Spaanse politie arresteert 106 verdachten in grote actie tegen cybercrimegroep

De Spaanse politie heeft in samenwerking met Europese autoriteiten 106 verdachten gearresteerd die honderden slachtoffers digitaal zouden hebben opgelicht. Volgens Europol maakten de verdachten daarmee vorig jaar ongeveer tien miljoen euro buit.

Europol spreekt in een persbericht over een georganiseerde misdaadgroep die banden heeft met de Italiaanse maffia. De groep zou betrokken zijn geweest bij digitale fraude en honderden slachtoffers hebben opgelicht via phishingaanvallen, simswapping, het inbreken op zakelijke e-mailadressen, ceo-fraude en andere vormen van digitale oplichting.

De Italiaanse politie schrijft dat slachtoffers, die voornamelijk uit Italië kwamen, werden misleid om grote geldbedragen over te maken naar Spaanse bankrekeningen die in handen waren van geldezels voor de cybercrimegroep. De bedragen werden witgewassen via lege vennootschappen of door cryptocurrencies te kopen. Daarna werd het geld volgens de politie geïnvesteerd in andere criminele activiteiten, zoals prostitutie en drugssmokkel.

De 106 verdachten zijn opgepakt door de Spaanse politie, die werd bijgestaan door de Italiaanse politie, Europol en Eurojust. De meeste verdachten zijn van Italiaanse nationaliteit en de meeste arrestaties vonden plaats op het Canarische eiland Tenerife, dat tot Spanje behoort. Bij de actie zijn zestien huizen doorzocht, 118 bankrekeningen bevroren en verschillende apparaten, creditcards, simkaarten en betaalterminals in beslag genomen.

Volgens de Spaanse politie waren de verdachten doorgedrongen tot 'verschillende niveaus van de Spaanse samenleving', bijvoorbeeld in grote bedrijven, advocatenkantoren en banken. Twintig van de gearresteerden zijn in detentie genomen in afwachting van het gerechtelijk onderzoek, waarvan achttien in Spanje en twee in Italië, schrijft persbureau Reuters.