik ga er vanuit dat dat al een tijdje niet meer zo is, en dat het versturen inmiddels digitaal gaat, en dat de procedures voor de piloten ook geen rekening houden met papieren NOTAMs op een prikbord, zodat de kans op fouten e.d. toeneemt zodra de betrokkenen (piloten, luchthavens, verkeersleiders, ...) ineens wel daarmee moeten werken. Maar misschien vergis ik me. Er zijn zat plaatsen waar ouderwetse methoden nog steeds gehanteerd worden, en de moderne technologie nog niet doorgedrongen is, en niet alleen in de binnenlanden van Afrika of zo...
GekkePrutser @RJG-22311 januari 2023 17:39
Ja het versturen gaat tegenwoordig digitaal, maar het opprikken op het notitiebord is nog wel in gebruik bij bijvoorbeeld vliegclubs, waar gewoon iemand elke ochtend even de NOTAMs uitprint.

Het is echt maar platte tekst, daarom vind ik het zo vreemd dat ze het niet op een andere manier hebben kunnen regelen als noodoplossing. Net zoals een piloot ook op basis van een papieren kaart moet kunnen navigeren als alle fancy GPS boel uitvalt.
RJG-223 @GekkePrutser11 januari 2023 17:57
Ja het versturen gaat tegenwoordig digitaal, maar het opprikken op het notitiebord is nog wel in gebruik bij bijvoorbeeld vliegclubs, waar gewoon iemand elke ochtend even de NOTAMs uitprint.
Als ze niet verstuurd kunnen worden, is er dus een probleem (ik heb overigens even gezocht. Het lijkt erop dat ze in de VS via de website van de FAA geraadpleegd kunnen worden, en dat er ook APIs zijn om ze op te vragen.

Ik vermoed dat op grotere luchthavens, de logistiek van het uitprinten ook niet echt gaat werken, simpelweg omdat daar geen procedures voor zijn. Het kan natuurlijk allemaal wel, maar dat is te veel moeite om voor een storing van een paar uur allemaal te gaan uitwerken in inrichten. Op kleine vliegclubs bestaan die procedures al.
Het is echt maar platte tekst, daarom vind ik het zo vreemd dat ze het niet op een andere manier hebben kunnen regelen als noodoplossing.
Ik kan me dat wel een beetje voorstellen (zonder echte kennis van de luchtvaart, om eerlijk te zijn, dus wellicht sla ik de plank volledig mis). Het ad hoc instellen van nieuwe procedures is een recept voor problemen en misverstanden. Dat kost tijd en planning, en moet dus alle moeite waard zijn.
Net zoals een piloot ook op basis van een papieren kaart moet kunnen navigeren als alle fancy GPS boel uitvalt.
VInd ik niet helemaal vergelijkbaar. Wat jij noemt kan een verschil betekenen tussen leven en dood (neerstorten, of op de een of andere luchthaven veilig landen). Als je nog op de grond bent, dan sta je niet met je rug tegen de muur. Dan heb je een keuze. Ik durf te wedden dat als de moderne hulpmiddelen van een lijnvliegtuig vóór het opstijgen ineens niet meer functioneren, dat vliegtuig, zeker in eerste instantie, niet zal opstijgen, zelfs al zouden de piloten strikt genomen wel in staat zijn om de vlucht uit te voeren. Dan roepen ze er een technicus bij, die het probleem (hopelijk) oplost. Die omstandigheden zijn heel anders, dan die van piloten die op 20000 voet zitten op het moment dat de GPS etc. uitvalt.

[Reactie gewijzigd door RJG-223 op 22 juli 2024 19:02]

