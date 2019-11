Huawei brengt Mate 30 Pro-smartphone zonder Google-diensten uit in Zwitserland

Huawei brengt de Mate 30 Pro over twee weken uit in Zwitserland. De telefoon heeft geen Google-diensten aan boord. Zwitserland is het tweede land in Europa, na Spanje, waar de telefoon verkrijgbaar zal zijn.

Huawei vraagt 1100 Zwitserse frank, omgerekend ongeveer 1000 euro, voor de versie met 8GB geheugen en 128GB opslag, schrijft WinFuture. De fabrikant heeft een faq online gezet voor geïnteresseerden. Daarin belooft Huawei beveiligingsupdates voor de telefoon uit te brengen. Google-apps en -diensten staan er niet op. In plaats daarvan verwijst Huawei naar de eigen downloadwinkel App Gallery, met daarin 45.000 apps.

De fabrikant kan geen Google-diensten op zijn high-end telefoon zetten, omdat Amerikaanse bedrijven zoals Google niet mogen handelen met Huawei. De Amerikaanse overheid heeft bedrijven in de VS een verbod opgelegd. Als er nieuwe telefoons van de fabrikant met Google-diensten uitkomen, komt dat doordat de Chinese fabrikant een truc toepast. Daarbij brengt het een variant van een oudere telefoon uit onder de naam van een nieuw model. Zo hoeft Google de telefoon niet te keuren voor gebruik van Google-diensten en valt die telefoon niet onder het handelsverbod. Dat kan niet bij de Mate 30 Pro, omdat het gaat om een volledig nieuw model.

De fabrikant maakte onlangs al bekend de Mate 30 Pro uit te brengen in Spanje. Naar nu blijkt is dat dus niet het enige Europese land waar de telefoon verkrijgbaar zal zijn. Huawei zei bij de aankondiging in september dat het van plan is om de Mate 30 Pro in Europa nog dit jaar uit te brengen. Of en wanneer de telefoon in de Benelux zal verschijnen, is onbekend.