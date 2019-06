Huawei kondigt MediaPad M6 met Kirin 980-soc aan

Huawei heeft de MediaPad M6 aangekondigd, een tablet die in twee smaken wordt uitgebracht. Het gaat om een kleinere versie met een 8,4"-scherm, en een grotere versie met een 10,8"-scherm. In de behuizing heeft Huawei zijn high-end Kirin 980-soc ingebouwd.

De MediaPad M6 komt als eerste uit in China, waarbij de variant met het 8,4"-scherm wordt aangeboden vanaf omgerekend 255 euro voor de goedkoopste versie met 64GB opslag. De 10,8"-versie komt op de markt met een vanafprijs van omgerekend 294 euro. De duurste versie krijgt ondersteuning voor 4g en heeft 128GB opslag, en moet omgerekend ongeveer 447 euro opbrengen. De levering start op 10 juli voor de 10,8"-versie en op 20 juli voor de 8,4"-versie. Wanneer Huawei begint met de verkoop buiten China is echter nog niet bekend.

Naast het verschil in schermafmetingen, is er ook nog een verschil in de ingebouwde accu. De versie met groter scherm heeft ook een grotere accu, namelijk 7500mAh tegenover 6100mAh. Verder hebben beide modellen een 13-megapixelcamera aan de achterkant en een 8-megapixelcamera aan de voorkant. Er is 4GB ram ingebouwd en het geheel draait op Android-versie 9.1. Daarnaast is er een usb c-aansluiting, een koptelefoonaansluiting en ondersteuning voor micro-sd.

Huawei bracht de vorige generatie, de MediaPad M5, een jaar geleden uit met Android 8.0. Vergeleken met de M6 zijn de schermafmetingen gelijk gebleven, maar is de soc vernieuwd van de Kirin 960 naar de Kirin 980.