Huawei-dochtermerk Honor brengt telefoon met Google-apps uit in Europa

Huawei-dochtermerk Honor brengt zijn eerste smartphone sinds een paar maanden met Google-apps uit. Google heeft naar verluidt de telefoon al goedgekeurd vóór het handelsverbod van kracht werd. De Honor 20 Pro is de laatste Huawei-telefoon die uitkwam in de Benelux.

De telefoon draait op Android 9, meldt The Verge. De Honor 9X draait op Huaweis eigen skin voor Android, Emui. Intussen heeft Huawei al een versie van Emui op basis van Android 10 aangekondigd en laten zien op de Mate 30-telefoons vorige maand. Dat het gaat om een oudere Android-versie, ondersteunt de claim dat Huawei deze telefoon al langer geleden ter keuring heeft aangeboden. De Honor 20 Pro was het laatste model van Huawei dat uitkwam. Dat gebeurde medio juli.

De 9X is een toestel met 6,59"-lcd zonder inkeping en met pop-upcamera. De telefoon draait op een Kirin 710F-soc van Huaweis zusterbedrijf HiSilicon. Daar stopt de fabrikant 4GB of 6GB aan geheugen bij, samen met 64GB of 128GB aan opslag. Aan de achterkant zit een 48-megapixelcamera, vermoedelijk een Sony IMX582 of IMX586. Daarbij zit een camera met ultragroothoeklens en een dieptesensor. De accu heeft een capaciteit van 4000mAh. Honor kondigde de 9X in juli aan voor de Chinese markt, maar de variant die in Europa uitkomt lijk op een Huawei Enjoy 10 Plus-smartphone met het ontwerp van de 9X. Zo verschillen de 9X in Europa en China onder meer in de gebruikte soc en de plaatsing van de vingerafdrukscanner. Die zit bij de Europese versie aan de achterkant, in China is dat aan de zijkant.

Een prijs heeft Honor nog niet bekendgemaakt, maar het wil de telefoon volgens The Verge aanbieden voor minder dan 350 euro. De fabrikant heeft donderdagavond een eigen evenement in Amsterdam voor de aankondiging van de 9X.