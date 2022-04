Europol bouwt decryptieplatform waarmee politie data kan ontsleutelen

Europol begint met een decryptieplatform waarmee versleutelde data in onderzoeken kan worden gekraakt. Details over het platform maakt de politiedienst niet bekend. Europol noemt het project een mijlpaal in de strijd tegen terrorisme en misdaad zonder encryptie af te zwakken.

Het project heet het Europol Decryption Platform. Politiediensten uit Europese lidstaten kunnen gebruik maken van het platform om data te ontsleutelen die het in criminele onderzoeken heeft buitgemaakt. Het platform is van Europol maar is opgezet in samenwerking met het Joint Research Centre van de Europese Commissie. Europol heeft drie jaar aan het platform gewerkt.

Volgens Europol kunnen deelnemende politieorganisaties data ontsleutelen 'op een veilige manier terwijl ze fundamentele rechten blijven respecteren'. "We hebben een significante stap gezet richting het bestrijden van misbruik van encryptie met het doel om onze samenleving veilig te houden terwijl we fundamentele rechten behouden", zegt Europol-directeur Catherine de Bolle.

Hoe het platform werkt is niet bekend. Europol zegt niet welke software- en hardwaretools het gebruikt voor het ontsleutelen. Ook is niet bekend onder welk legaal framework versleutelde bestanden ontsleuteld mogen worden. Eerder dit jaar dook nog een document op waarin werd gesproken over een decryptieplatform. Dat maakt gebruik van 'nieuw verkregen processorkracht om de snelheid en efficiëntie van het kraken van versleutelde data te verbeteren'.