GekkePrutser @RJG-22311 januari 2023 17:59
Ik vermoed dat op grotere luchthavens, de logistiek van het uitprinten ook niet echt gaat werken, simpelweg omdat daar geen procedures voor zijn. Het kan natuurlijk allemaal wel, maar dat is te veel moeite om voor een storing van een paar uur allemaal te gaan uitwerken in inrichten. Op kleine vliegclubs bestaan die procedures al.
Dat is aan de maatschappijen natuurlijk. Je kan een NOTAM gewoon tijdelijk op een simpele webpagina aanbieden. En de maatschappijen zijn verantwoordelijk om deze op te vragen en te verspreiden. Lukt ze dat niet, dan mogen ze niet opstijgen, lukt ze het wel dan wel. Gezien het commerciele belang ervan krijgen ze dat vast wel voor elkaar. De geldigheidsduur staat immers gewoon op de NOTAM zelf vermeld! Zie hier bijvoorbeeld die voor Nederland momenteel. Zoals je ziet is die een hele dag geldig. Daarmee kan de piloot het gewoon zelf checken. En dat is ook standaard procedure.
VInd ik niet helemaal vergelijkbaar. Wat jij noemt kan een verschil betekenen tussen leven en dood (neerstorten, of op de een of andere luchthaven veilig landen). Als je nog op de grond bent, dan sta je niet met je rug tegen de muur. Dan heb je een keuze. Ik durf te wedden dat als de moderne hulpmiddelen van een lijnvliegtuig ineens niet meer functioneren, dat vliegtuig, zeker in eerste instantie, niet zal opstijgen, zelfs al zouden de piloten strikt genomen wel in staat zijn om de vlucht uit te voeren. Dan roepen ze er een technicus bij, die het probleem (hopelijk) oplost. Die omstandigheden zijn heel anders, dan die van piloten die op 20000 voet zitten op het moment dat de GPS etc. uitvalt.
Aan de andere kant is het hebben van extreem up-to-date NOTAMs ook niet iets dat in elke fase van de vlucht voorkomt. Deze worden gebruikt bij de vluchtvoorbereiding. Het uitkiezen van alternate vliegvelden bijvoorbeeld, als er onderhoud is op een bepaalde baan en de wind staat niet goed dan moet je een andere uitkiezen. Maar als er dus een wijziging is aan de NOTAMs nadat een vlucht al vertrokken is, krijgt de piloot deze niet mee! Het kan dus altijd gebeuren dat er een wijziging is waar de piloot niet van op de hoogte is.

Kortom, de ATC moet hier toch al rekening mee houden en de vliegtuigen om de obstakels e.d. heen leiden. Die procedures zijn er al. Juist daarom vind ik het zo vreemd dat het een complete dealbreaker is op dit gebied.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 19:02]

Verwijderd @RJG-22312 januari 2023 07:46
en niet alleen in de binnenlanden van Afrika of zo...
Wat zijn de "binnenlanden van Afrika" nou weer? Afrika is een continent/ Werelddeel 3x zo groot als Europa.
Ik vind dit soort opmerkingen zo ondoordacht, ouderwets en kolonialistisch. Alsof iemand zou kunnen aanwijzen wat de "binnenlanden van Europa" zou moeten zijn.
berendburg @Verwijderd12 januari 2023 15:28
Dat ondoordringbare deel van Afrika. Daar waar de kannibalen nog bestaan. Waar Tarzan heerst. Dat deel van Afrika dus.
iAdema @GekkePrutser11 januari 2023 14:17
Papier is wellicht een optie, maar dan moet je wel de hele lijst van meldingen uit het systeem kunnen trekken. Tel daarbij op dat men graag alleen de voor hun relevante berichten wil zien, en dat je dagelijks nog een flink aantal nieuwe NOTAM's bijkomen, dan is dit nog niet zo eenvoudig.
Dat ze vrijwel niet veranderen ben ik het niet mee eens, ik geef tijdens mijn werk regelmatig meerdere NOTAM's uit. Vaak voor onderhoud aan apparatuur.
GekkePrutser @iAdema11 januari 2023 14:20
Zo vaak moeten ze niet kunnen veranderen. Immers worden ze door de pilot geraadpleegd voor de vlucht planning. Maar het is geen realtime systeem dat tijdens een vlucht nog gewijzigd en geraadpleegd kan worden (tenminste niet op kleinere toestellen). Dat betekent dat het toch minimaal 12 uur geldig moet kunnen zijn.

Daarom worden ze ook meestal lang van tevoren gepland. Als er iets tijdens een vlucht verandert (in uitzonderlijke gevallen) dan moeten de relevante toestellen op de hoogte gebracht worden.

