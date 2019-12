Huawei brengt Android 10-upgrade uit voor meer telefoons

Huawei heeft in China de Android 10-upgrade met Emui 10 uitgebracht voor onder meer de P20 Pro en Mate 10-serie. De P30- en Mate 20-telefoons kregen de upgrade al eerder. Het is onbekend wanneer de upgrade in Europa uitkomt voor die telefoons.

Onder meer de P20, P20 Pro, Mate 10, Mate 10 Pro en P Smart+ 2019 krijgen nu de upgrade, zegt Huawei op Weibo. De upgrade is nog mogelijk, omdat het gaat om bestaande telefoons en Google daarom Huawei nog mocht helpen bij het klaarmaken van de upgrade, ondanks het handelsverbod van de Amerikaanse overheid.

Huawei maakt bekend dat de upgrade klaar is voor de Chinese markt, maar zegt niets over de beschikbaarheid van de upgrade in Europa. Het ligt niet voor de hand dat de nieuwe Android-versie naar oudere modellen komt; de P10 is bijvoorbeeld 2,5 jaar oud. De upgrade voor de P30- en Mate 20-telefoons begonnen vorige maand.