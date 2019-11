Nederlandse politie verricht huiszoekingen bij actie tegen im-rat-malware

De Nederlandse politie heeft in de afgelopen week op acht plekken huiszoekingen verricht bij een actie die gericht was tegen gebruikers en kopers van de spionagetool im-rat. Daarmee zijn computers van slachtoffers over te nemen. De tool kon al voor 25 dollar gekocht worden.

Het Cybercrimeteam van de politie-eenheid Noord-Holland verrichtte acht huiszoekingen. De politie heeft verdachten met leeftijden tussen 20 en 36 jaar in het vizier. Bij de huiszoekingen zijn tientallen laptops, desktops, hdd's, usb-sticks en sd-kaarten in beslag genomen. De politie kopieert de gegevens van al deze producten om onderzoek te doen naar persoonlijke data die gestolen kunnen zijn via im-rat.

Het politieonderzoek volgt op eerder onderzoek van de Australische Federale Politie. In juni van dit jaar werden in Australië en België huiszoekingen verricht bij een actie tegen de ontwikkelaar van im-rat en zijn handlangers. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de tool door 14.500 mensen wereldwijd is gekocht en in 124 landen gebruikt wordt.

Afgelopen week richtte een internationale actie zich met name tegen die kopers en gebruikers. Volgens Europol konden gebruikers im-rat voor een bedrag van 25 dollar of hoger inzetten. Met de tool konden ze computers overnemen en zo bijvoorbeeld gegevens stelen, bestanden versleutelen, en meekijken met webcams. Europol schat dat er wereldwijd tienduizenden slachtoffers zijn. Bij de internationale actie zijn gestolen wachtwoorden, foto's en video's aangetroffen op systemen van verdachten. Ook in Colombia, Tsjechie, Polen, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk heeft de politie van die landen opgetreden tegen im-rat-gebruik.