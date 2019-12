Europol haalt 30.000 websites met illegale films en series offline

De politiediensten van 18 Europese landen hebben meer dan 30.000 websites offline gehaald waar kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal op stonden. Naast dat er sprake was van internetpiraterij werden er via de sites parfum, kleding en medicijnen van nepmerken verkocht.

Het offline halen was deel van een operatie genaamd IOS X, wat staat voor In Our Sites. De actie werd gecoördineerd door Europol. De Nederlandse politie was bij de actie betrokken. Ook werkte het Amerikaanse National Intellectual Propert Rights Coordination Centre mee aan de actie. De Europese politiedienst haalde in totaal 30.506 websites offline. Op die sites werden namaakproducten verkocht, maar er werden ook veel films, series, muziek en software aangeboden.

Tijdens het onderzoek zijn er drie verdachten opgepakt. Ook nam de politie in totaal 26.000 luxeproducten en 150.000 euro in beslag. De bedragen stonden verspreid op verschillende bankrekeningen en betaalplatformen. Europol en andere samenwerkende politiediensten treden al jaren hard op tegen websites die nagemaakte goederen verkopen, maar die acties richten zich doorgaans vooral op fysieke producten en minder op piraterij van media.