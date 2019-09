Huawei Mate 30 Pro

Gisteren publiceerden we een artikel waarin we beschrijven waar je tegenaan loopt als je een telefoon hebt die op Android draait, maar geen Google-apps of Google Mobile Services heeft. Dat is best een hoop. Zo zul je via een alternatieve app-winkel desgewenst Google-apps moeten downloaden, of bijvoorbeeld vervangers moeten vinden voor die apps. Het ontbreken van de Google Mobile Services is echter nog een stuk onhandiger. Zo bleek dat apps als DigiD en Snapchat niet werken, dat je geen back-up kunt maken in WhatsApp en dat de meeste populaire video-apps niet naar behoren of zelfs helemaal niet functioneren.

In Europa zijn we erg afhankelijk van Google-apps en Services. Dat blijkt vandaag ook, want Huawei heeft laten weten dat de Mate-smartphoneserie nog even niet in Europa uitkomt, omdat het nog geen oplossing heeft gevonden voor het ontbreken van de goedkeuring van Google. Dat komt uiteraard door de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Ook Huawei ziet er dus niets in om de Mate-telefoons uit te brengen zonder oplossing voor het gebrek aan Google-steun. Hoe de eventuele oplossing er dan wel uit zal zien, blijft ook vandaag in nevelen gehuld, terwijl we naar München gingen met het idee dat de door Huawei aan te dragen oplossing de voornaamste reden zou zijn van deze perstrip.

Toch zou het goed kunnen dat er een oplossing in de lucht hangt, want Huawei heeft ons wel verzekerd dat de Mate 30 Pro in elk geval dit jaar in Nederland uit zal komen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat er het toestel uitkomt zonder eenvoudige manier om alsnog Google-apps en Services via een omweg te installeren. Dat zullen we echter ook na vandaag moeten afwachten. Er is immers een kans dat Huawei het waagt de Mate 30 Pro in de markt te zetten met de eigen Huawei Services, waarmee de toestellen uitkomen in China.

Dat de Mate-toestellen Googles goedkeuring niet mogen ontvangen, is jammer. Deze telefoon brengen doorgaans namelijk vrij veel vernieuwing, in het bijzonder de Pro-variant. Laten we onze aandacht dus richten op de vernieuwingen die dat toestel met zich meebrengt.

Het hoekje om

Als je de Mate 30 Pro voor het eerst vasthoudt, valt vooral het scherm op. Deze buigt extremer dan we gewend zijn af naar de zijkanten toe. Je kunt het mooi of lelijk vinden, maar een blikvanger is het in elk geval wel. We hebben meteen gecheckt of je last hebt van ongewenste aanrakingen en dat valt gelukkig mee. De laatste paar millimeter van het scherm is namelijk niet aanraakgevoelig en we hadden er in de korte tijd dat we een Mate 30 Pro konden vasthouden dan ook geen last van.

Ook viel het ons mee hoeveel het scherm naar de randen toe donkerder wordt door de buiging van het licht door het gebogen glas. Alsnog kun je natuurlijk een klein stukje van het scherm niet zien als je recht op de telefoon kijkt. Het leek erop dat Huawei daar rekening mee gehouden heeft, want er vielen tijdens het browsen geen letters van het 'watervalscherm' af. We moeten echter meer testen om er een gedegen mening over te vormen. Een potentieel nadeel aan het extreem gebogen scherm, is dat de kans groter is dat het scherm sneuvelt als de telefoon op de zijkant valt. In dat geval gaat het scherm dus op meer dan een manier het hoekje om.

Het 6.53"-oledscherm heeft een oppervlakte van 108.7 cm2 en een resolutie van 1176x2400 pixels. Dat komt neer op een prima pixeldichtheid van 409 ppi. De schermverhouding is een voor anno 2019 redelijk reguliere 18,5:9. Het oledscherm heeft een wordt beschermd door de nieuwste Gorilla Glass versie, namelijk nummer 6. De kijkhoeken, het contrast en de maximale helderheid van het scherm lijken overigens meer dan voldoende, zo op het eerste gezicht.

