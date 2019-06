'Japan legt export grondstoffen voor techcomponenten naar Zuid-Korea aan banden'

Japan gaat naar verluidt de export van bepaalde grondstoffen die gebruikt worden in de productie van displays en halfgeleiders naar Zuid-Korea aan banden leggen wegens een diplomatiek conflict. Japan produceert wereldwijd het leeuwendeel van de stoffen in kwestie.

Dat schrijft Reuters op basis van berichtgeving uit de Japanse krant Sankei, op zondag. Het gaat om gefluoreerd polymide, fotoresists en hooggeconcentreerde waterstoffluoride. Japan zou de voorkeursstatus van Zuid-Korea voor deze materialen intrekken, waardoor exporteurs iedere keer als ze willen verschepen een vergunning daarvoor moeten aanvragen, die zo'n 90 dagen op zich laat wachten. Een officiële aankondiging van de maatregel zou maandag volgen.

Volgens de Japanse krant produceert het land 90 procent van de wereldvoorraad gefluoreerde polymide en fotoresists en 70 procent van de hooggeconcentreerde waterstoffluoride. Dit betekent dat de maatregelen mogelijk problemen opleveren voor Zuid-Koreaanse techbedrijven als LG, Samsung en SK Hynix.

Het conflict draait om vergoedingen voor slavernij ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Het Japanse Nippon Steel zette toen Zuid-Koreaanse gedwongen arbeiders in. Volgens het Zuid-Koreaanse hooggerechtshof moet het bedrijf Zuid-Koreanen compenseren voor deze praktijken, maar Japan is van mening dat de zaak al in 1965 afgehandeld was, toen de twee landen de diplomatieke banden voor het eerst weer aanhaalden.