Maar toen ik in Ierland vloog, waren er in de NOTAMs hooguit 1 of 2 punten verschillend in een week tijd, en dat voor het hele land. Sommige dingen stonden er wel een jaar op :)

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 19:02]

iAdema @GekkePrutser11 januari 2023 14:28
Dat klopt, maar wat gisteren aan NOTAM’s stond is vandaag wellicht niet meer van toepassing. Het gros van de NOTAM’s staat wel langer hoor, maar juist dingen als ILS’en, ACARS of ATIS die een paar uur buiten gebruik zijn heb je dan niet als je het lijstje van een paar dagen eerder pakt. Nou ben ik zelf natuurlijk een technicus en vind ik dat heel belangrijk, maar wellicht is dat soort info voor een piloot veel minder relevant :p
GekkePrutser @iAdema11 januari 2023 20:55
Dat klopt, maar wat gisteren aan NOTAM’s stond is vandaag wellicht niet meer van toepassing.
Daarom staat er per notificatiepunt ook een vervaldatum op, en heeft de NOTAM als geheel ook een geldigheidsduur.
Het gros van de NOTAM’s staat wel langer hoor, maar juist dingen als ILS’en, ACARS of ATIS die een paar uur buiten gebruik zijn heb je dan niet als je het lijstje van een paar dagen eerder pakt. Nou ben ik zelf natuurlijk een technicus en vind ik dat heel belangrijk, maar wellicht is dat soort info voor een piloot veel minder relevant :p
Ja maar ook die dingen zijn ruim van tevoren bekend en staan er ook dagen van tevoren al op. Ook toekomstige events staan er al op maar met een aanvangsttijd in de toekomst.

Maar ik zei ook niet dat ze een oude NOTAM moeten pakken. Alleen dat ze die ook wel kunnen doormailen ofzo. Het is een van de dingen waar je absoluut geen gecompliceerd systeem voor nodig hebt. Net zoals je gewoon een telefoonnummer kan bellen om je METARs op te halen.
gladvergeten @GekkePrutser11 januari 2023 14:44
Ik betwijfel of je oplossing wel uitvoerbaar is (is die data nog wel beschikbaar, je wist immers niet dat de zaak plat ging) en waarschijnlijk risico met zich meedraagt. Je gaat afwijken van de normaal. Daarvan raakt iedereen in de war en zijn bestaande processen niet ingericht en moet je maar hopen dat die informatie door iedereen opgehaald/verkregen wordt en op de juiste manier verwerkt. Het is een recept dat complete chaos en ernstige ongelukken in zich bergt. Ik snap dat een short-cut soms handig kan zijn maar het betreft hier wel duizenden binnenlandse vluchten met bemanning en passagiers. Je moet dan wel heel goed nadenken wat de impact is om iets even snel te fixen met een "handigheidje".
GekkePrutser @gladvergeten11 januari 2023 17:36
Ik betwijfel of je oplossing wel uitvoerbaar is (is die data nog wel beschikbaar, je wist immers niet dat de zaak plat ging)
De laatste NOTAMs heb je altijd wel ergens op papier. Vergeet niet dat dit iets is dat vroeger gewoon op een notitiebord geprikt werd en per telex of fax verstuurd werd. Het is maar een paar velletjes aan pure tekst en sommige dingen staan er maandenlang op! Emailen naar alle maatschappijen die het dan intern verder verpreiden zou bijvoorbeeld een prima optie zijn.

Het is geen ingewikkelde data die alleen met een bepaald systeem te lezen is ofzo.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 19:02]

Fly-guy @GekkePrutser11 januari 2023 18:44
Dat wordt toch best een ingewikkelde operatie. Veelal heb je notams aan boord die slaan op je route, je hebt niets aan informatie van Chicago als je van LA naar Miami vliegt.

Dan kan ik mijn notams wel emailen, maar iemand anders moet ze voor Chicago mailen, weer iemand anders voor Denver, etc, etc.

Dan is het nog de vraag zijn ze allemaal recent, en wat stuur je precies naar wie?

Logistiek is het een nachtmerrie en waarschijnlijk niet sneller dan wat de vertraging nu opleverde.
Lawrentium @GekkePrutser11 januari 2023 14:49
Vreemd, een NOTAM is niet meer dan een lijstje opmerkingen in tekst formaat.
Het probleem zit 'm niet alleen in het verspreiden, maar ook in het kunnen garanderen dat de informatie zo veel mogelijk up-to-date is. Integenstelling tot wat je zegt, worden er in een flink tempo NOTAM's uitgegeven, vervangen of geannuleerd. Het kan dus weldegelijk zo zijn dat je cruciale informatie mist.

