Huawei maakt bootloader van Mate 30 toch niet ontgrendelbaar

Huawei heeft geen plannen om de bootloader van de Mate 30-serie smartphones te ontgrendelen. Dat heeft de Chinese elektronicafabrikant verduidelijkt nadat uitspraken van de topman van het bedrijf, Richard Yu, wezen op de aanwezigheid van een unlockable bootloader.

Huawei verklaart dat het geen plannen voor het unlocken van de bootloader bij de Mate 30 heeft tegenover Android Authority. Die site publiceerde afgelopen weekend uitspraken van de topman van het bedrijf waaruit opgemaakt kon worden dat Huawei de bootloader bij zijn nieuwe topmodellen ontgrendelbaar zou maken.

Zijn precieze uitspraak was: "We limiteerden het ontgrendelen van de bootloader omdat we de beveiliging van consumenten wilden garanderen. Maar deze keer willen we meer vrijheid voor de consumenten bieden zodat ze meer zelf kunnen aanpassen. Dus we zijn van plan om consumenten dat te laten doen."

Hoe de uitspraken van de topman dan geïnterpreteerd moeten worden maakt Huawei niet duidelijk. De grote vraag is of en zo ja hoe Huawei het installeren van Google-diensten mogelijk gaat maken. Een unlockable bootloader zou de weg naar het installeren van een custom recovery en daaropvolgend Google-diensten openen.