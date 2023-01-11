Vliegtuigen in VS blijven aan de grond vanwege grootschalige computerstoring

Overal in de Verenigde Staten staan vliegtuigen woensdagmiddag aan de grond vanwege softwareproblemen. De federale luchtvaartautoriteit heeft al meer dan 1200 binnenlandse vluchten vertraagd of geschrapt, al is de aard van de problemen onduidelijk.

De Federal Aviation Administration, de landelijke toezichthouder op het luchtvaartverkeer, schrijft in een korte verklaring dat alle binnenlandse vluchten tijdelijk niet mogen opstijgen of landen. Dat geldt in ieder geval tot 15.00 uur Nederlandse tijd, wat tussen 6 en 9 uur in de ochtend is in Noord-Amerika. Enkele vluchten van en naar het land zijn eveneens geschrapt of vertraagd.

De vluchten zijn vertraagd door een storing in het notice to air missions-systeem, of notam. Dat is een systeem waarbij vluchtcrews en luchtvaartleiders op het laatste moment actuele informatie over een vlucht binnenkrijgen. Het gaat dan ook bijvoorbeeld over informatie van de vertrek- of aankomstvliegvelden, of over procedures en het weer op een route. Dat systeem is momenteel in het hele land verstoord, zegt de FAA.

De FAA probeert momenteel het systeem opnieuw te starten nadat dat 'gefaald heeft'. De luchtvaartautoriteit geeft geen details over wat er precies misgaat bij het systeem en wat de oorzaak van de vertraging is. Zo zegt de FAA niet of het gaat om bijvoorbeeld een foutieve update of om een cyberaanval, ondanks veel speculatie over het laatste.