[Reactie gewijzigd door Lawrentium op 22 juli 2024 19:02]

Mortis__Rigor @GekkePrutser11 januari 2023 14:49
Als het systeem waar de NOTAMs in staan niet meer bereikbaar is, kun je ook niet meer aan de data die je zou willen uitprinten. Op dat gebied snap ik wel heel goed dat ze hun luchtruim sluiten, want je kunt gewoon niet weten waar je wel of niet mag vliegen in dit geval.
Hetgeen in het artikel staat over een NOTAM is wel foutief, deze bevatten geen informatie over specifieke vluchten.
Blokker_1999
@GekkePrutser11 januari 2023 19:35
In een industrie waarin alles draait om veiligheid ga je niet vliegen wanneer je weet dat je de veiligheid daarmee gaat verlagen.

NOTAMs worden in de voorbereiding van de vlucht voor meerdere doelen gebruikt. Zo wil men voor vertrek de mogelijkheid hebben om alternatieve luchthavens te selecteren om op te landen wanneer bijvoorbeeld het weer het niet toestaat op de primaire luchthaven. Dan is het wel zo netjes dat je weet of er bijv. werkzaamheden zijn op die alternatieve luchthaven die een invloed kunnen hebben op die landing.

Wanneer piloten zich klaarmaken voor vertrek, of klaarmaken voor de landing, dan doen zij een briefing zodat zij zich mentaal zoveel mogelijk kunnen voorbereiden op de situaties die ze gaan tegenkomen tijden het taxieen, het opstijgen en het landen. Daarbij bespreken ze bijvoorbeeld al de route die zij verwachten te krijgen om zich van/naar de verwachte baan te begeven, welke hindernissen ze gaan tegenkomen, wat de te verwachten snelheden zijn als je eenmaal in de luchthangt, welke kritische hoogtes er zijn enzoverder. Maar de NOTAMs kunnen daar een invloed op hebben. En als het mentale beeld niet klopt met de realiteit verhoogd dat de werklast in de cockpit en de kans op fouten. En wanneer je 300 passagiers achter je hebt en tonnen brandstof aanboord hebt, maak je liever geen fouten.
GekkePrutser @Blokker_199911 januari 2023 20:51
In een industrie waarin alles draait om veiligheid ga je niet vliegen wanneer je weet dat je de veiligheid daarmee gaat verlagen.

NOTAMs worden in de voorbereiding van de vlucht voor meerdere doelen gebruikt. Zo wil men voor vertrek de mogelijkheid hebben om alternatieve luchthavens te selecteren om op te landen wanneer bijvoorbeeld het weer het niet toestaat op de primaire luchthaven. Dan is het wel zo netjes dat je weet of er bijv. werkzaamheden zijn op die alternatieve luchthaven die een invloed kunnen hebben op die landing.
Ik zeg toch niet dat ze wel zonder NOTAMs kunnen. Natuurlijk zijn die verplicht. Ik zeg alleen dat ze die paar regels tekst ook prima op een andere manier hebben kunnen verspreiden. En die werkzaamheden worden ruim van tevoren aangegeven en staan er dagen van tevoren al op!

Een NOTAM bevat ook een begin- en een eind-geldigheidsdatum. Die van Nederland zijn bijvoorbeeld een hele dag geldig.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 19:02]

rvt1 @GekkePrutser12 januari 2023 00:55
Voor de grote lucht aard is het meer dan een paar regels text. De NOTAM voor de vlucht voorbereiding worden automatisch opgehaald aan de hand van de vlucht. We kunnen het hebben over vele pagina’s A4 zoek eens op YouTube, daar heeft een piloot ze eens uitgeprint voor zijn Vlucht….
Adm.Spock @GekkePrutser12 januari 2023 00:18
Denk eerder vanwege de opkomst van autonome drones.
mahsalti 11 januari 2023 14:12
Zie nog redelijk wat actieve vluchten op flighradar24.com

geen idee hoe het normaal is boven de VS
Darkstar @mahsalti11 januari 2023 14:14
Vluchten die al onderweg zijn moeten uiteraard ook nog landen, vandaar dat er nog heel wat actieve vluchten zijn. Naarmate de dag vordert zal het wel een stuk rustiger worden in het luchtruim daar.
Christoxz @Darkstar11 januari 2023 15:22
Ook nieuwe vluchten zijn gewoon onderweg, de stop was alleen voor binnenlandse vertrekkende vluchten.
Denk juist dat het aardig druk gaat zijn de rest van de dag, aangezien er veel ochtend vluchten nu vertraging hebben opgelopen.
De stop is inmiddels ook al opgeheven, 10 minuten eerder dan verwacht.

