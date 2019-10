Render toont Huawei MatePad Pro-tablet met cameragat in scherm

Telecomjournalist Evan Blass toont op Twitter een render van een tablet met een cameragat in de hoek van het scherm. Het gaat volgens hem om de Huawei MatePad Pro. Op de render staat ook een toetsenbordhoes en een stylus.

Uit de afbeelding van @EvLeaks is op te maken dat de tablet een scherm met een 16:10-verhouding krijgt. De afmetingen zijn onbekend, maar de schermranden zijn relatief dun. Huawei plaatst de frontcamera achter een gat in de hoek van het scherm. Dat gebeurt ook bij veel smartphones, maar nog niet in tablets.

Eerder deze maand publiceerde 91Mobiles al renders van een Huawei-tablet met hetzelfde uiterlijk. Die site claimt dat het apparaat de opvolger van de in juni gepresenteerde MediaPad M6 is. Over de specificaties van de MediaPad Pro is nog niets duidelijk. De MediaPad M6 is voorzien van Huawei's Kirin 980-soc, mogelijk krijgt de nieuwe tablet de Kirin 990-soc. Wanneer Huawei de MatePad Pro gaat aankondigen is nog niet bekend.