Beste koop: Samsung Galaxy Tab A 10.1 WiFi (2019) 2GB ram, 32GB opslag Zwart In deze round-up zetten we 10,1"-tablets van rond de 200 euro naast elkaar. We vergelijken daarbij modellen van Huawei, Samsung en Lenovo. Er komt geen duidelijke winnaar uit de bus, maar na veel plussen en minnen wijzen we toch de Samsung Galaxy Tab A (2019) als winnaar aan. Wat voor jou de beste keuze is, hangt er echter nog meer dan normaal vanaf wat je belangrijk vindt en hoe je een tablet gebruikt. Lees dus vooral de conclusie aandachtig door. Prijs bij publicatie: € 190,- Nu verkrijgbaar vanaf: € 181,-

Als je op zoek bent naar een tablet van rond de 200 euro, kom je al snel tot de conclusie dat een nieuwe iPad geen optie is. De goedkoopste iPad in de Pricewatch kost namelijk op dit moment rond de 325 euro. Helaas, want iOS-apps schalen beter naar tabletformaat dan Android-apps. Toch is het jammer dat er steeds minder Android-tablets uitkomen. Voor die afname is een aantal redenen te verzinnen. Zo doen veel mensen langer met een tablet dan met een smartphone en wordt hij doorgaans gedeeld met anderen, waardoor er vaak maar één per gezin nodig is. Er is dus van nature minder vraag naar. De tablethype is ook een beetje over en smartphones krijgen steeds grotere schermen, waardoor steeds meer mensen een tablet niet per se nodig vinden.

Maar toch, een goede Android-tablet blijft een fijn bankmaatje, zeker als je soms naar wat anders wilt kijken dan je partner. Smartphones hebben inmiddels soms een scherm van zes of zelfs zeven inch, maar ze halen het nog niet bij de tieninchtablets die we hier bespreken. Bovendien is een tablet voor ouderen vaak een uitkomst, omdat een groot scherm makkelijker af te lezen is en omdat Android veelal simpeler werkt dan iets als Windows. Aan de andere kant zijn het vaak juist kinderen die hun eerste digitale ervaringen op een tablet beleven en dan is een duurdere tablet wellicht geen fantastisch idee.

We hebben al lang geen tabletround-up gedaan en mede daarom wordt het tijd om in het aanbod van de populaire prijsklasse van rond de 200 euro te duiken. We hebben er drie naar boven gehaald die wat specificaties betreft veel op elkaar lijken en die goed verkrijgbaar zijn in Nederland, van drie fabrikanten die nog wel heil zien in Android-tablets: Samsung, Huawei en Lenovo. Lekker overzichtelijk dus. Na het lezen van deze round-up weet je welke voor jou persoonlijk het interessantst is.