De vraag is uiteindelijk inderdaad hoeveel vluchten er nou echt gecancelled zijn, en welke met vertraging gaan vertrekken.

[Reactie gewijzigd door Christoxz op 22 juli 2024 19:02]

M3m3nt0m0r1 @mahsalti11 januari 2023 14:28
Er missen ongeveer 700 additionele vluchten vergeleken met vorige week.
batjes @M3m3nt0m0r111 januari 2023 14:33
Haalt de VS straks misschien toch de klimaatakkoorden.
slijkie 11 januari 2023 14:09
Ik neem aan dat de vliegtuigen die ‘moeten’ landen, wel mogen landen? Want ze kunnen moeilijk in de lucht bijtanken.
Christoxz @slijkie11 januari 2023 14:47
Klopt, wat Tweakers schrijft klopt ook niet:
dat alle binnenlandse vluchten tijdelijk niet mogen opstijgen of landen
De FAA heeft het alleen over vertrekkende vluchten.
The FAA has ordered airlines to pause all domestic departures until 9 a.m. Eastern Time to allow the agency to validate the integrity of flight and safety information.
bzuidgeest
@slijkie11 januari 2023 15:34
In de lucht bijtanken word wel gedaan (https://en.wikipedia.org/wiki/Aerial_refueling), maar ik betwijfel of die commerciële lijnvluchten daarvoor zijn uitgerust. :)
slijkie @bzuidgeest11 januari 2023 15:35
Dan moet er ook een tankvliegtuig ‘opstijgen’ hé. ;)
bzuidgeest
@slijkie11 januari 2023 15:37
Ik denk dat een "hoge nood" vlucht wel zou lukken. en wellicht is de tanker al in de lucht die heeft in ieder geval een hoop brandstof ;)
PolarBear @bzuidgeest11 januari 2023 15:59
Ik denk het niet want er is geen civiel verkeersvliegtuig uitgerust om bijgetankt te worden tijdens een vlucht.
SPee @PolarBear11 januari 2023 17:11
Ik heb genoeg films gezien waar ze in de lucht naar een ander vliegtuig overstappen.
Dan kunnen ze ook iemand met een brandstofslang sturen om bij te tanken.
Die pompbediendes liggen nu alleen maar, tijd om ze naar buiten te sturen.
:+
RJG-223 @SPee11 januari 2023 17:20
Ik heb genoeg films gezien waar ze in de lucht naar een ander vliegtuig overstappen.
Dan kunnen ze ook iemand met een brandstofslang sturen om bij te tanken.
Die pompbediendes liggen nu alleen maar, tijd om ze naar buiten te sturen.
:+
Ik denk dat we de regering van het land maar aan Hollywood moeten uitbesteden. Die weten ten minste wat ze doen, en laten zich niet beperken door het denken in problemen en onmogelijkheden :)
bzuidgeest
@PolarBear11 januari 2023 19:47
Nee, is meer een militair ding, maar dit was ook niet een zeer serieuze discussie. Het enige serieuze was dat in de lucht bijtanken werkelijk bestond.
RJG-223 @bzuidgeest11 januari 2023 17:10
Ik denk dat een "hoge nood" vlucht wel zou lukken. en wellicht is de tanker al in de lucht die heeft in ieder geval een hoop brandstof ;)
Niet zo veel als nodig is om alle commerciële vluchten die 'in de lucht' moeten blijven bij te tanken. Evenmin als er genoeg tankvliegtuigen zijn om dat allemaal te doen over de hele VS. En dan heb ik het dus nog niet eens over het feit, wat anderen ook opmerken, dat verkeersvliegtuigen daarvoor helemaal niet uitgerust zijn. Ook zijn de piloten van die vliegtuigen daarvoor niet getraind. Alleen maar problemen dus, en geen oplossingen. Ik probeer wel positief te blijven, en de mogelijkheden te zien, maar ik zie hier toch tegen wil en dank enkel problemen :)
bzuidgeest
@RJG-22311 januari 2023 19:47
Ik was er ook niet erg serieus mee.
GekkePrutser @slijkie11 januari 2023 21:02
Die vallen onder de militaire luchtvaart en hebben hun eigen regels en systemen.

