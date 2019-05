Boeing heeft software-update voor antiovertreksysteem 737 Max gereed

Volgens Boeing is de software-update voor het antiovertreksysteem van de 737 Max gereed. De vliegtuigbouwer heeft tests uitgevoerd en is nu in afwachting van definitieve goedkeuring van de Federal Aviation Administration.

Boeing zegt zelf 207 testvluchten met de nieuwe software te hebben uitgevoerd, met een duur van in totaal 360 uur. Op dit moment voorziet de vliegtuigbouwer de FAA op verzoek van extra informatie over hoe piloten omgaan met de systemen in verschillende scenario's. Als aan die verzoeken is voldaan, volgt er een definitieve testvlucht waarna de luchtvaartautoriteit het toestel weer kan certificeren.

De update zorgt ervoor dat het MCAS data van twee invalshoeksensoren vergelijkt, in plaats van uitgaat van data van één sensor. Als er meer dan 5,5 graden verschil is tussen de twee sensoren, treed het antiovertreksysteem niet in werking. Ook moet de software-update het mogelijk maken dat piloten het antiovertreksysteem handmatig kunnen annuleren.

Aanvankelijk zei de fabrikant dat de software-update voor het Maneuvering Characteristics Augmentation System in april uit zou komen, maar dat werd uitgesteld om er zeker van te zijn dat alle fouten werden opgespoord. Volgens Boeing is de 737 Max met de nieuwe software 'een van de veiligste vliegtuigen ooit'.

Fouten in het MCAS hebben waarschijnlijk geleid tot de crashes van een Boeing 737 Max in oktober vorig jaar en in maart dit jaar. Het systeem om een overtreksituatie te voorkomen werd daarbij geactiveerd terwijl dat niet nodig was, waardoor de vliegtuigen naar beneden werden gestuurd. Bij de crashes kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Wereldwijd zijn er zo'n vierhonderd Boeing 737 Max-vliegtuigen in gebruik. Die worden sinds maart allemaal aan de grond gehouden.