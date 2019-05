Google schrapt plan om Windows of Linux te kunnen booten op Chromebooks

Uit opmerkingen en code bij het Chromium-project valt op te maken dat Google de stekker heeft getrokken uit Project Campfire. Uit eerdere commits leek op te maken dat dit project dualbootopties voor Chrome OS als doel had.

In de commits en code van Chromium Gerrit valt nu te lezen dat AltOS Mode, zoals de dualbootmodus heette, deprecated oftewel verouderd is. Dat ontdekte Twitter-gebruiker crosfrog. Daarmee lijkt Project Campfire voor het mogelijk maken van het opstarten van een andere OS dan Chrome OS op Chromebooks van de baan.

De eerste aanwijzingen voor AltOS verschenen een jaar geleden en toen leek het er nog op dat er plannen waren om alleen Pixelbooks van Google zelf de mogelijkheid te geven een ander OS te starten. Later vorig jaar verscheen er meer informatie over Project Campfire waaruit op te maken viel dat de optie om Windows 10 of Linux op te starten ook naar andere Chromebooks zou komen, waarbij het werk vooral gericht was op het laten draaien van Microsofts OS.

Niet duidelijk is hoe ver gevorderd de plannen waren en wat de reden is van het schrappen. Google zelf heeft zich er nooit officieel over uitgelaten.