Maar inderdaad zoiets is natuurlijk niet mogelijk met commerciele vluchten :) Die vliegtuigen hebben daar helemaal de verbindingen niet voor.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 19:02]

Skit3000 11 januari 2023 14:10
Tussen kerst en oud- en nieuw zijn er ook al tienduizenden vluchten geannuleerd, deels door slecht weer maar ook door de computerstoring die daarna optrad bij Southwest Airlines en ze niet meer wisten welk personeel waar, wanneer op welke vlucht kon instappen.

Ik ben benieuwd wat de impact gaat zijn van de storing van vandaag als het langer gaat duren dan de drie uur die tot nu toe wordt aangehouden.
mphilipp 11 januari 2023 14:14
Mocht het inderdaad gaan om een cyberaanval is het wel een teken dat men goed nadenkt over de doelwitten. Als je het luchtverkeer plat wil leggen, denk je meestal eerder aan de luchtverkeersleiding oid. Maar het NOTAM systeem is nou niet direct een systeem dat je beschouwt als een high security of high risk systeem. Het zal uiteraard goed beschermd zijn tegen uitval of hardwarestoring, maar je ziet nu wat er gebeurt als men erin slaagt het spul lam te leggen...

Net zoiets als een superbeveiligd datacenter, maar het systeem van de koeling is makkelijk te hacken :+
gooos @mphilipp12 januari 2023 00:39
Als ik de uitleg van NOTAM hier lees dan lijkt het een relatief eenvoudig systeem te zijn.

Dan denk ik niet per se aan een cyberattack maar eerder aan een update die niet goed gegaan is of wellicht dat ze dit gewoon op verouderde systemen draaien die nu de geest hebben gegeven. Een soort gevalletje ProRail zou het wat mij betreft zomaar kunnen zijn want er zal vast wel een manager zijn in dit verhaal die altijd heeft volgehouden dat het zo uber belangrijk is dat er nooit downtime is toegestaan voor onderhoud of budget voor vervanging...

Als het wel een hack is geweest dan hebben ze waarschijnlijk met een relatief eenvoudige hack best wat impact weten los te krijgen.

Mogelijkheden te over nog wat mij betreft totdat we meer achtergrondinfo te horen krijgen.
Webgnome 11 januari 2023 14:36
Oplossing is in zicht..
Update 4: The FAA is making progress in restoring its Notice to Air Missions system following an overnight outage. Departures are resuming at @EWRairport
and @ATLairport
due to air traffic congestion in those areas. We expect departures to resume at other airports at 9 a.m. ET.
oNNoZeLe 11 januari 2023 15:48
volgens flightradar vliegt er weer genoeg in de VS:
https://mobile.flightradar24.com/38.63,-93.42/5
Roel1966 11 januari 2023 17:23
Op zich wel goed dat de FAA geen enkel risico neemt maar tja, zo zie je maar weer hoe afhankelijk we eigenlijk zijn geworden van computers. Je zou dan eigenlijk ook denken dat er dan altijd een backup systeem klaar staat maar blijkbaar niet. Maar ja, te hopen dat het snel opgelost is want vooral in Amerika zijn mensen best wel afhankelijk van vliegtuigen.

Dat is misschien wel het voordeel van zo'n klein land als NL dat je altijd nog dan via openbaar vervoer of de auto kan reizen. Sowieso zijn de afstanden binnen de EU wel dusdanig dat je het meeste ook wel via b.v. trein, bus of auto kan doen in geval van nood.
lordawesome 11 januari 2023 14:27
Computer says noooo....
Autisme_tech 11 januari 2023 15:07
Zodra men geen details aangeeft kan je wel van het laatste uitgaan want anders zou men wel opener zijn over deze belangrijke storing

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