Japan laat eerste zending chemicaliën toe naar Zuid-Korea sinds handelsconflict

Japan heeft voor het eerst sinds het instellen van strengere exportprocedures naar Zuid-Korea, zo'n vijf weken geleden, een zending chemicaliën voor het land goedgekeurd. Het gaat om fotoresists, materialen die uitermate belangrijk zijn bij de productie van printplaten.

Volgens Anandtech bewaren de Zuid-Koreaanse techbedrijven hooguit voor twee maanden voorraad van de chemicaliën omdat ze moeilijk op te slaan zijn. Het risico bestond dus dat bedrijven als LG, Samsung en SK Hynix zonder voorraden zouden komen te zitten, wat marktprijzen van pcb's en displays op zou drijven. Over de overige stoffen die aan banden gelegd zijn, gefluoreerd polyimide en hooggeconcentreerde waterstoffluoride, wordt niet gesproken in het originele artikel van The Japan Times.

Zuid-Korea en Japan zijn het niet met elkaar eens over vergoedingen voor slavernij ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Japan gebruikte Zuid-Koreaanse slavenarbeiders in een staalfabriek en Zuid-Korea is van mening dat het daarvoor tot op heden nog niet genoeg gecompenseerd is. Volgens Japanse media is het verwijderen van bepaalde chemicaliën van de export-whitelist voor Zuid-Korea een reactie op de uitspraken van dat land. Japan ontkent dat.

Japan zegt dat het normaal gesproken niet zo officieel bekendmaakt dat een lading goederen goedgekeurd is voor de export, maar het land voelt zich geroepen om dat te onderstrepen om Zuid-Korea's beweringen van een exportverbod tegen te spreken. Iedere zending van de chemicaliën moet nu goedgekeurd worden door de Japanse autoriteiten, terwijl dat voorheen eens per drie jaar was. De officiële motivatie voor de controles is dat Japan wil voorkomen dat de materialen voor wapenproductie gebruikt worden. Zuid-Korea overweegt soortgelijke maatregelen tegen Japan te nemen.