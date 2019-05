Asus kondigt ZenFone 6 met klapcamera en accu van 5000mAh aan

Asus heeft donderdag de ZenFone 6 aangekondigd. De smartphone heeft een opvallende module met camera's die omhoog te klappen is. De accucapaciteit van de ZenFone 6 is een relatief riante 5000mAh.

De cameramodule bevat een 48-megapixelsensor, de Sony IMX586 , met f/1.79-lens en een breedhoekcamera van 13-megapixel. Daarnaast is er dual-led flash. De camera kan onder andere video voor slowmotionweergave op 1080p bij 240fps schieten.

Standaard zijn de camera's naar achteren gericht maar de module kan 180 graden omhoogklappen zodat de camera's naar voren wijzen en voor selfies in te zetten zijn. De klapcamera zorgt ervoor dat er geen inkeping in het scherm nodig is voor een geintegreerde frontcamera. Oppo en Samsung kwamen recent met enigszins vergelijkbare op of om te klappen cameramodules.

Het 6,4"-scherm is een lcd met resolutie van 2220×1080 pixels en ondersteuning voor hdr10. De ZenFone 6 heeft een Snapdragon 855 van Qualcomm met tot aan 8GB ram. De maximale opslaghoeveelheid waarmee Asus het model uitrust is 256GB en dat is uit te breiden met een micro-sdkaart. De vingerafdrukscanner zit aan de achterkant en ook is ondersteuning voor nfc aanwezig. Bovendien heeft de smartphone een 3,5mm-aansluiting voor koptelefoons, usb-c en stereospeakers.

De accucapaciteit is 5000mAh wat meer is dan het gros van de smartphones. Volgens Asus kan het toestel het hiermee twee dagen uithouden maar niet bekend is onder welke omstandigheden is getest om tot deze claim te komen. Asus levert het toestel met Android 9 Pie met zijn ZenUI 6-schil en een update naar Android Q zit in de planning. Niet bekend is wanneer Asus de smartphone naar de Benelux brengt. De prijzen zijn in ieder geval 499 euro voor de versie met 6GB ram en 64GB opslag, 559 euro voor de variant met 6GB en 128GB en 599 euro voor de Zenfone 6 met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagcapaciteit.