Android Q bevat Android Beam-opvolger Fast Share

9to5Google heeft de opvolger van Android Beam weten in te schakelen op een Pixel 3XL met Android Q. De functie, genaamd Fast Share, gebruikt geen nfc, maar maakt de verbinding met nabije apparaten met bluetooth en locatiebepaling.

De functie zit verborgen in de bèta van Android Q, maar 9to5Google deelt niet de instructies om Fast Share in te schakelen. Wel laat de site uitgebreid zien hoe de functionaliteit in elkaar steekt. Wanneer bluetooth en locatiebepaling ingeschakeld is, moeten apparaten 'dichtbij elkaar' gebracht worden. Op de plaatjes zijn de apparaten enkele centimeters van elkaar verwijderd. Daarna moeten verkiesbare apparaten in een lijst verschijnen, waarna ze als ontvanger voor bijvoorbeeld een bestand aangewezen kunnen worden.

Wat betreft de verkiesbare apparaten geeft Google ook enkele voorbeelden. Daaronder vallen een Chromebook, een iPhone en een smartwatch. Daarmee ziet het er dus naar uit dat de compatibiliteit van Fast Share breed moet worden. Beveiliging wordt verzorgd door een connection id, een reeks tekens die bij zowel de zender als de ontvanger hetzelfde moet zijn, zodat de eindpunten geverifieerd kunnen worden. Verder is er de optie voor preferred visibility, waarbij bepaalde apparaten ook zichtbaar zijn wanneer Fast Sharing niet actief is.

Bij de eerste bèta van Android Q, beschikbaar op een reeks apparaten, bleek dat Android Beam afwezig was. Naar verwachting zal Fast Share voor iedereen in ieder geval toegankelijk zijn in een uiteindelijke releaseversie van Android Q. Wanneer die uitkomt, is echter nog niet bekend.