Huawei introduceert MatePad Pro-tablet met cameragat in scherm

Huawei heeft in China de MatePad Pro aangekondigd. Het is een tablet met 10,8"-display en een gat in het scherm voor de frontcamera. De tablet draait op de Kirin 990-soc en komt in uitvoeringen met 6GB en 8GB ram.

Huawei gebruikt voor de MatePad Pro een paneel met een 16:10-verhouding en een resolutie van 2560x1600 pixels. Het is niet duidelijk of het om een lcd- of oledpaneel gaat, Huawei meldt dat niet op zijn website. Volgens WinFuture gaat het om een lcd en is het cameragat voor de frontcamera daardoor relatief groot. Die camera heeft een 8-megapixelsensor.

De tablet draait op Android 10 met Huawei's Emui 10-schil. Er zijn geen Google-diensten aanwezig en vooralsnog komt de tablet alleen in China uit. De software van de MatePad Pro biedt een desktopmodus die een interface heeft met kleinere icoontjes en een taakbalk aan de onderkant van het scherm. Ook kunnen gebruikers kiezen voor een reguliere tabletinterface met grote iconen.

Er is een stylus beschikbaar voor de tablet en ook levert Huawei een optionele toestsenbordhoes. De tablet kan draadloos laden en ondersteunt ook omgekeerd draadloos laden. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld een smartphone op te laden via de tablet, als die telefoon ook draadloos laden ondersteunt.

Huawei stopt de Kirin 990-soc in de tablet. Die soc heeft vier Cortex-A76-cores, waarvan er twee hoog geklokt zijn, en vier zuinige A55-cores. Er komen MatePad Pro-uitvoeringen met en zonder 4g-ondersteuning. Begin volgend jaar komt er ook een 5g-variant uit.

In de behuizing zitten vier speakers. De tablet weegt 460 gram en heeft afmetingen van 159x245x7,2mm. Aan de achterkant zit een 13-megapixelcamera en de accu heeft een capaciteit van 7250mAh, met ondersteuning voor 40W-snelladen. Draadloos laden gaat met 15W en omgekeerd laden met 7,5W.

De goedkoopste uitvoering met 6GB ram en 128GB flashopslag kost 3299 Chinese yuan. Dat is omgerekend momenteel zo'n 426 euro. Een 4g-uitvoering met 8GB ram en 256GB opslagruimte kost 4499 yuan, dat is omgerekend ongeveer 581 euro. Of en wanneer de MatePad Pro-tablets in Nederland en België uitkomen, is niet bekend. In China levert Huawei de tablets vanaf 12 december.