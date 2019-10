Gerucht: Huawei brengt Mate 30-telefoons over twee weken uit in Europa

Huawei zou zijn Mate 30 en Mate 30 Pro over twee weken willen uitbrengen in Europa. Dat meldt een Zwitsers blog. Daarbij zou Huawei Google-apps willen weglaten van de telefoons. Huawei zei eerder dat de telefoons mogelijk nog dit jaar naar Europa zouden komen.

Nederland en België staan niet in de lijst van landen die het Zwitserse blog TechGarage noemt. Wel zouden de telefoons uitkomen in onder meer Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. De telefoons zouden geen Google-diensten aan boord hebben.

De informatie ligt in lijn met wat Huawei zelf vorige maand bij de presentatie zei. Toen claimde de fabrikant de Mate 30 Pro mogelijk nog dit jaar zou uitkomen in Europa, maar wilde toen geen details geven over hoe dat zou gebeuren.

Huawei brengt deze week met de Honor 9X de eerste telefoon in twee maanden uit met Google-apps. Dat kan alleen, omdat het gaat om een omgekatte versie van een telefoon die Google eerder heeft goedgekeurd. De telefoon, die Honor in Nederland in de eigen webshop gaat aanbieden voor 199 euro, is volgens GSMArena een Huawei P Smart Z met een andere behuizing. Die truc is onmogelijk bij de Mate 30-telefoons, omdat die draaien op een nieuwe soc en die dus een nieuwe goedkeuring van Google nodig hebben. Huawei kan die goedkeuring niet krijgen, omdat de overheid van de VS Amerikaanse bedrijven heeft verboden te handelen met Huawei.

Terugkijken: videopreview Mate 30 Pro