Inkepinkje en andere ontwerpelementen

Waar andere fabrikanten de scherminkeping uit het ontwerp gekieperd hebben, is de notch nog altijd aanwezig bij de Huawei Mate 30 Pro. Wel is hij iets kleiner geworden. Er zit nog altijd een infraroodscanner in, waar ook deze bij Samsung inmiddels gesneuveld is, maar geen luidspreker. Het scherm zelf dient als luidspreker, wat wel als gevolg heeft dat de telefoon geen stereogeluid heeft bij het afspelen van media. De infraroodscanner zorgt er overigens voor dat gezichtherkenning een stukje veiliger is. De vingerafdrukscanner zit net als bij de Mate 20 Pro weer achter het scherm. Hij werkte tijdens de hands-on snel en faalde niet. Dat biedt hoop.

Aangezien het scherm in zo'n grote hoek afbuigt, zit de powerknop wat naar de achterkant. Dat is niet hinderlijk. Wel zijn de volumeknoppen gesneuveld en dat is iets minder handig. Je moet nu twee keer op de zijkant van het scherm tikken om de volumeregelaar tevoorschijn te toveren. Via haptische feedback voel je dat je de regelaar bedient. We hadden soms wat moeite om de regelaar tevoorschijn te toveren, maar dat ging wel steeds beter. We hebben goede hoop dat het went, maar het blijft meer hit or miss dan een fysieke volumeknop natuurlijk.

Ook andere ontwerpelementen zijn behoorlijk anders dan de voorgaande toestellen van Huawei. De cameramodule van de Mate 30 Pro is rond. Wel is deze netjes afgewerkt en is deze camerabobbel ook niet al te dik. Er zit een cirkel om het cameradeel heen, om hem te accentueren. Sommige kleurenversies van de Mate 30 Pro hebben een mat naar glanzende achterkant, richting de bovenkant. Dat zorgt voor minder zichtbare vingervegen en is dus een prima idee. Ook zijn er uitvoeringen met en achterkant van nepleer. Wat je er ook van vindt, er is zeker nagedacht over het ontwerp en het ziet er verzorgd uit. Net als de voorgangers is de Mate 30 Pro overigens ip68-gecertificeerd.

Low light-ultragroothoek en video-upgrades

Het is best verrassend dat de Mate 30 Pro geen periscopische telelens heeft. Dat was immers een grote toevoeging op de P30 Pro en we hadden verwacht dat deze ook nog wel op dit toestel zou zitten. Dat vinden we ook best jammer. Bij goede lichtomstandigheden dingen zoveel keer dichterbij kunnen halen, is vaker handig dan je misschien zou denken. Gelukkig heeft het toestel wel een 80mm-lens, waardoor hij dingen drie keer dichterbij haalt ten opzichte van de primaire camera.

Die primaire camera is gelijk aan die van de P30 Pro. Dat is enigszins teleurstellend, want dat is waar we eigenlijk elke keer verbetering willen zien. Deze gebruik je immers waarschijnlijk het meest. De grote vernieuwing zit echter in de ultragroothoekcamera. Deze heeft net als de primaire camera nu een 40mp-module, maar bovenal ook een vrij grote 1/1,54"-sensor met f/1,8 diafragma, waardoor hij in staat is meer licht op te vangen dan de andere ultragroothoekcamera's die we kennen op smartphones. We hebben in een verduisterde ruimte foto's gemaakt met deze camera en de resultaten vielen op het eerste gezicht zeker niet tegen. Uiteraard moeten we wel vergelijkingen doen om er echt iets zinnigs over te kunnen zeggen. Helaas hebben we deze keer geen samplefoto's van het toestel kunnen halen via bluetooth, vermoedelijk door de enorme drukte.

Een andere vernieuwing van de camera zit in de videomogelijkheden van de Mate 30 Pro. Het toestel kan nu 4k time lapse-video's schieten met hdr+ en kan 4k-video's schieten met 60fps. Het meest bijzonder is wellicht de nieuwe ultra slow motion-functie. In de camera-app kun je in 720p slow motion-video's schieten tot maar liefst 7680fps. Het zou echter goed kunnen dat dit om interpolatie gaat en dat is een beetje vals spelen, dus daar duiken we nog in bij de review. Sowieso is 1920fps slow motion mogelijk en dat is al meer dan de 960fps die we nu doorgaans in sommige high-end toestellen tegenkomen, hoewel dat vaak bij 1080p-resolutie is.

