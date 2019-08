Gerucht: Huawei Mate 30 en Mate 30 Pro komen op 19 september uit in Europa

Huawei gaat op 19 september mogelijk de Mate 30 en Mate 30 Pro uitbrengen, uitgerust met de nieuwe Kirin 990-chipset en Emui 10, gebaseerd op Android Q. Dat zou Huawei Consumer Business Software President Wang Chenglu gezegd hebben bij een mediabriefing.

Daarover schrijft Hi-Tech Mail.ru, wat vertaald is door onder andere 9to5Google. Verdere informatie naast het os, de soc en de releasedatum wordt niet gegeven. De ontwikkeling van Emui 10 is vergevorderd, zo was al bekend. Huawei toonde het besturingssysteem deze week op de Huawei Developers Conference in China, waarvan meerdere sites, waaronder XDA, een hands-on hebben gemaakt.

Eerder deze maand kwam het gerucht ook naar buiten dat de Mate 30 Pro twee 40-megapixelcamera's met grote sensors zal krijgen. De sensor van de primaire camera zou 1/1,55" groot zijn, terwijl de camera met ultragroothoeklens een 1/1,7"-sensor zou hebben. Een andere gerucht spreekt van een 90Hz-display.

Technologiebeurs IFA vindt plaats van 6 tot 11 september in Berlijn. Huawei is daar hoogstwaarschijnlijk ook aanwezig en geeft daar wellicht meer informatie prijs. De Kirin 980 werd daar bijvoorbeeld vorig jaar aangekondigd.