We hebben in de verduisterde ruimte met aquaria bij de hands-on de Xperia 1 naast de Mate 30 Pro een 960 fps-slow motion video op laten nemen. De Mate 30 Pro kon daarbij een redelijk belicht, hoewel niet erg detailrijke video opnemen, waar de Xperia 1 bijna niets liet zien. De Mate 30 Pro had wel veel moeite met focussen in deze omstandigheden, maar dat kunnen we hem niet heel erg kwalijk nemen. De videoresultaten zijn veelbelovend voor slechte lichtomstandigheden. De fabrikant lijkt zich dus goed te ontwikkelen op low light-gebied en doet dat onder andere door relatief grote sensors in smartphones te stoppen. Wat ons betreft is dat een prima idee.

Prima specs en vlotte software

In de Mate Pro-serie zit ook doorgaans een nieuwe soc. In dit geval is dat de Kirin 990, die 5g aan boord heeft. Dat is fijn voor de toekomst, ook al woon je in Nederland en duurt het nog een tijdje voor 5g een feit is. De soc wordt vergezeld door 8GB lpddr4x-werkgeheugen. De 128GB of 256GB opslaggeheugen is van het type ufs 3.0, net als bij de OnePlus 7-serie en de Note 10-toestellen.

Wat snelheid betreft zit het dan ook wel goed, naar het schijnt. Tijdens de hands-on waren we positief verrast over de snelheid en souplesse van het navigeren door Android. Tussen apps schakelen gaat erg snel en Huawei heeft ook gewerkt aan de animaties, om deze vloeiender aan te laten voelen. Dat merk je meteen als je andere Huawei-toestellen kent.

De accuduur is natuurlijk ook belangrijk voor een luxe toestel als deze. De capaciteit is 4500mAh, wat 300mAh hoger is dan die van zijn voorganger. Dat toestel had al een erg goede accuduur in de praktijk. Het laden gaat nog steeds met 40 watt en het draadloos laden met 27 watt. Dat is bepaald niet misselijk.

Hoewel de Mate 30 Pro op een open source-versie van Android draait, is het wel al versie 10. Er zitten een paar kleine, maar fijne, nieuwe softwarefuncties in EMUI 10 op de Mate 30 Pro. De eerste heet AI Rotate en het houdt in dat de telefoon naar je ogen kijkt en het scherm meedraait met je ogen. Dit houdt ook in dat wanneer je op je zij gaat liggen met je telefoon, het scherm niet zou moeten draaien. Helaas hebben we alleen een demo mogen aanschouwen van deze functie en daarbij leek het te werken. Zelf hebben we het niet kunnen proberen, evenals de functie waarbij de telefoon desgewenst continu checkt of er maar één paar ogen naar het scherm kijkt. Wanneer hij meer ogen ziet, verbergt hij bijvoorbeeld de inhoud van meldingen.

Tot slot

De Mate 30 Pro is technisch gezien zonder meer weer een interessant toestel. Daarom is het jammer dat we nog even moeten wachten voor het toestel naar Europa komt. Gelukkig komt hij wel zeker weten, volgens Huawei. Het zal alleen geheel afhankelijk zijn van de oplossing die Huawei verzint, of het toestel aan te raden valt. Voor de meeste mensen is het simpelweg teveel gedoe om de Google Mobile Services te vervangen door die van Huawei, of zelf Google-apps bij elkaar te scharrelen. Huawei zal met een redelijk eenvoudige manier moeten komen om de Mate 30 Pro net zo praktisch en functioneel te laten zijn als smartphones die wel door Google zijn goedgekeurd. Dat wordt nog een hele kluif, vrezen we.

Los daarvan is de camera, met name de ultragroothoekcamera en de videomogelijkheden, weer erg interessant. Ook is het ontwerp verzorgd en karakteristiek en is het 'watervalscherm' een geraffineerd ontwerpelement en zijn de specificaties ook top. Helaas heeft het toestel wel een monoluidspreker en is de prijs met 1100 euro weer honderd euro hoger dan die van de Mate 20 Pro. Op dit moment maakt dat niet zoveel uit, want we kunnen hem zonder goede oplossing voor de Google-problematiek sowieso niet aanraden en hij is bovendien dus nog niet te koop.

Huawei gaat stoïcijns door. Tot in het extreme, want het woord Google is de hele presentatie niet gevallen en dat is in dit geval erg raar. Gelukkig gaat Huawei ook onverdroten door met waar het wel invloed op heeft, namelijk technologische vernieuwingen. Dat is goed om te zien. De fabrikant moet momenteel harde klappen incasseren, maar lijkt nog niet ontgoocheld.